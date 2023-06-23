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23 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Refah fâciasıyla savaş oyunu

M. Latif SALİHOĞLU
23 Haziran 2023, Cuma
Dünkü 22 Haziran’a dair “günün tarihi” notlarında, Türkiye’nin II. Dünya Savaşında “tarafsız” kalacağı yönündeki kararı üzerinde durmuştuk.

Ne gariptir ki, o kararın alındığı günün hemen ertesinde, yani 23 Haziran 1941 tarihinde hiç umulmadık bir fâcia yaşandı. Kısaca Refâh Fâciası.

Vahim olduğu kadar hazin ve çok büyük bir trajedi olan o fâcianın arka plânıyla birlikte kısacık bir hikâyesini bilvesile nazara vermeye çalışalım.

*

Refâh isimli şilep, Türk Deniz Kuvvetlerine ait bir yük ve mühimmat gemisiydi. 23 Haziran 1941’de gece vakti saat 23:00 Kıbrıs açıklarında torpido ile vurularak batırıldı. Kimin vurduğu ise, hep meçhul kaldı. Sadece şüphelerin toplandığı bazı adresler vardı. Ne var ki, onlar da resmen açıklanmadı, daha doğrusu açıklanması cihetine gidilmedi.

Refah Şilebi, 1901 yılında İngiltere’de inşa edildi. 102 metre boyunda, 15 metre eninde, saatte 8,5 mil hız yapabilen ve telsizi 150 mil mesafeye kadar mesaj verebilen bir gemiydi. Bu teknik bilgilerden sonra fâcianın diğer boyutlarına bakalım.

*

Gece karanlığında meçhul eller tarafından batırılan Refâh Şilebinin içinde istikbâl vâdeden yetişmiş 200 insanımız vardı. Gemi mürettebatının dışında kalanların çoğu askerî uzman personel idi. Aralarında çok iyi derecede yetişmiş denizci, havacı ve karacı subaylar vardı.

Bu kalabalık uzman kadro, daha önceden İngiltere’ye siparişi verilmiş olan denizaltı ve uçak filolarını (4 denizaltı, 4 muhrip, 12 çıkarma gemisi ve 4 uçak filosu) teslim almak üzere yola çıkmıştı. 

II. Dünya Savaşının en hararetli günlerine denk gelmesi, yolculuğun doğrudan değil, Mısır üzerinden dolaylı şekilde yapılmasını gerekli kılıyordu. Bu sebeple, yapılan hazırlıklardan sonra, gemi Mersin’den Mısır’ın İskenderiye Limanına doğru hareket etti. Kıbrıs açıklarına vardığında ise, gemi dehşet uyandıran bir patlamayla sarsıldı. Zira, milliyeti meçhûl bir başka denizaltı tarafından torpido (patlayıcı ve imha edici bir sualtı silâhı) ile vurulmuştu.

Aldığı fecî yara ile önce hızla su alan Refah şilebimiz, bir süre sonra ikiye bölündü ve tahminen 4 saat sonra da Akdeniz’in karanlık sularına gömüldü.

Bazı askerlerimiz ilk patlama esnasında şehit düşerken, 150’den fazla askerî personelimiz de gece karanlığında kurtulma çabası ile dalgalarla boğuşarak veya köpek balıklarına yem olarak vefat etti. Yaklaşık 30 kadar personel ise, muhtelif sebeplerle ve mucizevî bir sûrette kurtulma şansına sahip oldu.

*

Türkiye’ye maddî–mânevî çok ağır kayıplar verdiren bu büyük fâcianın faili uzun müddet meçhûl kaldı. Sonunda, şüpheler Fransızların üzerinde yoğunlaştı. Fransa da, bu işin ancak yanlışlıkla olabileceğini ileri sürerek, cinayeti dolaylı şekilde kabullenmiş oldu. (Resmî kabullenme ise hiç olmadı.)

İki ülke arasında sürdürülen gizli pazarlıklar sonucu, Fransa Türkiye’ye iki adet savaş gemisi vermeyi kabul etmek durumunda kaldı.

*

Türkiye’yi derinden etkileyen bu büyük fâcia, öncelikle Alman–İtalyan ittifakı üzerine yıkılmaya çalışıldı. Bunda başarılı olunamayınca, bu kez Rusya’nın ismi telâffuz edilmeye başlandı. Üzerinde en az durulan husus ise “Bu saldırının niçin yapıldığı”dır.

Mantığa da ters düşmeyen en kuvvetli ihtimale göre, o tarihe kadar tarafsızlığını defalarca açıklayan Türkiye’yi savaşın içine çekmek ve Alman–İtalyan ittifakıyla karşı karşıya getirmek için, önceden kurgulanmış bir plândı bu.

Geminin sefer programından ve takip edeceği rotadan haberdar olan ülkelerin başında o tarihte Kıbrıs’ın yönetimini de elinde tutan İngiltere geliyordu.

İngiltere Başbakanı Churchill, savaş süresince birkaç kez İsmet Paşa ile görüşmüş ve Türkiye’yi saflarına çekmeye çalışmıştı. Bu çabayı aralıksız sürdüren İngiltere, maksadına ancak Ocak 1945’te nail oldu. Ne var ki, büyük savaş, aynı sene içinde sona ermiş oldu. Türkiye, böylelikle savaşa fiilen iştirak etmedi, edemedi.

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