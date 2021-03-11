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11 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Rusya’da değişim; IMF’ye üyelik

M. Latif SALİHOĞLU
11 Mart 2021, Perşembe
GÜNÜN TARİHİ: 11 Mart 1947-1985

Günün tarihi itibariyle, önümüzde iki farklı konu duruyor: Biri, Rusya’nın komünizmden kurtulma çabası; diğeri ise Türkiye’nin IMF macerası.

Şimdi, sırasıyla bu tarihi gelişmelerin kısaca seyrine bakalım.

*

Yaklaşık yetmiş sene süreyle koca Rusya'yı kıskacına alan ve neredeyse dünyanın yarısını etkisi altına alan Komünizmin kızıl alevleri, M. Gorbaçov'un işbaşına gelmesiyle (11 Mart 1985) birlikte sönmeye yüz tuttu.

Çernenko'nun ölümü üzerine, hem sosyalist rejimli Sovyet Rusya'nın, hem de bu sisteme bağlı devletler topluluğuna hükmeden Komünist Partinin başına geçen Mihail Gorbaçov, bölge ve dünya tarihi açısından yeni bir dönemin açılmasına öncülük etti.

Gorbaçov, 11 Mart 1985'ten tâ 24 Ağustos, 1991'e kadar altı yıllık süreçte, Rusya'da çok önemli mevki ve makamlarda bulundu.

Onun bu zaman zarfında gerçekleştirmiş olduğu en büyük icraatı, ülke genelinde perestroika (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) adını verdiği reformist politikaları başarıyla tahakkuk ettirmesiydi.

Gerçi, zaman zaman bir hayli zorlandı. Hatta, isyan ve darbe teşebbüsleriyle karşı karşıya kaldığı da oldu.

Ancak, idealinden hiç dönmedi. Geri adım atmadı ve komünist rejimi sonlandırmada muvaffak oldu.

Esasen, Rusya'nın, milleti hemen her yönüyle perişan edip devleti çökme noktasına getiren komünist rejimden kurtulmaktan başka çaresi de kalmamıştı.

Gorbaçov ve yakın adamları da bu realiteyi gördü ve gereğini yapma cihetine gitti.

Komünistlerin yetmiş senedir Rusya'da örmüş oldukları "demir perde"nin yırtılmaya yüz tutmasıyla birlikte, benzer rejimlerle ayakta durmaya çalışan diğer ülkelerde de sancılanma başladı.

Komünist rejimin, Rusya'nın ardından dünyanın sair ülkelerinde de patır patır yıkılması, çok gürültülü ve baş döndürücü bir hızla gerçekleşti.

Türkiye’nin IMF mâcerası

Türkiye’nin kısa adı IMF olan BM’ye bağlı Uluslararası Para Fonu ile mâcerası 11 Mart 1947’de başladı.

Türkiye, o gün itibariyle merkezi ABD'de bulunan bu finansal teşkilâta üye oldu.

IMF, üye ülkelere kısa vadeli "para kredisi", Dünya Bankası ise uzun vadeli yatırım kredisi yardımında bulunmak maksadıyla kuruldu. Haklarında başka türlü düşünce ve yorumların da bulunduğu bu kuruluşların, üye ülkelere avantajı kadar dezavatajı da var. Önemli olan husus, onlarla kurulan münasebetlerin dengeli ve dikkatli bir şekilde yürütülebilmesidir.

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Bu iki müessesenin kurulması yönündeki ilk tasarlama İkinci Dünya Savaşı’nın en sarsıcı dönemi olan 1944 yılına gidip dayanır.

ABD'nin öncülüğünde toplanan 44 ülkenin temsilcisi, savaş sebebiyle dengesi bozulan dünya piyasalarını disipline etmek ve yardıma muhtaç ülkelere belli prensipler dahilinde para ve yatırım desteğini sağlamak maksadıyla iki ana müessesenin kurulmasına karar verildi.

Bunlardan biri Dünya Bankası olarak bilinen Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), diğeri ise Milletlerarası Para Fonu (IMF) diye bilinen meşhûr kuruluş. Bu iki kuruluşun faaliyete başlaması ise, ancak 1947 senesinde mümkün olabildi.

Türkiye'nin de aynı sene içinde tam üyelik sıfatıyla dahil olduğu bu iki büyük müessesenin yardım fonları, ilk etapta ekonomisi bozulan ve şehirleri harabeye dönen bazı Avrupa ülkeleri oldu.

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