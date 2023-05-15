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15 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Seçimden önce, seçimden sonra

M. Latif SALİHOĞLU
15 Mayıs 2023, Pazartesi
Seçimden bir gün önce (Cumartesi) yazılan bu satırlar, seçimden bir gün sonra (Pazartesi) yayınlanıyor.

Yani, henüz daha seçim sandıkları bile kurulmadan evvel yazılan bu yazı yayınlandığında, siz seçimin kesin veya kesine yakın sonucu da az-çok öğrenmiş olacaksınız. Tabiî, eğer olağanüstü veya olağan dışı bir gelişme yaşanmazsa. Ki, ülke ve millet olarak öyle menfi bir durumla inşallah karşı karşıya gelmeyiz.

Bilvesile, bazı düşüncelerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz.

*

Sandıktan çıkan sonucun rakamlar itibariyle nasıl bir tablo teşkil ettiğini elbette ki bilemiyoruz. Kerametimiz de olmadığına göre, burada bazı tahminlerimizi ifade etmeye çalışalım.

Seçim sonuç tablosu ortaya çıktığı andan itibaren, hiç şüphe yok ki bazı siyasîler sevincinden havalara uçarken, bazıları da kahrından ölüm derecesine gelecek. Ağzımızı hayra açalım; ama, kendini haddinden fazla bu işe kaptıranların kalp sektesi geçirmesi muhtemel. Nitekim, aynı durum geçmişte de yaşandı. Kriz geçirenler olduğu gibi, fenâlaşarak hastanelik olanları da biliyoruz.

Dolayısıyla, demokrasi tarihimizde eşi-benzeri olmayan 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinin sonuç tablosunu gören ifrat-tefrit ehli kimselerin de bundan fazlasıyla etkileneceğini önceden söylemek kehanet, yahut müneccimlik olmasa gerek.

*

Bundan yüz küsûr sene önceki siyasî gelişmeleri yorumlayan Üstad Bedizzaman, çoğunuzun bildiği gibi aynen şu ifadeyi kullanıyor: Eski hâl muhâl; ya yeni hâl, ya izmihlâl. (Bkz: Münâzarât)

Şu hakikatli söze iktidaen, bilâ-teşbih velâ-temsil, biz de bu seçimlerden sonra yaşanacak gelişmeler için şunu söyleyebiliriz: Artık eski hâl muhâl…

Evet, çok kuvvetli bir ihtimâl ile artık eski hâl olmayacak. “Tek adam”a dayalı eski vaziyet aynen devam etmeyecek. Bu seçimler, bir nevî siyasî milât olacak. Eski otokratik devir kapanacak, yeni ve nisbeten daha demokratik bir dönem açılacak.

*

Nihayet, şunu bütün kalbimizle temenni ederek diyoruz ki: 

Milletin hür iradesi, inşallah olduğu gibi sandıklara yansımış ve muhkem kayıtlara da geçerek ayan-beyan şekilde tecelli etmiştir. 

Seçimlere herhangi bir şaibenin karşımamış olmasını, hiçbir yerde kanlı çatışmalara girilmemiş olmasını ve sandıklara darbeci-zorbacı gölgelerin düşmemiş olmasını bütün kalbimizle Cenâb-ı Hak’tan temenni ve niyaz ediyoruz.

GÜNÜN TARİHİ   15 Mayıs 1919

İngiliz destekli Yunan istilâsı

I. Dünya Savaşından mağlup çıkan Osmanlı Devletine en zayıf olduğu bir zamanda saldıran Yunanistan, 15 Mayıs 1919’da İzmir limanlarına asker çıkararak şehri işgal etmeye başladı.

Yunan kuvvetleri, bu hareketi kendi başlarına yapmadı. Arkalarında hem İtalya, hem de İngiltere’nin destek ve himayesi vardı.

1911’de Ege’deki 12 adayı zapt ederek bölgede nüfuz sahibi olan İtalya, elinde tuttuğu adalardaki kuvvet dengesini zaman içinde Rumlara ve Yunanlılara kaydırdı. Tıpkı, İngiltere’nin 1878’den beri Kıbrıs’ta ve 1917’den sonra Filistin’de yaptığı gibi.

Anadolu’yu işgale hevesli ülkeler, Mondros Ateşkes Antlaşmasından (30 Ekim 1918) sonra bu heveslerini tatbik sahasına koymaya başladı. Bu cümleden olarak, Yunanistan, İzmir’den başlayarak Anadolu’nun iç kesimlerine doğru işgal ve istilâ harekâtını başlattı. Onlara karşı başlatılan Millî Mücadele Hareketi yaklaşık dört yıl kadar devam etti. Yunan işgal kuvvetleri, 1922 yılı sonlarına doğru diğer istilâcılarla birlikte Türkiye topraklarını terk etmeye mecbur kaldı.

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