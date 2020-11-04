Saltanatın son demleri (1)

GÜNÜN TARİHİ: 4 Kasım 1922

Ankara’da teşkil olunan Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım 1922’de tarihî bir karar aldı. Alınan bu karara göre, Hilâfet ile Saltanat birbirinden ayrıldı. Aynı anda Osmanlı Saltanatına ve saltanat sistemine de son verilmiş oldu.

Buna rağmen, İstanbul’da Tevfik Paşa başkanlığındaki Osmanlı hükûmeti çalışmalarına devam ediyordu.

Ancak, bu iki başlılık halinin devam etmeyeceği ve bir an evvel bitmesi gerektiği kanaatine varılarak, derhal bir çare arayışına girildi.

Bu sebeple, bütün dikkatler Sadrâzam Tevfik Paşa’nın üzerinde toplanmıştı.

Dördüncü kez Sadâret makamına getirilmiş bulunan Tevfik Paşa ise, 4 Kasım günü kabineyi topladı ve bunun son toplantı olduğunu belirterek, Sultan Vahdeddin’e verilmek üzere istifa mektubunu hazırladığını söyledi.

Tevfik Paşa, böylelikle 623 yıl ömür süren Osmanlı Saltanatının “Son Sadrâzam”ı unvanını almış oldu.

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Saltanat biterken yaşanan gelişmelerin seyri özetle şöyle oldu:

Anadolu hükümetinin temsilcisi olan Refet (Bele) Paşa, İstanbul’daki işgal kuvvetleri komutanlarıyla bir görüşme yaparak, 4 Kasım günü itibariyle İstanbul’da Büyük Millet Meclisine bağlı hükümet idaresinin başlamış olduğunu söyledi.

Saltanatın Resmî Gazetesi olan Takvim-i Vekayi’nin de, aynı gün itibariyle yayınına son verilmiş oldu.

Bu tarihlerde Yıldız Sarayı’nda ikamet etmekte olan Sultan Vahdeddin ise, 17 Kasım günü yurdu terk ederek, Osmanlı Saltanatının fiilen nihayete erdiğini ilân etmiş oldu.

Artık Saltanat bitmiş, ama Hilâfet devam ediyordu. 3 Mart 1924’te, tamamen keyfî bir sûrette Hilâfet’e de son verildiği açıklandı.

Haftalık olarak çıkan ilk resmî gazete Takvim-i Vekayi,

11 Kasım 1831’de yayın hayatına başladı.

4 Kasım 1922 tarihi itibariyle de yayın hayatı sona ermiş oldu.

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Osmanlı Devleti’nin 215’inci, aynı zamanda son Sadrâzamı olan 1845 doğumlu Ahmet Tevfik Paşa, 7 Ekim 1936’da İstanbul’da vefat etti.

Mezarı, Beşiktaş’taki Yahya Efendi Kabristanı’ndadır.

Ahmet Tevfik Paşa, Sultan II. Abdülhamid ile Sultan V. Mehmet Reşad devrinde (13 Nisan 1909-5 Mayıs 1909 tarihleri arasında), VI. Mehmet Vahdeddin saltanatında ve İstanbul’un işgal altında olduğu dönemde (11 Kasım 1918-3 Mart 1919 ve 21 Ekim 1920-4 Kasım 1922 tarihleri arasında), toplam iki yıl dört ay yirmi dokuz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

2006’da vefat eden Bülent Ecevit’in, bir ara “Uzaktan akrabayız” dediği Tevfik Paşa’nın son derece önemli birkaç özelliği var. Bunları şu şekilde listelemek mümkün:

* 622 sene ömür sürmüş Osmanlı Saltanatının son Sadrâzamı.

* Son Padişah Sultan Vahdeddin gibi, Sultan Abdülhamid ve Sultan Reşad dönemlerinde de mühim devlet hizmetlerinde bulundu: Büyükelçilik, Hariciye Nâzırlığı ve Sadrâzamlık.

* Toplam dert kez Sadrâzamlık makamına getirildi. Son istifasını, Saltanatın kaldırıldığı 1 Kasım 1922’den üç gün sonra verdi.

* İşgal döneminde İstanbul’da ve Padişahın safında görünmekle beraber, Anadolu’daki Millî Harekâta muhalif değildi.

* Son derece halim, selim, itidalli, tecrübeli, vukûfiyetli bir devlet adamıydı. Bu meziyetleri sebebiyledir ki, Saltanat merkezinin başı her sıkıştığında, müracaat edilen ilk şahsiyet olmuş ve Sadrâzamlık makamına getirilmiş.

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Tevfik Paşa, Sadâret makamına ilk olarak, 31 Mart Vak’ası sebebiyle devlet merkezinin şiddetli sancılar içinde kıvrandığı günlerde (13/14 Nisan 1909) tayin edildi.

Hareket (Selânik) Ordusunun İstanbul’a girmesiyle birlikte, Meclis ve bilhassa Sadâret Makamı adeta devre dışı bırakıldı.

Darbecilerin iş çevirme ve devlete hükmetme merkezi artık Harbiye Nezareti olmuştu.

Bu durum, Sadrâzam Tevfik Paşa’yı ziyadesiyle rahatsız ediyordu. Zaten, darbeciler de ondan hiç hoşlanmıyorlardı.

27 Nisan’da Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesi, Tevfik Paşa’nın da istifasını gündeme getirmiş oldu. Nitekim, o da bir hafta kadar sonra (5 Mayıs) yeni Padişah Sultan Reşad’a istifasını sunarak Bâb-ı Hükûmetten çekilmiş oldu.

İttihatçıların Londra Sefaretine tayinle İstanbul’dan uzaklaştırdığı Tevfik Paşa’nın bilâhare tekrarlanan ikinci, üçüncü ve dördüncü Sadrâzamlık görevi, son Padişah Sultan Vahdeddin zamanında gerçekleşti.

Rivayetlere göre, Tevfik Paşa, “Saltanatın sonu” anlamına da gelen bu son istifa dilekçesini verdikten sonra, teessür içinde gelip evine kapanmış ve haftalarca evinden dışarı hiç çıkmamış.

Gerek son Sadrâzamın ve gerekse son Padişahın saltanata vedâsı pek hazin oldu. Sultan Vahdeddin’in hazin vedâsına ise, bir sonraki yazıda değinmeye çalışalım.