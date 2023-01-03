"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Seçimi kaybetme telâşı

M. Latif SALİHOĞLU
03 Ocak 2023, Salı
İktidar mevkiî hem avantajlıdır, hem de yıpratıcıdır.

İktidarda olanlar devletin birçok imkânını haklı-haksız kendi lehinde kullanabildiği için bazı avantajlara sahiptir. Ülke ve dünya genelinde yaşanan hemen her olumsuzluk hiss-i zahirî ile iktidara mal edildiği için de yıpranmaları kaçınılmazdır.

Bunların dışında, iktidar mevkiinde olanların yönetimdeki başarı grafikleri de seçimlerde büyük önem arz ediyor. Başarısızlıkları bâriz şekilde görülen iktidar partileri, yıpranmaktan ve gözden düşmekten kurtulamazlar.

İşte, şimdilerde tam da böyle bir tablo ile karşı karşıya bulunmaktayız. Yirmi yılı aşkındır hükûmet süren iktidar partisi bazı başarısızlıkları sebebiyle büyük çapta yara alarak yıprandı. Aldığı yaraları tedavi etmek ve seçmenin güvenini tazeleyecek yeni projeler üretmek yerine, daha çok rakiplerini suçlayarak seçimleri kazanma telaşına düşmüş, bir başka ifade ile seçimleri kaybetme korkusu içine girmiş görünüyor. Bu telâş ve korku ise, onu izahı zor birtakım hırçınlıklara doğru sürüklüyor. Misâl: En başta toplumun katmanlarını kaynaştırmaya çalışmak yerine, daha da ayrıştırıp kurtuplaştırmayı tercih ediyor.

*

Medenî toplumlarda, demokratik seçimler, centilmence bir müsabaka şeklinde cereyan eder. Hırçınlığa, kabalığa, saldırganlığa prim verilmez. Propaganda faaliyetleri, daha çok proje üretmek ve hizmet sunma yarışı olarak görünüp okunur.

Prof. Doğu Ergil’in de ifade ettiği gibi “Seçim bir yarıştır.” Yarış olan bir seçim kampanyasını savaşa dönüştürmemeli. Çünkü savaş, birinin diğerini bitirme, en azından çökertme mücadelesidir.

Evet, seçim yarışını seçim savaşına dönüştürenler, seçimi kazanırsa, rakipleri bitirme, kaybetmeleri halinde ise, o takdirde kendilerinin biteceğine inanırlar.

Bu tarz bir bakış açısı, demokrasilerde asla sağlıklı bir yaklaşım değildir. Demokratik rejimlerde, hem iktidar partisi-partileri olacak, hem muhalefet partileri varlıklarını idame ettirecek. Bunun başka bir alternatifi yoktur ve olamaz.

Her şeye rağmen, inanıyoruz ki, bizdeki seçimler bir savaş havasında değil, bir hizmet yarışı şekilde tekrarlanıp gidecek. Bunun başka türlüsü olmaz, olamaz, olmamalı.

GÜNÜN TARİHİ   3 Ocak 1799

Mevlevî postnişini Şeyh Galib

Divân edebiyatının ve tasavvuf geleneğinin en şöhretli isimlerinden biri olan Şeyh Galib, 3 Ocak 1799’da İstanbul’da vefât etti.

Aynı zamanda bir Mevlevî şeyhi ve postnişini olan Şeyh Galib’in edebiyat dünyasında kazandırdığı çok güzel ve mânidar eserleri var: “Hüsn ü Aşk” bunların en akılda kalanı.

*

Çok erken sayılacak bir yaşta vefat eden Şeyh Galib, 1757 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Mustafa Reşid Efendi, kuvvetli bir tasavvuf âlemi içinde yetiştiğinden, Mevleviliğe ve Melamiliğe dair tesirli şiirler yazmış bir kişidir. Sadece babası değil, dedesi de Mevlevî tarikatına mansup münevver bir şahsiyet idi. Bu sebeple, kendisi baba ve dede mesleğini takip ederek, bu meyandaki şöhretini daha ileri bir dereceye taşımaya muvaffak oldu.

Bu noktadaki başarısından dolayı, Sultan III. Selim İle olan yakınlığı ve samimiyeti ziyadeleşti. Bu sebeple, harabeye dönen Kasımpaşa Mevlevihanesini padişaha tamir ettirdi.

Şeyh Galib’in mezarı Galata Mevlevihanesinin avlusundaki türbenin içindedir.

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uzayan öksürük ciddiye alınmalı

    Dört ilaçtan biri yok

    Onlarca fanatik Yahudi, yine Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi!

    Meteoroloji'den Marmara'nın batısı ile Manisa'ya yoğun sis uyarısı

    Çanakkale'de bulunan top mermisi imha edildi

    Burundi - Bujumbura'da kolera salgını ilan edildi

    Kosova'dan NATO'ya çağrı

    Meksika'da bir hapishanede isyan çıktı: 14 kişi öldü

    Kiev'de bir patlama daha

    Caddebostan limanındaki yangında 6 tekne yandı

    Mardin'de minibüs devrildi: 6 kişi öldü, 5 yaralı var!

    İstanbul’da gündem sis

    Yargı sınıfta kaldı

    Rusya: Ukrayna'daki İHA üretim yerlerini vurduk

    Kuveyt ilk uydusunu fırlatıyor

    Filipinler'de 65 binden fazla yolcu elektrik kesintisiyle mağdur oldu

    Kış çetin geçiyor: Grip, COVID-19, rinovirüs ve RSV bir arada

    Yeni yılda yeni zamlar

    BM kararından Filistin memnun

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Seçimi kaybetme telâşı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2023, gerçek cumhuriyete geçiş yılı olsun
    Süleyman KÖSMENE

    Metin demir suyu yalan çıkaramaz!
    Ali FERŞADOĞLU

    Aciz kullara mı, yoksa Allah’a mı yaklaşmalı?
    Sebahattin YAŞAR

    Hürriyet hürmeti yıkmaz, sağlamlaştırır-2
    Genel

    Dört ilaçtan biri yok
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Uzayan öksürük ciddiye alınmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.