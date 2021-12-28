"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Şahısperestler, toptan satışa gelir

M. Latif SALİHOĞLU
28 Aralık 2021, Salı
“Bu zamanda hem iman, hem de küfür cereyanı, varlığını birer şahs-ı mânevî sûretinde devam ettiriyor.”

Ülke ve dünya sathındaki gelişmeleri, bu perspektiften bakarak değerlendirmek icap ediyor.

*

Eskiden, küfür ve dalâlet ehlini temsil eden bir kâfir olurdu. Ona karşı, ehl-i imanı da temsil eden bir reis-rüesâ bulunur ve o dalâlet cephesine mukabele ile şerrini durdurmaya çalışırdı.

Şimdi ise, eskiye nazaran durum çok farklı. Şer cephesini temsil eden bir tek şahıs yok artık. Ne ülke, ne de dünya çapında.

Bugün meselâ hangi kâfiri, yahut  kaç kâfiri öldürsek, küfür ve dalâletin tahribatı biter? Biter mi hiç? Bu metotla bitmesi mümkün mü?

*

Aynı durum, iman ve hidayet cephesi için de aynen geçerli.

Demek ki, şimdilerde hükmeden şey, fertten-şahıstan ziyade şahs-ı mânevidir. Yani, her iki cephede de, karşılıklı olarak varlığını ve hükmünü sürdüren şey, fikirler ve cereyanlardır.

Artık apaçık şekilde görünen ve bilinen bu reel ve rasyonel durum karşısında, her kim ki, küfrî cereyanlara ferdî varlığıyla veya şahsî sermayesi ile çıkıyorsa, o peşinen mağlûp demektir. Zira, karşı tarafa galebe çalması, günümüz şartlarında imkân ve ihtimal haricidir.

Dolayısıyla, ümmet fertlerinin aklı, ihtiyar ve iradesi şahıslara, hatta ferdî dehâlara bile teslim edilmemeli. Edilse, mağlûbiyet kaçınılmazdır.

Hem, öyle bir mağlûbiyet ki, akıllara ziyan bir derbederlik, bir dağınıklık, bir perişaniyet hali...

İtimat edilen şahsın tökezlemesiyle, mağlûp düşmesiyle, hatta bir şekilde karizmasının çizilmesiyle, o şahsa bağlı durumdaki bütün fert ve cemaatlere de toptan bir şevksizlik, moralsizlik, hatta bir yeis karamsarlığı çökmeye başlar.

*

Evet, ferdiyetçilik ve şahısperestlik ile gelen bir yanılgı, ne yazık ki bir “toptan yanılgı”ya dönüşür ve toptan satışa getirir. 

Keza, baştaki liderin şahsında görülecek bir hâlsizlik, bir mecâlsizlik, yahut mağlûbiyete dayalı bir moralsizlik, ister istemez o şahsın arkasındaki bütün bir kitlenin de demoralize olmasına sebebiyet verir. Ki, böylesi bir kitlevî yıkıma, aklı başında, vicdanı yerinde hiç kimsenin sebebiyet vermemesi lâzım.

Şahıs, yani lider konumundaki kişi, bilhassa şiddetli fırtınaların zuhûr ettiği şu zamanda, farkında olmadan da meczûbâne bir anafora yakalanmış, bir türbülansın içine düşmüş olabilir. Hatta, çırpındıkça daha aşağı doğru yuvarlanıyor da olabilir.

Bunların tamamı, hem mümkün, hem vâkidir. Dikkatli bir nazarla bakıldığında, çarpıcı örnekler pekâlâ görülebilir.

*

İşte bu noktada, ümmetin fertlerine düşen, aklını, kalbini, iradesini doğru şekilde kullanarak kendini muhafazaya çalışmasıdır.

Öncelikle, dinî veya içtimaî mevkii ne olursa olsun, şahısların câzibesine kapılmamaya çaba harcamalı. Hani, şahıslara karşı bir hürmet ve muhabbet beslenebilir; ama, adeta tapınırcasına bir aşırı bağlılık, bir kölelik, yahut bir meftuniyet içine asla girilmemeli. Girilmişse şayet, duâların da kuvvet ve kudsiyetini arkasına alarak, o anafordan çıkmaya var gücüyle cehd û gayret gösterilmeli. 

Allah, bu zamanın maddî-mânevî fırtınalarından bizleri muhafaza eylesin ve âhiren istikamet üzere sâhil-i selâmete eriştirsin. Bu duânın kabulü için de, bilhassa şahs-ı maneviye bağlılık ve kudsî düsturları hayatına, hizmetine hâkim kılmaya çalışmak icap ediyor.

GÜNÜN TARİHİ   28 ARALIK 1908

Büyük Sicilya Depremi

İtalya’nın Sicilya bölgesinde 28 Aralık 1908’de tarihin en yıkıcı depremlerinden biri yaşandı. Meydana gelen sarsıntının büyüklüğü Richter ölçeğine göre 7.1 olarak tesbit edildi. Ne var ki, yıkıcı etkisi çok daha yüksek seviyede hissedildi ve yaklaşık 80 bin insanın hayatına mal oldu. Haliyle, tahribat ve yaralanma vak’aları da aynı oranda büyük oldu.

Sabaha yakın 05:20’de başlayan ve 30-40 saniye kadar süren depremin yıkıcı bir başka etkisi ise, yükseklikleri 12 metreye kadar çıkan tsunamiler sebebiyle görüldü.

Okunma Sayısı: 261
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dini değerler iktidar hırsına kurban edilemez

    Birleştiğimiz nokta demokrasi

    Türkiye, bu gerilimden bıktı

    İnsani geçim için asgari 5303 TL lazım

    Mart’tan önce indirim olmaz

    '10 milyon kişi sağlık hizmetinden yararlanamayacak'

    Irak'ta tartışmalı seçim sonuçları kesinleşti

    İngiltere Brexit'in kötü gittiğini düşünüyor

    Beşiktaş 90. dakikada yıkıldı

    Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının görüldüğü illeri açıkladı

    'Omicron daha da yayılmadan tedbir alınmalı'

    Ekmek yediğimiz un bile dolarla

    'Enflasyon yüzde 50’yi bulacak'

    Devlet sosyal medyadan yönetilmez

    Yoksulluk sınırı 13 bin TL'yi geçti

    Nicolas Maduro İran'a gidecek

    İmamoğlu, Süleyman Soylu'yu istifaya davet etti

    İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye özel teftiş

    Haftalık vaka sayısı açıklandı

    Çavuşoğlu: İlk toplantı Moskova'da yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erdoğan’ın son İsrail “açılım”ı
    Ahmet BATTAL

    Kur farkı korumalı TL mevduatı meselesi
    Cevher İLHAN

    Bu da fos çıkarsa…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahısperestler, toptan satışa gelir
    Ali FERŞADOĞLU

    Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ister misiniz?
    Faruk ÇAKIR

    Milleti faize boğmayın
    Osman ZENGİN

    Demirel ve Demirperde
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Geçmişle hesaplaşmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.