Ramazan-ı Şerif hürmetine…

Bugün mübarek Cuma. Mânevî bir ticaret mevsimi olan Ramazan-ı Şerif’in ilk haftasını geride bıraktık.

Önümüzde üç haftalık bir süre var. Onu da en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. En azından dileğimiz, duâmız bu yönde olmalı. Tâ ki, Allah’ın her günü şahit olduğumuz dindaşlar ve vatandaşlar arasındaki sürtüşmeler, karşılıklı sataşmalar, tahkir ve tezyifler son bulsun. Hiç olmazsa asgarî seviyeye düşsün.

Tersine bir işleyiş

Evet, gönül ister ki: Şu mübarek günler hürmetine, mü’minler arasında yaşanan dehşetli kin ve adâvete bir nihayet verilsin. Husûmetin yerini muhabbet alsın. Yakıcı tarafgirlik ateşi söndürülsün. Virâne gönüller şâdüman olsun. Dünyamız huzur bulsun...

Fakat, vâ-esefâ! Tam aksine, çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. İtidâl, sükûnet çağrısında bulunması gereken ekâbirler, ûlulemirler, ortamı daha da gerecek beyanatlarda bulunuyor.

Liderleri teskin etmesi umulan üçüncü-beşinci sıradaki adamlar, bilâkis lider şahsiyete yaranmak ve onun gözüne girmek için fitne ateşini habire körüklemeye çalışıyor.

İyi de, bu vahâmet nereye kadar sürüp gidecek böyle?

Bilen yok, kestiren yok. Bu fenâ gidişatı durduracak, buna tedbir alacak bir irade de maalesef gözükmüyor...

Bu durumda, şu birkaç ihtimal söz konusu:

• Bunlar, ya muharrik-i bizzat değiller; onların iradesine hükmeden karanlık başka odaklar var.

• Ya dünyevîleşme arzu ve emelleri had safhaya çıkmış hiçbir engeli tanımıyor veya takmıyor.

• Ya dünyevî saltanat ve siyasî hâkimiyet uğruna herşey mübah görülüyor.

• Ya da kesinkes bir yanlışın içine düşmüş çıkamıyorlar; çıkış kapısını bilmiyor, bulamıyorlar.

UmumÎ manzarada görünenler

Bizim bu geniş daireli manzarada görüp tesbit edebildiğimiz bazı kareler ise şunlar:

• Pekçok insanımız “Mü’mine kin ve adâvetin muzır ve merdut olduğu”nu bile bile bu irtikâbı pür iştahla işliyor.

• Bu günâhı irtikâp edenler, durduk yerde harekete geçmiyor; daha çok yukarıdan pompalanan zehirli gazlara kendini kaptırarak, aynı ufûnetli havanın tabana yayılmasına aracılık ediyor.

• Mü’minler arasındaki gıybet, dedikodu ve günden güne yükselen husûmet ateşi, yakın Türkiye tarihinde hiç bu kadar alevlenmiş değildi. Dolayısıyla, bu fitneden en çok zarar gören, görecek olan, yine mütedeyyin kesimdir.

• Mü’minler arasındaki fecî durum ayrıca gösteriyor ki, ciddî bazı eksiklerimiz ve yanlışlarımız var. Yani “hâmdık” ve fakat henüz “pişmiş, yanmış” değiliz. Bunları iki noktada özetlemek gerekirse:

BİRİNCİSİ

İtikaden henüz kemâle ermiş değiliz. Üstad Bediüzzaman’ın tâbiriyle “Umumî iman inkişafı” henüz görünmüyor. Aksi halde, kendimizi söz konusu menfi şeylere kaptırmazdık.

İKİNCİSİ

Amelde, dünyevî arzularımıza henüz gem vuramıyoruz. Bu dünyevîleşme sevdâsı, bizi birbiriyle çabucak karşı karşıya getirebiliyor.

Evet, belli ki: İçtimaî zemin kaygan, temel bozuk, şuur zayıf; his ve hevesler ise kabarık...

Elhâsıl: Şu mübarek aylar-günler hatırına, derde devâ, sadra şifâ için, Üstad Bediüzzaman’ın iki vecizesiyle hatime verelim:

• Ehl-i kin ve adâvet, hem nefsine, hem mü’min kardeşine, hem rahmet-i İlâhiyeye zulmeder, tecavüz eder. Çünkü, kin ve adâvetle nefsini bir azâb-ı elîmde bırakır. Hasmına gelen nimetlerden azâbı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir, nefsine zulmeder. (Mektubat: 257)

• Adâvet etmek istersen, kalbindeki adâvete adâvet et, onun ref’ine çalış. Hem en ziyade sana zarar veren nefs-i emmârene ve hevâ-i nefsine adâvet et, ıslâhına çalış. O muzır nefsin hatırı için mü’minlere adâvet etme. (Age: 256)