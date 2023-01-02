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2 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Seçimleri kazanma atraksiyonları

M. Latif SALİHOĞLU
02 Ocak 2023, Pazartesi
Bir asır önceki 1923 senesi tarihimiz açısından bir milat olduğu gibi, henüz girmiş olduğumuz 2023 senesi de en azından iç siyâset âlemi itibariyle yeni bir milat olacağı kuvvetle muhtemeldir.

İç siyasette ilk defa şahit olduğumuz bazı gelişmeler yaşandı. İhtimaldir ki, ilk kez şahit olacağımız yeni bazı gelişmeler de sırada bekliyor. Dua edelim ki, pahalıya mal olacak vukuatlar yaşanmasın.

*

Siyaset cenahında seçimler öncesinde ittifaklar kuruldu: Cumhur İttifa ile Millet İttifakı. İkisi de, yer yer yüzde elliye tekabül eden oy oranlarına erişebiliyor. 

İşte, yüz yıllık tarihimizde ilk defa olarak bu derece geniş çaplı ittifaklara şahit olmaktayız. Öyle ki, geçem mahalli seçimlerin bile hayli ötesine-ilerisine giden ittifak hareketleri bunlar. Bilhassa Millet İttifakı cephesindeki gelişmeler, siyaset tarihimizde eşi-benzeri hiç görülmüş değil. Kapsadığı yelpaze itibariyle, toplumla karşılığı olmayan hemen hiçbir kesim yok. İçinde adeta bütün renkleri barındırıyor.

*

Seçime endeksli atraksiyonların bir kısmını gördük, görüyoruz: Asgari ücret ve EYT meselesinde olduğu gibi.

Bakınız, daha evvel “Seçimi kaybetsek dahi erken emekliliğe razı olmayız, kabul etmeyiz” denildiği halde, bugün EYT meselesinde o beyanın tam tersi yapıldı. Demek ki, seçimi kaybetmeyi göze alamadılar. Tabii, netice yine de belli değil. Seçmenin bu iktidara güven duyup duymadığına bağlı.

“Seçimleri kazanma atraksiyonları” cümlesinde olarak, bakalım emekli maaşlarında nasıl bir düzenleme yapılacak…

Diğerleri gibi, emekli maaşına yönelik düzenleme en üst sınırdan yapılsa dahi, enflasyon aşağı çekilmedikçe, hayat pahalılığının önüne geçilmedikçe, emeklilerin yapılacak maaş artışlarına karşı sevinmeleri söz konusu bile değil. Zira, gayet iyi biliyorlar ki, şimdiye kadar yaşadıkları sevinçleri hep kursaklarında kaldı. Dolayısıyla, mevcut gidişata göre sevinmek artık hayalde kaldı.

*

Yapılan hemen her atraksiyondan sonra, perde gerisinde seçim anketleri yapılıyor. “Acaba, hangi düzenleme bize ne kadar oy getirdi?” diyerekten…

Bu türden bir kaygı ve hesaplarla hareket edenlerin, bundan sonra ne tür çıkışlara yöneleceklerini kestirmek kolay değil. Doğrusu, bazı noktalarda endişe duyan insanlarımız da var. Endişeli gelişmeler ihtimal dahilinde olmakla beraber, yine de Türkiye’nin demokrasi tecrübesine ve halkın sağduyusuna itimaden, faturayı ağırlaştıracak gelişmeler vuku bulmadan gelecek seçimleri ağız tadıyla yaşamaya önce lâyık, sonra da muvaffak oluruz inşallah.

GÜNÜN TARİHİ   2 Ocak 1905

Küçük amiralin büyük zaferi

Rusya İmparatorluğu ile Japonya İmparatorluğu arasında 1904 yılında şiddetli bir savaş patlak verdi. Çarlık Rusyası’nı çöküşe götüren ve sonunu hazırlayan bu savaşta, zincirleme mağlûbiyetler vuku buldu. İşte, o mağlûbiyet zincirinin ilk halkası 2 Ocak 1905’te Çin’deki Rus üssü olan Port Arthur’da yaşandı. O esnada, Japonya Deniz Kuvvetlerine komuta eden kişi, sonradan “Japon Başkumandanı” da olan Amiral Heihaçiro Togo idi. (Karikatürle, hani o bir ayağı Büyük Okyanus’ta, bir ayağı Port-Arthur Kalesi’nde gösterilen amiral.)

Japonya, çok pahalıya mal olan bu şiddetli savaş sonrasında nihayet Port-Arthur bölgesine yerleşmeyi başardı. İyiden iyiye zaafa düşen ve 2 Ocak’taki çatışmada en acı mağlûbiyeti tadan Port-Arthur’daki Rus Komutanlığı ise, burada ancak Haziran başına kadar dayanabildi. Nitekim, 2 Haziran 1905’te, bağlı olduğu ordu merkezine dahi danışmaksızın, üç aylık erzakı ve istihkâmındaki mühimmatı ile birlikte Japonya’ya teslim oldu.

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