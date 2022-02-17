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17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Osmanlı’yı karalama hastalığı

M. Latif SALİHOĞLU
17 Şubat 2022, Perşembe
Evet, maalesef ki bazı kimselerde Osmanlı’ya kara çalma, Osmanlı’yı kötü gösterme cehdi hastalık derecesinde var.

Bunların yeni nesli etkileme gibi bir tahribatı olmasa, canları Cehenneme deyip geçmek gerekiyor. Ama, işte mâlûm sebepten dolayı es geçemiyorsunuz.

Yazılarımızı takip edenler, başta Sultan Abdülhamid olmak üzere, bütün hanedan mensuplarına ve 36 padişahın tamamına saygılı, ama objektif bir nazarla bakarak analizler yaptığımızı biliyor. Bu yazıyı da aynı cümleden sayabilirsiniz.

*

Bizdeki resmî ideolojinin vesayeti altında yazılan yakın tarihimiz, baştan sona yalanlarla, yanlışlarla, hatta iftiralarla dolu dolu.

Bunca yalana, yanlışa itiraz etmeyen, hatta hiç oralı olmayan tarihçi ve yazar taifesinden bazı kimseler, sanki marifetmiş gibi tutturmuş Osmanlılar hakkında zihinleri bulandırmaya ve hatta evliya mertebesinde bilinen bazı padişahları iftiralarla karalamaya çalışıyor.

Bu tip kimseler kendi hallerinde kalsa, yine de neyse deyip geçersin. Bir kısmı tv programlarına çıkartılıp tekrarla, hatta ısrar ve inatla Osmanlı aleyhinde konuşturuluyor.

Hastalığı kronikleşmiş bazı Kemalistler, bilhassa Sultan II. Abdülhamid hakkında sûizanna sebebiyet verecek bir takım bilgi kırıntılarını matah bir şeymiş gibi servis ediyor.

Oysa, Üstad Bediüzzaman, aynı Sultan Abdülhamid’i “veli bir padişah” derecesinde gördüğünü beyan ediyor. Aslında, imân ve ahlâkı cihetiyle, çok temiz bir şahsiyettir.

Dahası, onu yakından gören ve tanıyanların da ikrarı bu yönde.

*

Hani, bir yere kadar Sultan Abdülhamid’in siyasetini tenkit edebilirsin. Onun fikir hürriyetini yasaklayan, muhaliflere, meşrûtiyet isteyenlere hayatı zindan eden hafiyecilik sistemini yerden yere de vurabilirsin. Ama, tutup onun şahsını lekedar etmeye, misal, onun helâl–haram demeden önüne geleni yiyip içtiğini iddia edersen, hayırlı bir iş değil, sadece vicdanları yaralamış olursun. Dahası, iftiralara arka çıkmış ve nihayet zihinleri bulandırmış olursun, o kadar.

İlmin izzeti, kalemin nâmusu ve meslek haysiyeti adına yazıp konuşanların iftiralı yalanları havada kalıyor. Bir kimse, başkasına yönelik karalayıcı bir iddiayı ortaya atıp da bunu ispat etmezse, o kimse haliyle yalancı ve müfteri durumuna düşer.

*

Evet, Osmanlı padişahları arasında Osman Gazi, Sultan Fatih, Bayezid-i Veli, Sultan Selim ve Sultan II. Abdülhamid gibi şahsiyetler, ahlâk ve takvaca pek mazbut olan isimlerdir.

Bu derece salih ve muttaki zâtlara gayet çirkin ve iğrenç karalamalarda bulunulması, doğrusu ilim adına da utanç verici bir durum.

Konuyu Mehmet Âkif’in mısralarıyla noktalayalım:

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım!

Boğamasam da hiç olmazsa yanımdan kovarım.

GÖZLEM

Bambu ağaçları

Orta ve Batı Afrika’da çokça bambu ağacı yetişiyor.

Bir hayli sağlam ve dayanıklı olan bu ağaçlar pek çok sahada kullanılıyor: İnşaatlarda, çit örme işinde, mobilya sektöründe kullanıldığı gibi ev ve mutfak eşyası olarak da yaygın şekilde kullanılıyor.

Yerleşim alanlarını gezdiğimizde, bazı binaların balkonlarında korkuluk olarak da kullanıldığını tesbit ettik. Resimde, 3-4 katlı bir apartmanın ön taraftaki bütün balkonlarının bambu ağacı ile kaplanmış hali görülüyor.

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