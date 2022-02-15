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15 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Osmanlı’nın her şeyi mükemmel mi?

M. Latif SALİHOĞLU
15 Şubat 2022, Salı
Dünya tarihinde Osmanlı devleti ve hanedanı gibi uzun ömürlü olup onlar kadar adâletle hükmeden ve asâlet üzere yaşayan ikinci bir örnek gösterebilmek hiç kolay değil. (Abbasiler ve Endülüs’teki hükûmetler bile bir yere kadar…)

Bununla beraber, Osmanlı’da her şeyin mükemmel olduğunu söylemek, kör bir taassubun tezâhürü olsa gerek. Ki, bazı şahıs ve zümreler, şiddetli bir taassup ve tarafgirlikle maalesef hâlâ o körlüğün içinde debelenip duruyor. Bu halin bir yansıması olarak da, Mehmet Âkif ve Üstad Bediüzzaman gibi celâdet sahibi İslâm fedâilerine buğzedip kin beslemeye devam ediyor.

*

Osmanlı’nın imaretinde, bilhassa fethettiği yerlerde inşa ettiği cami, medrese ve külliyelerde hata-kusur aramak bir nankörlük, bir vefâsızlık olur. Bu cihette yapılabilecek olanın en iyisine, en mükemmeline talip olup uzun ömürlü eserler inşa etmişlerdir.

Öyle ki, aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen, kasten yıktırılanların dışındaki eserlerin çoğu bugün de ayakta olup hizmet vermeye devam ediyor.

Bir Selimiye, bir Süleymaniye’yi düşünün: Beş asırdır, en yıkıcı depremlere rağmen, onlar dimdik ayakta. Kıyamete kadar da ayakta kalmaya inşallah devam edecek.

Bu yönüyle de Osmanlıyı kötüleyen kimse, kötünün, nankörün önde gideni olur.

Altı asırlık Osmanlı’nın sayılacak daha çok meziyeti var. Makalelere, köşe yazılarına sığmayacak kadar çok ve bereketli.

*

Hanedan mensuplarının ve bilhassa sultanların işlemiş olduğu hata ve kusurlara gelince... Şüphesiz bu türden konuları da bazı başlıklar altında toplamak mümkün. Biz burada sadece iki tanesine kısaca temas etmeye çalışalım.

Bunlardan birincisi, kardeş katli uygulamasıdır.

Adâlet-i izafiyeye göre, kendilerince haklıdırlar. Bunu da, bazı âlimlerin fetvâsıyla “nizâm-ı âlem” için yapmışlardır. Nedense, bilâhere bunun yanlışlığını derin bir teessürle anlamış olmalılar ki, Sultan III. Mehmet’ten sonra bu uygulamayı terk ediyorlar.

Ne var ki, tıpkı kraldan çok kralcı gibi, Osmanlı’dan çok Osmanlıcı kimi bağnaz tipler var ki, bugün bile çıkıp türlü teviller kardeş katli uygulamasını savunmaya yelteniyor. Oysa, bunun bugün için maslahata uygun bir yönü olmadığı gibi, herhangi bir faydası da yoktur.

*

İkinci mesele, Osmanlı’nın bilhassa son dönemindeki istibdat uygulamasıdır. 1876’da Meşrûtiyet kabul ve ilân edilmesine rağmen, bazı gerekçelerle bunun tatbikatından vazgeçildi. Otuz sene süren bir istibdat siyaseti takip edildi. Bugün için bunu savunmanın da bir faydası yok; aksine zararı çok.

Bu iki mesele hakkında dikkat çeken önemli nokta şudur: Medrese ve ulemâ cânibinden, hem kardeş katli noktasında, hem de istibdat siyasetinde Osmanlı hükûmetlerine itiraz edenlerin başında Bediüzzaman Said Nursî geliyor. Üstad, sadece itiraz etmekle kalmıyor, hürriyet, adalet ve meşrûtiyet noktasında doğru istikameti de gösteriyor. Ama, bu hususlarda geçmişte onu anlamayanlar gibi, bugün de maalesef onu anlamaktan âciz kimselerin varlığına şahit oluyoruz. Ülkeye ve millete hiçbir faydaları yok. Yeni nesle zarar veriyorlar. Geriye takılıp kalmışlar; patinaj çekip duruyorlar.

Yerli ve yabancısı ile müşterek dersler

Fildişi Sahili’nde Türk vatandaşlarla yaptığımız haftalık ders ve sohbet programına yerli kardeşlerimiz de iştirak ediyor. Özellikle Türkçe’yi az-çok bilenler. Onlardan biri de hafızlık eğitimi almış olan Muhammed kardeşimiz.

Bu sebeple, geçen haftaki dersi beraberce yapalım dedik. Risâle dersini Yedinci Şuâ olan Âyetü’l-Kübra’dan okuduk. Biliyorsunuz, bu bahiste âyetlerin haricinde ayrıca biraz uzunca Arabî metinler de var. Birinci Basamaktan tâ On Dokuzuncu Basamağa kadar.

Biz bu risâlenin Latince-Türkçe metnini okuyoruz, Muhammed kardeşimiz de Arabî kısımları okuyor. Hafız olduğu için, ilk defa görüyor olmasına rağmen, bizden daha seri okuyabiliyor.

Bu usûlü tatbik etmemiz, derse ayrı bir canlılık katmış oldu. Ayrıca, yerlilerden bir kardeşimizi derse iştirak ettirmenin bereketini görüp feyzini yaşamış olduk.

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