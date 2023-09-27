"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Savaştan çok medeniyet tarihi

M. Latif SALİHOĞLU
27 Eylül 2023, Çarşamba
İslâm tarihinde şüphesiz pekçok savaş olmuştur. Bu savaşlarda mağlubiyetin yanında galibiyetler de yaşanmıştır. Oran itibariyle, galibiyet ağır basıyor.

Şu var ki, İslâm devletlerinin tarihine baktığımızda, maddi ve manevi imkânların savaştan çok imara, inşaya, maarife, yani medeniyet yolunda sarf edildiğini görüyoruz. Yazılan tarihe baktığımızda ise, bunun tam tersine şahit oluyoruz. Sanki, mazideki 1400 yıllık tarihimiz hep savaşlarla geçmiş gibi nazara veriliyor.

Şüphesiz, bu işte bir terslik var. Doğru ile yanlış, hak ile haksızlık âdeta yer değiştirmiş durumda.

Oysa, hiç tereddütsüz inanıyoruz ki “Hakiki vukûâtı kaydeden tarih, hakikate en doğru şahittir.” (Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayatı: 80)

*

Evet, başta Abbasî, Osmanlı ve Selçuklu tarihi olmak üzere, sanki İslâm tarihi bütünüyle savaşlardan ibaretmiş gibi gösterilmeye çalışılmış. Öyle ki, Çağrı filmi ve benzeri mahiyetteki hani “iyi niyet” ile çekilmiş Peygamberimiz’in (asm) zamanına dair filmlerde bile habire savaş sahneleri gösteriliyor.

Oysa, Hz. Muhammed’in (asm) ders ve ibretle yüklü 63 yıllık hayatının toplam 3 senesi dahi savaşla geçmiş değil. Kaldı ki, o savaşlar dahi saldırı şeklinde değil, müdafaa sadedinde sayılır. Meselâ, Medine’de vuku bulan Hendek Savaşı, bu noktada tipik ve zâhir bir örnektir.

Buna rağmen, sanki bütün ömrünü düşman taraflarla çatışarak, onlarla mütemadiyen çatışıp kan dökerek geçirmiş gibi lanse edilmeye çalışılıyor.

Hâşâ ki, öyle olsaydı, 1400 küsûr yıllık İslâm dini ve Kurân ahlâkı, dünyanın her tarafındaki milyarların ruhunda, kalbinde, fikrinde böylesine kök tutarak boy vermebilir miydi? Hâşâ ki, İslâmiyet eğer savaşmaktan ibaret olsaydı, savaşlar bittiğinde de İslâmiyet bitme noktasına gelmez miydi?

*

Doğrusu, İslâm dinini çarpışmaktan ve İslâm tarihini savaşlardan ibaretmiş gibi gösterenler, bilerek-bilmeyerek İslâm medeniyetinin anlaşılmasına perde çekiyorlar. Kezâ, ilimde, irfanda, ahlâkta, ibadette, san’atta, mimaride, musıkîde, aile ve sosyal hayatta, çevre duyarlılığında, sâir canlılara olan münasebette, velhasıl hayatın her sahasında “insaniyetin kıvamı” olan İslâmiyetin hakiki çehresini perdeliyor, yahut başka türlü göstermeye çalışıyorlar demektir.

*

Netice itibariyle, tamamen tersine inkılâp ettirilmiş bir tarih tezinin ve anlayışının ilköğretimden tâ üniversiteye kadar bütün okul kitaplarına sirayet etmesi, doğrusunu söylemek gerekirse, pek acı ve feci bir durumdur.

Bunda yabancıların etkisi varsa da, asıl kabahat, taktıkları maske ile sûreten yerli görünen ve öyle bilinen bizdeki asker-sivil darbeci cuntacılar ile kökü dışarıda olan komitacılara aittir. İşte şu maskeli güruh, bilhassa son iki yüz yıllık tarihimizin kanlı ve çalkantılı olaylarında tesirli rol sahibi oldukları gibi, çarpıtılmış bir tarih anlayışının da asıl müsebbibi durumundalar.

*

Neredeyse Cumhuriyet tarihimiz boyunca, İslâm tarihinin neredeyse yarısını, yer yer belki yarıdan bile fazlasını tutup “savaş tarihi” şeklinde ders kitaplarına koyup yeni nesillere bunu anlatmaya çalışmak, hem hakikat çarpıtılarak cinayet işlenmiş olur, hem de nesillere gerçek tarih yerine koskoca bir “yalan tarih”i öğretmenin ağır vebâli altına girilmiş olunur.

İşte, böylesi bir vebâlin altına girmek istemediğimiz için, hakiki tarihi milletimizin ve nesillerin nazarına sunmaya çalışıyoruz. Gayret bizden, muvaffakiyet Allah’tan.

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyonist haritaya tepki

    Sabah namazı buluşması

    Karabağ'daki patlamada ölü sayısı 68'e yükseldi - 21 kişinin kimliği tespit edildi, 105 kişinin akıbeti meçhul

    Kombi bakımını yaptırdınız mı? - Korsan servislere dikkat!

    Okullarla birlikte hastalıklar başladı - Çocukları kalabalıktan uzak tutun

    AB değerleriyle elimiz güçlenir

    Yunanistan'da mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın uyarısı

    Samsun'da kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 kişi öldü

    Libya’da durum hâlâ endişe verici

    IMF programları hakları baltalıyor

    Adres bildirim tarihi ertelenmeli

    Dualar barış ve huzur için

    Emeklilikte adalet sorunu derinleşiyor

    Bireysel silahlanmanın önüne geçilmeli

    ‘Bu maaşla vekillik yapılmaz’

    Seçimden sonra tufan gelecek

    İslam zulme karşı çıkar

    34 TOKİ ihalesine iptal

    Kredi Kartı faizleri yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “One minute”den bugüne
    Ali FERŞADOĞLU

    Adalette de örnek olmalı değil miyiz?
    Süleyman KÖSMENE

    Sevad-ı azam nedir?
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışta ısrar liderliği
    Genel

    AB değerleriyle elimiz güçlenir
    Genel

    Siyonist haritaya tepki
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Onun (asm) ahlâkı nev-i beşere birer model
    M. Latif SALİHOĞLU

    Savaştan çok medeniyet tarihi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.