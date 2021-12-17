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17 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Şahıs fânî, dâvâ bakî

M. Latif SALİHOĞLU
17 Aralık 2021, Cuma
Temel kriter şudur:

“Bâki bir hakikat, fâni şahsiyetler üstüne bina edilmez. Edilse, hakikate zulümdür. Her cihetle kemâlde ve devamda bulunan bir vazife, çürümeye ve çürütülmeye mâruz ve müptelâ şahsiyetlerle bağlanmaz; bağlansa, vazifeye ehemmiyetli zarardır.” (Bediüzzaman; Emirdağ Lâhikası)

*

Buradaki ölçü ve kritere göre, rahmete vesile olan cemaat halinde olmayı ne derece doğru ve güvenli buluyorsak, bir şahs-ı vâhide, bir ferd-i fâniye bağlı kalmanın ise, tam tersine pek zayıf, çürük, güvensiz ve tehlikelere mâruz bir vaziyet arz ettiğini düşünüyoruz.

Şahıs, ne kadar güçlü, dirayetli, itibarlı, popüler, karizmatik, vs. olursa olsun, bu zamanda bir gün içinde tepetaklak olup gidebilir. Kırk yıllık karizması kırk dakikada çizilebilir, yarım asırlık itibarı bir günde yer ile yeksan olabilir.

Üstelik, bu tür yıkılışlar hayali değil, hakikattir. Dahası, günümüzde mükerrer olarak vakidir, dolayısıyla mümkündür.

*

Fani şahıslara değil, belki baki ve daimî olan kudsî bir dâvâya bağlanmak gerektiğini önce nefsimize, sonra başkasına anlatıp iknaya çalışmalı.

O halde, ey nefis! Senin perestiş edip bağlandığın popüler şahıs(lar), başka hiç çaresi yok, günün birinde ya karizması çizilecek, ya itibardan düşecek, en nihayet ölecek ve şu fâniden göçüp gidecek. Bu duruma itirazın varsa, çık söyle. Buna sen değil, hiç kimse karşı gelemez ve itiraz edemez.

O halde, gayet net bir şekilde ve son derece yüksek perdeden nidâ ederek soruyorum: O bağlandığın veya perestiş ettiğin şahsın ölmesi veya çürü(tül)mesinden sonra, senin halin n’olacak? Bunu hiç düşündün mü? Yahut düşünüyor musun? 

*

Burada dile getirdiğimiz hakikatli izah ve ikazları, geçmişte de hemen her vesileyle nazara vermeye çalıştık. Üstelik, bu meyanda yaşanan hiçbir gelişme bizi tekzip etmedi. Bunda daima haklı çıktığımız ise (Rabbim gurur, kibir, kasıntı vermesin), artık tarihin tasdikinde ve tescilinde âşikâr şekilde görünüyor. 

Yine de ihtiyaca binaen, aynı haklı ikazı ve aynı hakikatli ihtarı tekrarlamak durumundayız. Şunu her daim diyoruz ve demeliyiz ki: 

Ey akıl, fikir, muhakeme ve irade sahipleri! 

Kusurlu, fani, çürütülebilir şahıslara bağlanmayalım. Akıl ve irademizi onların insafına terk etmeyelim. Hatta, onlarla kàim ve daim imişiz gibi bir görüntüyü dahi vermekten imtina edelim.

Şayet, aksi yönde gider ve onlara hak ettiğinden fazla perestiş edersek, hiç şüphe edilmesin ki, onlara duyduğumuz minnet ve bağlılık nisbetinde acı çekmekten, ıztırap duymaktan kurtulamayız. Şimdiye kadar kurtulan olmadığı gibi…

GÜNÜN TARİHİ   17 Aralık 1908

İsim değişikliği

21 Mayıs 1889’da gizli şekilde kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrûtiyet’in ilânından sonra resmî bir hüviyet kazandı; ilk seçim sürecinde ise, ufak bir isim değişikliğine gitti. 17 Aralık 1908’de İttihat ve Terakki Fırkası ismini aldı. Kapanış tarihi olan 1 Kasım 1918’e kadar da bu isimle devam etti. 5 Kasım’da yapılan kongrede Teceddüt Fırkası ismini aldı. Tam bir yıl sonra aynı gün bu parti de kapanmış oldu.

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