Savaş kısa; terör ise uzun ömürlü

Komşu ülkelerde savaş var. Bizim başımızda ise terör belâsı var. Her iki belâ da silâh ile icrâ ediliyor. İkisinde de kan dökülüyor.

Can ve mala zarar veriliyor. Toplumlarda büyük yaralar açılıyor. Kadınlar ve çocuklar bundan büyük zarar görüyor.

Silâh imâlatçıları, satıcıları, taşeronları, kısaca silâh baronları, kanlı çatışmanın devamını isterler. Onların ekmek teknesi kan ile yoğruluyor.

Silâh baronları, savaşan taraflara yüklü miktarda silâh ve mühimmat satıyor. Çatışma devam etmeli ki, satışlar da devam etsin.

Aynı silâh baronları, terör örgütlerine de silâh satıyor. Bu satışlar, diğeri (savaş) kadar yüklü miktarda olmadığı için, çatışmaların uzun sürmesinden istifade ederler. İşin içinde olanlar, çatışmalara gönüllü olarak katılan ve ölüp öldürerek hayatını bu uğurda fedân zavallıların çoğu, aslında kime ve neye hizmet ettiklerini bilmiyorlar. Dahası, bilmediklerini dahi bilmiyorlar. Cehl-i mürekkep denilen katmerli cahillik buna denir.

***

Evet, anarşi ve terör belâsı, harp belâsı kadar yakıcı–yıkıcı olmasa da, ondan çok daha uzun bir ömre sahiptir. Bu sebeple zararı, tahribatı büyüktür. Yıllara yayılan faturası pek ağır oluyor.

Bazı tedbirler alarak, ya da diplomatik manevralarda bulunarak, savaşı kısa sürede bitirmek mümkün. Terörü ise, var gücünüzle uğraştığınız halde, çabucak bitiremiyorsunuz. Zira, bu belânın sizi aşan boyutları var. Terörü doğuran ve besleyen unsurlar, hem geniş zamana yayılmış, hem dağınık vaziyette, hem de çeşitlilik arz ediyor. Bu sebeple, kısa sürede başedilmesi kolay değil.

***

Her şeye rağmen, terör belâsına karşı yine de ümitsiz, karamsar olmamalı. Her derdin olduğu gibi, bunun da vardır mutlaka bir hal çaresi...

Çarelerin bir kısmı sebeplere bakar, bir kısmı da besleyici unsurlara.

Türkiye’yi kırk yıldır başını ağrıtan, huzursuz eden, maddî–mânevî büyük kayıplar verdiren terörün sebepleri arasında ayrıca şunları da saymak mümkün:

• Dinî zaafiyet; mânevî buhran.

• Darbeler, ihtilâller, muhtıralar, demokrasi dışı müdahaleler, hürriyetleri kısıtlayan diktacı, sultacı yönetimler, ara rejimler, kànun dışı keyfî/küfrî uygulamalar.

• Irkçı ideolojiler, dayatmacı, red ve inkâra dayalı resmî uygulamalar.

• Türkiye’nin belini doğrultmasını istemeyen hariç ülkeler; ülkemizin gelişmesinden korkan uluslararası güçler.

• Milletimizin, bin yıl müddetle İslâmın bayraktarlığı hizmetinde bulunmasından dolayı, intikam alma stratejisini güden dahil ve hariçteki müfsitler.

Terörün kökünü kesmek için, bu sebepleri ya ortadan kaldırmalı, ya da zararlarını asgari seviyeye indirecek ciddi tedbirler almalı.

***

Terörü besleyen sair faktörlere gelince… Bunların başında cehalet ve zaruret geliyor. Bunu ilim, sanat ve marifet (maarif) silâhıyla ortadan kaldırmanın plânını, programını yapıp hayata geçirmeli.

Evet, terörü besleyen büyük bir faktör de, fakr û zaruret halidir: Fakirlik ve işsizlik, birbirini tetikleyip büyüten iki büyük belâ, iki mendebur hastalıktır. Bir mü’min, bu belânın “düşman başına” gelmesini dahi istemez. Sahih rivâyetlerde de ifade edildiği gibi, fakirlikten dolayı büyük günahlara, hatta küfre giren insanlar var.

İşte, bu derece büyük tehlike arz eden bir hastalık, hiç şüphesiz, ülkemizde de terör ve anarşi canavarını besleyip büyüten sebeplerin içinde yer alıyor. Şimdiki hayat pahalılığına bu açıdan bakıldığında da hamiyet sahiplerini derinden derine düşündürerek endişeye sevk ediyor.