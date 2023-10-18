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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Rakip aday yoksa, demokrasi yok demektir

M. Latif SALİHOĞLU
18 Ekim 2023, Çarşamba
GÜNÜN TARİHİ: 16-18 Ekim 2002-2007

Meşrû dairedeki hürriyet, demokrasiden daha değerli. Hürriyet ve demokrasinin olmadığı yerde, cumhuriyet dediğin “mânâsız isimden-resimden ibaret” kalır.

Öyle hür dünya ülkeleri var ki, rejimleri cumhuriyet olmadığı halde, oralarda imrenilecek derecede hürriyet ve demokrasi var. Herkes inanç ve amelinde serbest olduğu gibi, fikrî ve siyasî tercihinde de şâhane hür ve serbesttir.

O halde, bu meyandaki değerler silsilesini şu şekilde sıralamak mümkün: Hürriyet, demokrasi, cumhuriyet.

Bizde, yani 100 yıllık Türkiye devletinde bu sıralamanın tam tersi uygulandı: Önce, “cumhur”u hiçe sayarak sözde cumhuriyet ilân edildi. 1950’den sonra “darbeli demokrasi”ye geçildi. Hakiki demokrasinin henüz cemâlini tam görememişken, hürriyete kavuşmak ümidi ve hayaliyle geleceğe bakıyoruz.

*

Biz geleceğimize bu ümitle bakarken, başta Mısır ve Pakistan olmak üzere İslâm ülkelerinin çoğu da Türkiye’deki gelişmelere bakıyor. Hürriyet, meşveret, cumhuriyet ve demokrasideki adımlar noktasında Türkiye’deki gelişmeleri örnek alıyor.

Türkiye’nin şeklen de demokrasiye geçiş yapması, İslâm dünyasında bir öncelik taşıyor: Kesintili de olsa 1876’da başlayan meşrutiyet (demokratikleşme) hareketi, 1908’de, 1909’da 1946’da, 1950’de, 1971’de, 1980’de türlü badirelerden geçerek, inişli-çıkışlı yollarda ilerleyerek bugünlere kadar geldi.

Benzer mahiyetteki durumlar Mısır’da, Pakistan’da, İran’da, Irak’da, Suriye’de, Libya’da, Tunus’ta, Cezayir’de de ne yazık ki hep tekrarlana geldi.

İşte Pakistan’dan çarpıcı olduğu kadar acıklı bir misâl: 

Pakistan’ın eski Başbakanlarından Benazir Butto, 1999’da başlayan 8 yıllık sürgünün ardından döndüğü ülkesinde, tam da 16 sene evvel bugün, yani 18 Ekim 2007’de bombalı bir saldırıya hedef oldu. Tam 126 kişinin öldüğü ve 248 kişinin de yaralandığı o saldırıda, Butto yara almadan kurtuldu. Ne var ki, hedef tahtası olmaktan kurtulamadı. Şöyle ki:

İdam edilen sâbık Başbakanlardan Zülfikar Ali Butto’nun kızı olan Halk Partisi Genel Başkanı Benazir Butto, aynı yıl 27 Aralık'ta kendisinin de bulunduğu seçim meydanına düzenlenen sûikast sonucu vahşice vurularak katledildi.

İşte, darbelerin, sûikastların birbirini takip ettiği kardeş Pakistan’da da hür, serbest ve rekabetkârane bir demokrasinin henüz gelmediği ve yerleşmediği görülüyor.

*

Bir diğer misâli Irak’ın Saddam döneminden verelim.

Kendisi de darbe ile işbaşına gelmiş olan Saddam Hüseyin, Irak toprakları üzerinde yakında başlayacak olan savaş ve işgal çanlarının zangır zangır çaldığı günlerde, Irak halkını Cumhurbaşkanlığı seçimi için 16 Ekim 2002’de sandık başına götürdü. Saddam, tek adaydı. Rakibi yoktu. Maksadı ise, işgal güçlerine karşı halkın şahsına olan destek gücünü göstermek idi. 

Seçimden kısa bir süre önce genel af ilân eden Saddam, eldeki bütün imkânları seferber ederek, halkın yüzde yüz oranında desteğini almak istiyordu.

Nitekim, bu isteği yerine geldi. Bir önceki seçimde oyların yüzde 99.9'unu almıştı; bu sefer ise % 100’ünü almış göründü.

Göründü diyoruz, zira bu gerçek anlamda bir destek değildi. Saddam, yıllardır uygulamış olduğu kanlı baskı ve dayatmaların bir sonucu olarak, kendini yeniden cumhurbaşkanı seçtirmişti.

Zaten, kısa süre sonra anlaşıldı ki, ortada ne kendini halka sevdirmiş bir Saddam var, ne de ona yürekten bağlı bir Irak ordusu.

Hariçteki işgalci güçlerin gelmesiyle birlikte, Saddam'ın etrafında görünen bütün setler yıkıldı, duvarlar yerle bir oldu.

*

Final: Devletlerde olduğu gibi, partilerde de durum hemen hemen aynıdır: Bir yerde rakip aday yoksa, yahut alternatif tercih imkânı yoksa, orada hürriyet de, cumhuriyet de, demokrasi de yoktur; kâğıt üzerinde varsa da, o “manasız isim ve resimden ibaret” kalır. Mesele bu kadar basittir. Rakip parti başkan adayı çıkmayan-çıkaramayan demokrasi yoksunu parti kadrolarının kulakları çınlasın.

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