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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Saltanat hırsı, huzurun törpüsü

M. Latif SALİHOĞLU
21 Nisan 2020, Salı
Sadece bizde değil, dünyanın hemen her yerinde yaşanan iktidar kavgası veya saltanat çekişmesi, kitlelerin rahatını bozar, huzurunu kaçırır. Huzurun törpüsü olan bu tür kavgalar, tarih boyunca da hep yaşana gelmiştir.

Kavgalar kızıştıkça, ne kavgacıların kendisi rahat edebilmiş, ne de topluma huzur vermişler.

Çünkü, dünyevî ve siyasî her türlü saltanat, aldatıcıdır. Saltanata, yani yönetimin başına geçip de aldanmayan çok az sayıda lider var: Dört râşid halife, Ömer bin Abdülaziz ve Mehdi-i Abbâsî dışındaki hemen bütün devlet idarecileri şu veya bu ölçüde aldanmışlar.

Biri çıkıp “Hayır, yok öyle bir şey. Böylesi bir durum söz konusu değildir” dese, o kimse zaten aldanmış da, bundan haberi bile yok demektir.

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Evet, iktidara ve saltanata göz diken, yani duygu veya düşünceleriyle kendini dünyevî herhangi bir mevkiye, makama, servete, şöhrete hırslı bir şekilde kaptıran kimsenin, şüphesiz zamanla rahatı kaçtığı gibi, huzuru da bozulur.

Çünkü, o işin içinde hırs var, kin var, intikam var, öfke var, riyakârlık var, dalkavukluk var, münafıklık var, tarafgirlik var, yalan var, dolan var, vesâire...

Üstad Bediüzzaman, bu konuya dair geçmiş zaman ile günümüze dair şöyle bir kıyaslama yapıyor: “Asr-ı Saadette, sıdk ile kizb, imân ile küfür kadar birbirinden uzak iken, zaman geçtikçe, gele gele birbirine yakınlaştı. Ve siyaset propagandası, bazan yalana ziyade revaç verdi.” (Hutbe-i Şamiye: 55)

İşte, bu revaç sebebiyledir ki, bu çağın en büyük hastalıklarından biri “Doğruluğun, hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi” şeklinde karşımıza çıkmış ve bu müthiş hastalık, hem ferdin, hem ailenin, hem de toplumun huzurunu bozmuş, ahlâkını da zir û zeber etmiştir.

Zira sıdk ve doğruluk, İslâmiyetin özü, esası, mayası iken, bu hayatî tiryakın yerine yalancılık ikame edilmiş ve dehşetli siyaset propagandasıyla da adeta öldürücü bir zehire inkılâp ettirilmiştir.

Ve, işte doğruluk ile yalancılığın siyasî hayatta yer değiştirmesiyle hasıl olan tabloya dair aynı eserde yer alan ürpertici bir değerlendirme:

“Evet, sıdk ve doğruluk İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir.

“Riyakârlık, fiilî bir nevi yalancılıktır. Dalkavukluk ve tasannu, alçakça bir yalancılıktır.

“Nifak ve münafıklık, muzır bir yalancılıktır. Yalancılık ise, Sâni-i Zülcelâlin kudretine iftira etmektir. Küfür, bütün envâıyla kizbdir, yalancılıktır. İman sıdktır, doğruluktur.

“Bu sırra binaen, kizb ve sıdkın ortasında hadsiz bir mesafe var; Şark ve Garp kadar birbirinden uzak olmak lâzım geliyor. Nar ve nur gibi birbirine girmemek lâzım. Halbuki, gaddar siyaset ve zâlim propaganda, birbirine karıştırmış; beşerin kemâlâtını da karıştırmış. (Age: 51)

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Bir milletin veya memleketin idaresi için, şüphesiz siyasete ve siyasetçilere de ihtiyaç var.

Fakat bu ihtiyaç, siyasetçiler arasında bir “hizmet yarışı” şeklinde tezâhür etmeli; yoksa, yekdiğerini vurmaya, kırmaya, birbirini kin ve öfke ile yaralamaya, yahut yalan-dolanla menfaat temin etmeye dönüşmemeli.

Doğru olan siyaset tarzı budur. Bu doğrunun müşahhas bir timsâli ise, şehit Başbakan Adnan Menderes ve yakın dâvâ arkadaşlarıdır.

Hakikaten, onlarda vatan ve millet için bir “hizmet sevdâsı” vardı. Bu hizmeti yapamadıkları veya yapamayacaklarına bir kanaate sahip olduklarında, anında istifasını sunmuşlardır.

Merhûm Menderes, 1950-60 arasındaki 10 yıllık süre içinde belki 10 defa Başbakanlık makamından istifa etmiştir. Bunun belgeleri yıllar sonra ortaya çıktı.

Onun ve kabinedeki arkadaşlarının, her istifada inanarak söyledikleri şudur: “Bu makamda, ya hizmet için var olmalıyız, ya da çekip gitmeliyiz.”

İşte, siyasette ya bu çerçevede kalmalı, ya da siyasetin dışında kalarak vatan-millet yolunda hizmete devam etmeli. Aksi halde, yukarıdan aşağıya, yani tavandan tabana, siyasete bulaşan herkesin rahatı kaçar ve huzuru bozulur.

İşte bu noktaya parmak basan veciz bir ifade: “Bu zamanda siyaset, kalpleri ifsad eder ve asabî ruhları azab içinde bırakır. Selâmet-i kalp ve istirahat-ı ruh isteyen adam, siyaseti bırakmalı. (Beyanât ve Tenvirler: 187)

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Yorumlar

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  • Abdulkadir

    21.4.2020 19:15:25

    2) Evet,herkes tevazu sahibi olmak zorunda ve güç,kudret ve saltanat sahibinin;sadece onu yaratan ve sahibi olan Rabbi olduğunu kabul edecek ve ona göre hareket edecek.Allah'tan başka makam sahibi,saltanat sahibi yoktur,herşeyin yegâne sahibi odur.Dünya için hırs yapan zarar içinde zarar edecek.Allah rızası için ve ahiret için hırs yapan ise,kâr içinde kâr edecektir.Bunun orta yolu yoktur.

  • Abdulkadir

    21.4.2020 19:15:16

    1) Hırs sebeb-î hasarettir buyuruyor Üstad Hazretleri öyle değil mi?peki biz neye dayanarak yahut neye güvenerek hırs yapıyor,koltuk sevdasına tutulur hâle geliyoruz.Gerçek ve yegâne saltanat sahibi,Rabbimiz değil mi?Herkes haddini hududunu bilmeli,bilmek zorunda.Biz bu dünyaya sefa sürmek yahut saltanat aşkıyla veyahut ta liderlik sevdasıyla yanıp tutuşmak için gönderilmedik.Yüce Allah,bizleri bir amaç için,önemli vazifeler için gönderdi bu fani dünyaya.Ama bazı şahıslar;dünyevî olgular için,maddi şeyler için;elinden ne geliyorsa yapıyor,gözünü hırs bürüyor ve kimseyi takmıyor.Yeter ki o makama yahut mevkiye sahip olabilsin.Yüce İslâm dininin neresinde saltanat sürmek,liderlik sevdasıyla yaşamak veya hırslı olmak veyahut ta halkına kin beslemek var.Varsa çıksın söylesin biri.Kimse bunu dile getiremez,çünkü öyle bir şey yoktur ve olamaz.

  • Ali

    21.4.2020 12:12:53

    -ı Saadette, sıdk ile kizb, imân ile küfür kadar birbirinden uzak iken, zaman geçtikçe, gele gele birbirine yakınlaştı. Ve siyaset propagandası, bazan yalana ziyade revaç verdi.” (Hutbe-i Şamiye: 55)

  • Abdullah Tunç

    21.4.2020 00:45:19

    Parlemento, iktidar, hizmet yeridir. Bunun için vardır. İktidarı hedef alanlar hizmet sevdasıyla hareket etmelidirler. Millet bunun için yönecilerini seçer. Yani kendilerine hizmet etsinler diye. Sorunları ile ilgilensin, çözüm bulsunlar diye oylarını verirler. Asıl amaç budur. Aslında iktidar,ağır bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun altına girenler veya girmek istiyenler, büyük bir hamiyet duygusuna sahip olmalıdırlar. Ehil olmalıdırlar ve millet ehil olduklar için onları iktidara taşımalıdır. Böyle olursa iktidare, gelenler millete karşı büyük sorumluk hissederek canla başla çalışır, hizmet ederler. Tarihte hep böyle olmuştur. Ve millet böylece maddi ve manevi huzura kavuşur. İktidar, bir çıkar vasıtası olarak görülmemeli,bir mevki,makam aracı olarak kullanılmamalıdır. Böyle olursa, ne millet rahat eder,ne hizmet olur,nede adilane idare edilir. Tabi seçimi yaparken milletinde son derece dikkatli olmalıdır.Doğru seçim yapma lıdır.

Risale-i Nur Külliyatı

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