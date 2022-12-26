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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Sahi, bu neyin cezası?

M. Latif SALİHOĞLU
26 Aralık 2022, Pazartesi
Önümüzdeki 21 Şubat’ta gazetemiz 53 yılını tamamlamış oluyor. Yarım asır sonra gazetemize verilen “resmî ilân” cezası ise, bin günü çoktan aşarak üçüncü yılı doldurmak üzere.

Yeni Asya yayın hayatında başladıktan kısa bir süre sonra, siyasetin üzerine karabasan gibi çöken bir 12 Mart (1971) Muhtırası geldi.

Demokrasinin canına kıyıldığı için, ülke 9-10 yıl ara ve yüzü kara bir rejimle idare edildi. 1980’de bu kez 12 Eylül Darbesi yapıldı. Bilahare, 1997’de 28 Şubat garabeti yaşandı.

Özetle, demokrasiye zarar veren her müdahale, bizim özellikle yayıncılık noktasındaki hizmetimize de zarar verdi. Bazen gazetemize kapatma cezası verildi, bazen de resmi ilan hakkımız engellendi. Misâl, 12 Eylül Darbesi sürecinde gazetemiz yekun 474 gün kapatıldı.

Evet, geçmişte bunları hep yaşayarak geldik. Son yıllarda yaşadıklarımız ise, geçmiş elli yıllık faturanın toplamından daha ağır görünüyor. Ne yazık ki öyle...

İşte görünüyorsunuz: Tepeden yapılan baskılar sonucu, Basın İlan Kurumu tarafından resmi ilan hakkımız üç yıldır verilmiyor. Bundan sonra vermeye de niyetli görünmüyorlar.

Öte yandan, gri pasaport ile sarı basın kartlarımız da dört-beş yıldır yenilenmiyor.

Peki neden? Bize her bakımdan verilen ceza, sahi neyin nesi?

*

Otuz yılı aşkın gazetecilik-yazarlık hayatımızda hiçbir vukuatımız, hiçbir sabıkamız olmadı. Menfi hiçbir hareketimiz tesbit edilmedi. Hiçbir yazıdan dolayı devlet-hükümet nezdinde cezalı duruma düşmedik.

Peki, son yıllarda çektiklerimiz neyin nesi? Neden sakıncalı görünüyor ve niçin cezalandırılıyoruz?

Hükümet ele bakar, kalbe bakmaz. Elimizden bir kaza çıkmadığına göre, elimizle kimseye zarar vermediğimiz halde, yıllardır üvey gazeteci muamelesi görmemizin sebebi nedir?

Demokrasinin hançerlendiği, hürriyetlerin askıya alındığı dönemlerde dahi verilmeyen cezalar şimdiye niye pervasızca veriliyor?

Yaşadıklarımız açıkça gösteriyor ki, sözde ve kâğıt üzerinde var olan demokrasi, fiiliyatta işlemiyor. Varmış gibi gösterilen hürriyet, ne yazık ki istibdada dönüşmüş. Hukuk ve adâlet mekanizması ise, büyük çapta siyasetin vesayeti altına sokulmuş.

*

Aslında, mertçe söylenmeyen mesele apaçık bellidir. Siyasi iktidar, kendisine destek vermeyen, icraatini alkışlamayan basın-yayın kuruluşlarına toptan ceza veriyor. Suçun şahsiliği prensibini çiğneyerek, dahası Kur’an’ın bir kanun-i esasi olan “Vela tezirü…” hükmüne aykırı hareket ederek, muhaliflerini topluca cezalandırıyor.

Tabii, uyguladıkları bu baskı ve yıldırma politikasıyla bazı gazetelere boyun eğdirdiler, Mühim bir kısmını da satın aldılar. Yıllardır, hemen hepsi de iktidarın borazanlığını yapıyor.

Çok şükür ki, biz öyle yapmadık ve yapamayız. Ne satışa geldik, ne de boyun eğdik.

İktidar mensuplarına hakaret etmedik. Onlara “kafadan düşman” da olmadık. Sadece, hukuk ve demokrasi açısından sakıncalı ve zarar verici uygulamalara karşı tenkit hakkımızı kullandık. Bu hakkı kullanmayalım mı? Bunu yapmazsak şayet, kendimize saygımız kalmayacağı gibi, yayıncılık misyonumuzu da ifa etmiş olamayız.

Demokrasilerde, herkesin hükümeti övmesi, desteklemesi gerekmiyor. Öyle bir mecburiyet yoktur. Kaldı ki, muhalefet, adaletin dengesini sağlayan bir faktördür. Muhalefetin ve muhalif fikirlerin rahatça ortaya konulmadığı bir yerde demokrasinin erdeminden söz etmem mümkün değildir.

Biz işimize bakıyor ve üzerimize düşeni yapıyoruz. Lütfen, siyasi iktidar dahil, herkes kendi içine baksın, başkası üzerinde baskı unsurlarını kullanmasın.

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