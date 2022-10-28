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28 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Seçim ve savaş tarihleri

M. Latif SALİHOĞLU
28 Ekim 2022, Cuma
GÜNÜN TARİHİ 28 Eylül 1940-65

Darbe cuntası tarafından 27 Mayıs 1960’ta iktidardan uzaklaştırılan Demokrat misyon, 1965 yılı Ekim ayı ortalarında yapılan genel seçimlerin ardından yeniden iktidara geldi. 

Zulmen idam edilen DP lideri Adnan Menderes’in siyasetteki misyonunu üstlendiğini açıklayan Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel kabineyi kurarak 28 Ekim günü ilk kez Başbakan oldu.

450 milletvekilliği için dört partinin yarıştığı seçimin sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

AP: Yüzde 52,8 oyla 240 milletvekili.

CHP: Yüzde 28,7 oyla 134 milletvekili.

MP: Yüzde 6,2 oyla 31 milletvekili.

YTP: Yüzde 3,7 oyla 19 milletvekili.

TİP: Yüzde 2,9 oyla 14 milletvekili.

CKMP: Yüzde 2,2 oyla 11 milletvekili.

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Demokrasi tarihimizin en istikrarlı dönemlerinden biri 1950-60 yılları olduğu gibi, bir diğeri de 1965-71 yılları arasındaki dönemidir. Bu zaman zarfında iki kez genel seçimler yapıldı: 1965 ve 1969.

Darbe sonrası ilk seçimde (1961) cuntacıların destek ve teşvikiyle siyaset meydanına atılan ve öncelikli hedefleri Demokratların (AP) önünü kesmek olan Millet Partisi ile Yeni Türkiye Partisi, 1965 seçimlerinde bir adım olsun ileri gidemediler. Hatta, gerilediler ve adeta hezimete uğradılar.

Demokrat oylar bölünmeyince, Adalet Partisi, 1965 seçimlerinde oyların yüzde elliden fazlasını alarak tek başına iktidara geldi.

1965-71 yılları, ülkenin madden ve mânen en müreffeh olduğu bir dönemdir: Dinî tedrisat yapan yüzlerce eğitim kurumu açılırken, iktisadî kalkınmada da Türkiye zirvede dolaşıyordu. Misâl: Enflasyon, yıllarca % 5’ler civarında seyretti.

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Dünya Savaşı sınırda durdu

Almanya ile birlikte hareket eden İtalya, 28 Ekim 1940’ta Yunanistan’ı işgal etti. Batıdaki diğer komşumuz Bulgaristan ise, zaten Almanya’nın müttefiki olarak harbe girmiş durumdaydı.

Böylelikte, insanlık tarihinin en büyük ve en kanlı çarpışması olan II. Dünya Harbi, Türkiye’nin batı sınırına gelip dayanmış oldu.

Bu tehlikeli durum karşısında telâşa kapılan dönemin hükûmeti, bir dizi radikal tedbirleri alma cihetine gitti.

Özetle: Trakya genelinde seferberlik ilân edildi. Sınıra yakın bazı yerleşim merkezleri boşaltıldı. İstanbul’da teyakkuz hali ve yarı karartma uygulamasına geçildi. Meriç Köprüsü başta olmak üzere, Alman birliklerinin muhtemel geçiş köprülerinin ayaklarına patlayıcılar bağlandı. Çiftçilerin buğday ve sair hububat ürünlerine devletçe kotalar konuldu. Buğday siloları dolup taşarken ve birçok yerde eski buğdaylar çürümeye yüz tutarken, bir yandan da ekmeğin karne ile satılması cihetine gidildi.

Aynı yıllarda Üstad Bediüzzaman’ın kaleme almış olduğu “Karadağ’ın bir meyvesi” başlıklı mektupta, Ve’l-Asr Sûresindeki işaretlere göre, Anadolu’nun harp meydanı olmayacağı, Müslüman ülkelerin bu harbe girmeyeceği ifade ediliyordu.

Basiret gözü körleşmiş devrin idarecileri ise, bir yandan harp telâşesini yaşarken, bir yandan da talebeleriyle birlikte Bediüzzaman Hazretlerini mahkemelere sevk ediyor ve eserlerini yasaklatmaya çalışıyordu. Garip, ama gerçek.

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