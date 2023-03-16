Risâle okuyanların tercih imtihanı

Din bir imtihandır ve bu imtihan herkes için geçerlidir. Yani, şu dünya hayatında herkes durumuna ve derecesine göre bir imtihana tâbidir.

Bu cümleden olarak, tâ yıllar öncesinden söyleye geldiğimiz bir tesbitimizi burada bir kez daha nazara vermek arzusundayım: Herkes gibi, şüphesiz Nur Risâlelerini okuyanların da kendilerine çetin imtihan noktaları var.

Misâl olarak, bunlardan bir kaç tanesini şöylece sıralamak mümkün: Üstad Bediüzzaman’ın velâdeti, siyâdeti, siyaseti ve mehdiyeti gibi hususlar. Yani, hemen bütün kaynaklarda zahiren karışık, müphem ve muğlak olarak görülen Bediüzzaman Hazretlerinin velâdet/doğum tarihi, neseben seyyid-şerif olup olmadığı, siyasetteki muktesid mesleğinin nasıl ve ne şekilde olduğu ve nihayet kiminin inanmayıp kiminin ise inanarak kabul ettiği onun Mehdiyet makamının sahibi olup olmadığı hususu.

24. Söz’ün 3. Dal’ında, buna benzer âhirzaman şahısları ile ilgili meselelerin “hikmet-i ibham”a tâbi olduğu ve ancak “nur-i imanın dikkati” ile anlaşılabileceği ifade ediliyor.

Bu hatırlatmalardan sonra, aynı risâleleri okuyanların geçmişte kısmen, günümüzde ise büyük çapta ve gayet keskin bir şekilde siyâseten farklı, hatta zıt düşmelerinin sebeb-i hikmetine ve bunun nasıl bir imtihan olduğu noktasına biraz daha yakından bakmaya çalışalım.

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Evet, en başta da ifade ettiğimiz gibi, Nur Risâlelerini beğenerek okuduğu halde, siyaset noktasında birbirinden ayrılan ve zıt-farklı siyasî tercihlerde bulunan pek çok kimse var. Hatta, okudukları aynı bahislerden bile çok farklı mânâ çıkaranlara rastlamak da mümkün. Hatta ve hatta, aynı lâhika mektuplarında ifade edilen Ahrar–Demokrat çizgiyi benimsediği halde, bu çizgiye birbirinden mahiyetçe farklı durumdaki siyasî partileri oturtanlar bile mevcut.

Esasında, gayet acip ve şaşırtıcı bir durum olmakla beraber, yine de yaşanan ve elân yaşanmakta olan bir vakıadır bu. Haliyle, "Ama nasıl olur? Neden böyle oluyor? Niçin olsun ki?" türünden sorular zihinlere hücûm etmeye başlıyor.

Şüphesiz, bu gibi suâllerin de bir cevabı vardır. Ancak, yine başta vurguladığımız gibi, bütün insanlar gibi Nur Risâlelerini okuyanlar da imtihana tâbidir. Sırr–ı teklif ve imtihan, herkes gibi onlar için de aynen geçerlidir. Zira, bir kimsenin iman ve hidayet dairesine girmesiyle, o kimse için imtihan bitmiyor. Söz konusu imtihan, şüphesiz herkes için âhir ömre kadar devam edip gider.

Siyaset meselesi ise, kendine has karakteristik bazı özellikleri ihtiva ediyor. Bir bakıyorsunuz, imanî meselelerde en ufak bir ihtilâf noktası dahi bulunmayan bu insanlar, bir bakıyorsunuz, siyasette farklı yönlere gidebiliyorlar.

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Toparlayacak olursak, yine Risale-i Nur ile bağlantılı olarak bir hususu tekraren nazara vermekte fayda var: 24. Söz'ün Üçüncü Dalı'nda izah edildiği gibi, Cenâb-ı Hakim-i Mutlak, bazı mühim hakikatleri kesretli eşya içinde saklamış: Ramazan'da Leyle-i Kadir, Cuma'da duâların kabul saati ve insanlar arasında veli kulları gibi...

İşte, Üstad Bediüzzaman'ın siyadet tarafı gibi siyaset yönü de, çalkantılı tarih seyri içinde ve hatta Nur Külliyatının tamamı içinde serpiştirilerek bir derece müphem (belli-belirsiz), perdeli ve saklı tutulmuş. Dolayısıyla, söz konusu hikmetli sırlara kolayca ve çok alenîce vâkıf olunamıyor. Kafa patlatırcasına düşünmek, okumak, her üç Said devresini mütalâa etmek, Külliyat'ın tamamını bir bu nazarla okuyup müzakere etmek, kardeşlerle istişarelerde bulunmak, nihayet şurâya istinat etmek ve "hakikî vukuatı kaydeden tarih"i de şahit tutarak, meselenin bütününe bakmak gerekiyor. Yani, bu içtimaî bir mesele olduğu için, elbetteki içtima ile, yani ferdî nazar ile değil, belki meşveretin basiret, feraset ve isabet yönüne itimat etmek sûretiyle ancak manevî mesuliyetten kurtulmak mümkün olabiliyor. Aksi halde, isabet kaydetmek zor olacağı gibi, zekâveti yüksek, sadâkati zayıf fertlerin tesirinde kalmak, yahut nüfuzu kuvvetli şahısların boyunduruğu altına girmek ve hatt-ı müstakim olan "siyasetteki muktesit meslek”ten ayrı düşmek, yahut inhiraf etmek tehlikesi ile karşı karşıya kalınabilir ki, Allah muhafaza…