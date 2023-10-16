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16 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Savaş propagandasına dikkat

M. Latif SALİHOĞLU
16 Ekim 2023, Pazartesi
Hiç ilgisiz görüntüler bile, savaş propagandasında malzeme olarak kullanılabiliyor.

Bunlara hemen inanmamak, kendini hemen kaptırmamak lazım. Tahkik edilmeden, teyidi yapılmadan, hiçbir haber, resim veya videonun doğruluğundan emin olmamak gerek.

Sırf propaganda maksatlı yapılan öyle işgüzarlıklar var ki, koca devletlerin başkanlarını, hükümetlerini, hatta silâhlı birliklerini etkileyip yönlendirebiliyor.

Nitekim, gerek Körfez Harbi (1991) ve gerekse Irak’ın işgali (2003) esnasında düpedüz yalan ve uydurma haberlerin en âlâsı yapıldı. Dahası, o dehşetli propaganda malzemeleri kullanılarak, koca ABD ordusu iki defa saldırdığı Irak’ı harabeye çevirirken, yüz binlerce masum insanın da kanını döktürdü.

Şimdilerde, İsrail ve taraftarları da aynı türden bir propagandayı yürüttüklerine şahit oluyoruz. Bu sayede bütün dünyayı etkileyerek kendilerine taraftar kıldıkları gibi, ne yazık ki Türkiye’de yaşayan milyonlarca Müslümanın dahi etkilenmiş olduklarını görüyoruz.

Evet, Filistin davasında ne yazık ki millet olarak da bölündük. Kimisi Hamas’ın bazı hatalarına takılıp kalıyor; ama, en çok da İsrail ve taraftarlarının yalan ve uydurma propagandalarının etkisi altında kalarak fikir ve kanaatini izhar ediyor.

Oysa, Hamas, hiçbir şey yapmadığında da, hatta Hamas diye bir örgüt-parti sahnede hiç yok iken de İsrail aynı zulüm ve zorbalığı katıksız şekilde sürdürüyordu. Hamas, olsa olsa zaten saldırma heves ve niyetinde olan İsrail’in eline malzeme vermiş oluyor.

Şurası hiç tereddüt götürmez bir realitedir ki, 1960’lı yıllardan beri her bir bahane ile kan dökerek Filistin topraklarını işgal ede gelen İsrail, ortada hiçbir bahane-gerekçe kalmasa dahi, o kendince yine bir “suç icat ederek” Müslümanlara saldırmaya ve bölgeyi işgale etmeye devam edecek bir tıynettedir.

*

Öte yandan, bir kısım Filistinliler, evet vaktiyle topraklarını İngilizlere, dolayısıyla Yahudilere sattılar. Fakat, bu miktar öyle abartıldığı kadar değildir. Yüzdelik kısmı çok azdır. Ne yazık ki, kasıtlı propagandalarda bu husus da abartıldıkça abartılıyor.

Kaldı ki, bazı vatandaşların ev-bark-arazi satması, başkasının orayı işgal etmeye haklı bir sebep ve gerekçe teşkil etmez, etmemeli de. Şöyle düşünelim: Son 15 yılda Türkiye’den yabancılara satılan benzer şeyler (ev, arazi, mülkiyet…) toplansa, belki Filistin toprakları kadar bir yekûn tutar. Peki, şimdi gözümüz önündeki bu duruma ne demeli? Kim çıkıp ne diyor? Hem dese bile, lâfta öteye bir kıymet ifade ediyor mu? Maalesef, son yıllarda milyonlarca yabancı uyruklu insan Türkiye’ye geldi, bir kısmı yerleşti, gayr-ı menkul ile birlikte vatandaşlık hakkını da aldı. Dahası, son seçimlerde millî iradeyi gölgeleyecek kadar da oy kullananlar oldu.

Bunu neden anlatıyoruz? Biliyorsunuz, işin kolayına kaçarak veya sırf suçlamak gayesiyle fikir beyan ederek “Ee canım, Filistinliler de evlerini-toprak satmasaydı” türünden lâf salatası yapanlar var. İşte, bu gibi kimselere de Türkiye’nin yıllardır bir kördüğüm şeklini alan ecnebilere ve hatta sığınmacılara tanınan ve uygulaması el’an devam benzeri mahiyetti bir politik tercihi bilvesile hatırlatmak istedik. Bundan gerekli dersi çıkarabilenlere ne mutlu.

*

Hemen her Müslümanı ilgilendiren mühim bir başka nokta şudur: İsrail’in işgal altında tuttuğu ve cuma namazı kılan sivil insanların ibadetine bile tahammül etmeyip gaz bombasıyla cemaatini dağıtmaya çalıştığı Kudüs ve bilhassa Mescid-i Aksa bölgesi, aynen Mekke ve Medine (Haremeyn-i Şerifeyn) gibi mübarek ve mukaddes bir yerdir. Dolayısıyla, buraya da aynı duygu ve düşüncelerle sahip çıkmak, her Müslümanın üzerinde bir vecibedir. Ümmet, kavlî duasıyla, milleti temsil eden devlet ise fiilî duasıyla meseleye müdahil olmak durumundadır. Aksi halde, devlet, milletin hislerine tercüman olmuyor, olamıyor manasını üzerinde taşımış olur.

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