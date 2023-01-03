Seçimi kaybetme telâşı

İktidar mevkiî hem avantajlıdır, hem de yıpratıcıdır.

İktidarda olanlar devletin birçok imkânını haklı-haksız kendi lehinde kullanabildiği için bazı avantajlara sahiptir. Ülke ve dünya genelinde yaşanan hemen her olumsuzluk hiss-i zahirî ile iktidara mal edildiği için de yıpranmaları kaçınılmazdır.

Bunların dışında, iktidar mevkiinde olanların yönetimdeki başarı grafikleri de seçimlerde büyük önem arz ediyor. Başarısızlıkları bâriz şekilde görülen iktidar partileri, yıpranmaktan ve gözden düşmekten kurtulamazlar.

İşte, şimdilerde tam da böyle bir tablo ile karşı karşıya bulunmaktayız. Yirmi yılı aşkındır hükûmet süren iktidar partisi bazı başarısızlıkları sebebiyle büyük çapta yara alarak yıprandı. Aldığı yaraları tedavi etmek ve seçmenin güvenini tazeleyecek yeni projeler üretmek yerine, daha çok rakiplerini suçlayarak seçimleri kazanma telaşına düşmüş, bir başka ifade ile seçimleri kaybetme korkusu içine girmiş görünüyor. Bu telâş ve korku ise, onu izahı zor birtakım hırçınlıklara doğru sürüklüyor. Misâl: En başta toplumun katmanlarını kaynaştırmaya çalışmak yerine, daha da ayrıştırıp kurtuplaştırmayı tercih ediyor.

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Medenî toplumlarda, demokratik seçimler, centilmence bir müsabaka şeklinde cereyan eder. Hırçınlığa, kabalığa, saldırganlığa prim verilmez. Propaganda faaliyetleri, daha çok proje üretmek ve hizmet sunma yarışı olarak görünüp okunur.

Prof. Doğu Ergil’in de ifade ettiği gibi “Seçim bir yarıştır.” Yarış olan bir seçim kampanyasını savaşa dönüştürmemeli. Çünkü savaş, birinin diğerini bitirme, en azından çökertme mücadelesidir.

Evet, seçim yarışını seçim savaşına dönüştürenler, seçimi kazanırsa, rakipleri bitirme, kaybetmeleri halinde ise, o takdirde kendilerinin biteceğine inanırlar.

Bu tarz bir bakış açısı, demokrasilerde asla sağlıklı bir yaklaşım değildir. Demokratik rejimlerde, hem iktidar partisi-partileri olacak, hem muhalefet partileri varlıklarını idame ettirecek. Bunun başka bir alternatifi yoktur ve olamaz.

Her şeye rağmen, inanıyoruz ki, bizdeki seçimler bir savaş havasında değil, bir hizmet yarışı şekilde tekrarlanıp gidecek. Bunun başka türlüsü olmaz, olamaz, olmamalı.

GÜNÜN TARİHİ 3 Ocak 1799

Mevlevî postnişini Şeyh Galib

Divân edebiyatının ve tasavvuf geleneğinin en şöhretli isimlerinden biri olan Şeyh Galib, 3 Ocak 1799’da İstanbul’da vefât etti.

Aynı zamanda bir Mevlevî şeyhi ve postnişini olan Şeyh Galib’in edebiyat dünyasında kazandırdığı çok güzel ve mânidar eserleri var: “Hüsn ü Aşk” bunların en akılda kalanı.

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Çok erken sayılacak bir yaşta vefat eden Şeyh Galib, 1757 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Mustafa Reşid Efendi, kuvvetli bir tasavvuf âlemi içinde yetiştiğinden, Mevleviliğe ve Melamiliğe dair tesirli şiirler yazmış bir kişidir. Sadece babası değil, dedesi de Mevlevî tarikatına mansup münevver bir şahsiyet idi. Bu sebeple, kendisi baba ve dede mesleğini takip ederek, bu meyandaki şöhretini daha ileri bir dereceye taşımaya muvaffak oldu.

Bu noktadaki başarısından dolayı, Sultan III. Selim İle olan yakınlığı ve samimiyeti ziyadeleşti. Bu sebeple, harabeye dönen Kasımpaşa Mevlevihanesini padişaha tamir ettirdi.

Şeyh Galib’in mezarı Galata Mevlevihanesinin avlusundaki türbenin içindedir.