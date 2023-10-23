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23 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Seyahati eziyete çeviren sigara ve telefon

M. Latif SALİHOĞLU
23 Ekim 2023, Pazartesi
Geçen hafta şehirlerarası otobüsle uzunca sayılacak bir seyahatte bulundum.

Seyahatin, muhakkak ki sıhhat veren, ferâhlık kazandıran hayırlı, güzel, müsbet yönleri var. İmkân-fırsat buldukça seyahat etmeli; buna dağ-bayır-kır gezintileri de dahil.

Seyahatin bir de eziyet ve meşakkat yönü var. Peşinen bunu da kabul ederek yola çıkmalı. Lâkin, bazen öyle durumlarla karşılaşıyorsunuz ki, o eziyet ve meşakkat çekilmez-dayanılmaz raddelere çıkıyor. Bu yazıda, bilhassa bu nokta üzerinde durmak istiyoruz. Belki, bazıları bundan inşallah gereken hisseyi çıkarır, yahut gerekli tedbirleri alır.

*

Yol boyunca rahat çalışabilmek (okumak-yazmak) için, özellikle tekli koltuğu tercih ettim. Ortalardayım. Arkamda da 25-30 yaşlarında bir hanım vardı. Nasıl ifade edeyim; adeta telefonla konuşma makinası, yahut hastası. Bulunduğu yer de, sanki babasının özel ofisi.

Hiç abartısız söylüyorum, belki on kişiden fazla kimse ile peşpeşe görüştü, konuştu, konuştu, konuştu… Kulağımın dibinde konuşuyor ve seslice görüşmeler yapıyor: Ardı ardına, ama hiç kesmeden annesiyle, babasıyla, kardeşiyle, kocasıyla ve sayısını tesbit edemediğim arkadaşlarıyla… Biriyle bitiriyor, hemen diğeriyle başlıyor konuşmaya.

Babasına şunu söylediğini net olarak duydum: “İyiyim baba. Canım sıkılmasın diye, sabahtan beri telefonla konuşuyorum işte…)

Kendi canı sıkılmasın diye, başkasının canı sıkıp seyahati zehir eden bir sadist.

Ben rahatsızlığımı bir-iki kez belli etmeye çalıştım; ama, ya anlamadı, ya da anladı da hiç umursamadı. Bayan olduğu için, çata-çat muhatap olmak istemedim. Ama, artık benim de kafam şişti ve sabrım tükenme noktasına geldi. Görevliye belli ettim, o da acizliğini, yahut çaresizliğini gösterdi.

Peki, bu işkence ne kadar sürdü dersiniz?

Emin olun, kesintisiz şekilde tam tamına 4 (dört) saat sürdü.

Ben daha fazla dayanamayıp ön tarafta boş gördüğüm bir koltuğa geçtim. Şoför ve görevliler buna itiraz etti: “Herkes kendi yerinde oturmaya mecbur. Bunun tartışması dahi olmaz” türünden lâflar ettiler.

Ben de onlara dedim: Gidin o hanımla görüşün-konuşun. Onun seslice ve sürekli şekilde konuştuğunu siz de görüyorsunuz. Ya onu lisân-ı münasiple ikaz ile bundan vazgeçirin; ya da ondan uzak bir yer gösterin.

Neyse gittiler; uzun uzun dil döküp ona ikna (ya da mecbur) ettiler. 4 buçuk saat sonunda sustu; ben de gidip tekrar yerime oturdum.

*

Molaların bir tanesi tam da akar-yakıt istasyonunda, tam da pompanın yanında verildi. Yakıt alındı. Mola 15-20 dakika sürdü. Sigara içenler aşağıya inip sinek kovaladılar. Dikkatle baktım, sigara içenler arasında körpe bedenler, kucağında bebeği olan emzikli kadınlar, otobüs görevlisi ile pompa görevlisi de var.

Bu molalar esnasında asla kabul edilemez durum ise, sigaranın tam da yakıt pompalarının önünde içilmesi ve izmaritlerin söndürülmeden yere atılması.

Oysa, bu noktalarda ve sırf bu sebeplerle defalarca felâketler yaşandı. Bu türden dehşet haberleri neredeyse duymayan, izlemeyen kalmadı. Çakmağın çakılmasıyla, yahut izmaritin yere atılmasıyla bir anda ortalığı alevler sarıyor; dahası, ateşin sıçramasıyla oradaki araçlarla da cayır cayır yanmaya başlıyor; haliyle, ağır yaralanmalar, hatta ölümlü vakalar mükereren yaşanıyor, ne yazık ki

Ama, sigara tiryakileri, yahut bağımlıları meseleyi o derece kanıksar duruma gelmişler ki, olup bitenler hiç umurlarında dahi deği.

Bu duruma, mutlaka bir çare, risk taşımayan bir formül bulunmalı diye düşünüyorum. Aksi halde, başımıza daha çok felâketler, fecâatler gelecek demektir.

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