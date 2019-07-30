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30 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Sabit faturaların dayanılmaz yükü...

M. Latif SALİHOĞLU
30 Temmuz 2019, Salı
Yazı başlıkları, mümkün olduğunca kısa tutulmaya çalışılır.

Şayet, bu yazının başlığını uzun yazmak icap etseydi, aynen şu ifadeyi tercih ederdik: Aylık sâbit faturaların ağır yükü belimizi bükmeye başladı.

Evet, sâhiden de öyle...

Evet, hiç mübâlağasız aynen öyle...

Milyonlarca insanımızın abonesi olduğu elektrik, su, doğalgaz, telefon ve de internet’in aylık faturaları ortada. Bunları herkes bakıp görebiliyor. İsteyen toplasın bunları; bakalım nasıl bir yekûn tutuyor? 

Bunların cem’ân yekûnunu, ayrıca resmî olarak açıklanan son 5-10 yıllık enflasyon rakamları ve dahi maaş zammı oranlarıyla şöyle bir karşılaştırsın da, gerçekçi sonuç tablosunu asıl o zaman görsün, anlasın...

Biz bir vatandaş olarak kendi çapımızda bütün bu karşılaştırmaları yaptık ve hiç abartısız bir dehşet tablosu ile karşı karşıya olduğumuzu fark edip anladık.

Elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere, zaman içinde faturalara yansıyan genel zam oranları ile maaşlara yapılan zam oranları arasındaki makasın sürekli şekilde açıldığı kolayca görülebiliyor.

Aynı şekilde, birtakım verilerle açıklanan resmî yıllık enflasyon rakamları ile bizzat yaşayarak yükünü çektiğimiz enflasyon rakamları da birbirini tutmuyor.

Demek ki, ortada bir “gizli enflasyon” vak’ası var. Yoksa, sürekli zayıflayan alım gücümüz, niçin bu aç canavarın ayakları altında habire ezilip büzülsün ki...

Kimileri de (hatta pekçok kimse), ağır fatura yükünü çekmek yerine, maalesef “kaçak kullanım” gibi kànun ve meşrûiyet dışı haram yollara tevessül ediyor.

* * *

Son yıllarda adeta bir deneme tahtası haline çevrilen iktisadî hayatımızla ilgili olarak, şimdilerde yeni birtakım deneme çabaları sergileniyor: Faizler düşürülmeye, altın-döviz piyasası üzerindeki spekülasyonlar dizginleşmeye çalışılıyor.

Güzel. Çalışılsın, çabalansın tabii... Buna kimsenin bir itirazı olamaz.

Niyet olarak da, buna elbette hüsn-ü zanla bakmak ve hayra yormak gerekir.

Ne var ki, her iyi niyetten iyi netice çıkmıyor. Zarurî olan sebeplerin tamamına teşebbüsle beraber, dinamik bir ekonomi için gerekli olan sâir şartların da tahakkukuna çalışılmalı; sadece kâğıt üstündeki faiz oranları ile iktifa edilmemeli.

Zira, hemen her sektör için geçerli olan “denge politikası”, elbette ki ekonomi için de lâzım, hatta elzemdir. 

Özetle, ekonominin de kendine göre birtakım dengeleri vardır. En başta, dinamik ve süreklilik arz eden yerli üretim, yatırım ve istihdam politikaları gelir.

Bunlar bihakkın gerçekleştirilmeden, dahası sağlama alınmadan yapılacak olan sâir girişim ve denemeler, başarıya götürmeyebilir, verimli yahut memnuniyet verici sonuçlar doğurmayabilir.

Demek ki, öncelikle tabandaki kesimi rahatlatmaya ve yerli üretimi kolaylaştırmaya dayalı bir güç, bir imkân ve bir dayanma kuvvetinin sağlanması, sağlama alınması lâzımdır ki, güçlü ve dinamik bir ekonomi politikasının sürdürülebilmesi mümkün ve kolay bir hale gelebilsin. 

Aksi halde, uzayıp giden deneme-yanılma zincirine yeni bir halka daha eklenmiş olur. Ki, sabit faturaların ağırlığı altında artık ezilme tehlikesi geçiren tabandaki vatandaşın buna dayanacak gücü kalmadı.

***

GÜNÜN TARİHİ: 30 Temmuz 1947

Muhalefete tahammülsüzlük

Haber sayfalarında, muhalefetteki Demokrat Partinin faaliyetlerine ait haberlere de yer verdikleri için, Tasvir, Demokrasi, Demokrat İzmir ve Yeni Asır isimli gazetelerinin sahipleri ile yazı işleri müdürleri, 30 Temmuz 1947’de İsmet Paşa idaresi taarfından tutuklandı.

Kütahya mv. Adnan Menderes’in Meclis’te yaptığı konuşma metni adı geçen bu gazetelerde yayınlanınca, söz konusu despotik müdahale oldu. Tek ses, tek fikir çizgisinde yayın yapılmasına alışkın olan Millî Şef, farklı fikir ve görüşlerin medyada yer almasına tahammül edemedi.

İşte, bu tahammülsüzlüğün bir neticesi olarak, farklı siyasî görüşü yansıtan gazetelerin susturulması, sahipleri ve yazarlarının tutuklanması ile, aslında basının tamamına gözdağı verilmek istendi.

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