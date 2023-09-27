Savaştan çok medeniyet tarihi

İslâm tarihinde şüphesiz pekçok savaş olmuştur. Bu savaşlarda mağlubiyetin yanında galibiyetler de yaşanmıştır. Oran itibariyle, galibiyet ağır basıyor.

Şu var ki, İslâm devletlerinin tarihine baktığımızda, maddi ve manevi imkânların savaştan çok imara, inşaya, maarife, yani medeniyet yolunda sarf edildiğini görüyoruz. Yazılan tarihe baktığımızda ise, bunun tam tersine şahit oluyoruz. Sanki, mazideki 1400 yıllık tarihimiz hep savaşlarla geçmiş gibi nazara veriliyor.

Şüphesiz, bu işte bir terslik var. Doğru ile yanlış, hak ile haksızlık âdeta yer değiştirmiş durumda.

Oysa, hiç tereddütsüz inanıyoruz ki “Hakiki vukûâtı kaydeden tarih, hakikate en doğru şahittir.” (Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayatı: 80)

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Evet, başta Abbasî, Osmanlı ve Selçuklu tarihi olmak üzere, sanki İslâm tarihi bütünüyle savaşlardan ibaretmiş gibi gösterilmeye çalışılmış. Öyle ki, Çağrı filmi ve benzeri mahiyetteki hani “iyi niyet” ile çekilmiş Peygamberimiz’in (asm) zamanına dair filmlerde bile habire savaş sahneleri gösteriliyor.

Oysa, Hz. Muhammed’in (asm) ders ve ibretle yüklü 63 yıllık hayatının toplam 3 senesi dahi savaşla geçmiş değil. Kaldı ki, o savaşlar dahi saldırı şeklinde değil, müdafaa sadedinde sayılır. Meselâ, Medine’de vuku bulan Hendek Savaşı, bu noktada tipik ve zâhir bir örnektir.

Buna rağmen, sanki bütün ömrünü düşman taraflarla çatışarak, onlarla mütemadiyen çatışıp kan dökerek geçirmiş gibi lanse edilmeye çalışılıyor.

Hâşâ ki, öyle olsaydı, 1400 küsûr yıllık İslâm dini ve Kurân ahlâkı, dünyanın her tarafındaki milyarların ruhunda, kalbinde, fikrinde böylesine kök tutarak boy vermebilir miydi? Hâşâ ki, İslâmiyet eğer savaşmaktan ibaret olsaydı, savaşlar bittiğinde de İslâmiyet bitme noktasına gelmez miydi?

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Doğrusu, İslâm dinini çarpışmaktan ve İslâm tarihini savaşlardan ibaretmiş gibi gösterenler, bilerek-bilmeyerek İslâm medeniyetinin anlaşılmasına perde çekiyorlar. Kezâ, ilimde, irfanda, ahlâkta, ibadette, san’atta, mimaride, musıkîde, aile ve sosyal hayatta, çevre duyarlılığında, sâir canlılara olan münasebette, velhasıl hayatın her sahasında “insaniyetin kıvamı” olan İslâmiyetin hakiki çehresini perdeliyor, yahut başka türlü göstermeye çalışıyorlar demektir.

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Netice itibariyle, tamamen tersine inkılâp ettirilmiş bir tarih tezinin ve anlayışının ilköğretimden tâ üniversiteye kadar bütün okul kitaplarına sirayet etmesi, doğrusunu söylemek gerekirse, pek acı ve feci bir durumdur.

Bunda yabancıların etkisi varsa da, asıl kabahat, taktıkları maske ile sûreten yerli görünen ve öyle bilinen bizdeki asker-sivil darbeci cuntacılar ile kökü dışarıda olan komitacılara aittir. İşte şu maskeli güruh, bilhassa son iki yüz yıllık tarihimizin kanlı ve çalkantılı olaylarında tesirli rol sahibi oldukları gibi, çarpıtılmış bir tarih anlayışının da asıl müsebbibi durumundalar.

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Neredeyse Cumhuriyet tarihimiz boyunca, İslâm tarihinin neredeyse yarısını, yer yer belki yarıdan bile fazlasını tutup “savaş tarihi” şeklinde ders kitaplarına koyup yeni nesillere bunu anlatmaya çalışmak, hem hakikat çarpıtılarak cinayet işlenmiş olur, hem de nesillere gerçek tarih yerine koskoca bir “yalan tarih”i öğretmenin ağır vebâli altına girilmiş olunur.

İşte, böylesi bir vebâlin altına girmek istemediğimiz için, hakiki tarihi milletimizin ve nesillerin nazarına sunmaya çalışıyoruz. Gayret bizden, muvaffakiyet Allah’tan.