Seyyidlik ve Seyyidlerin uyanışı

Hak din olan “son din”in Peygamberi, aynı zamanda “Kâinatın Efendisi”dir. Bunun öyle olmasını takdir eden de Cenâb-ı Hak’tır.

Aynı İlâhî takdir, Hz. Muhammed’in (asm) neslini de mübarek kılmıştır. Sonraki asırlarda gelen vazifeli imamların, mücedditlerin, müçtehidlerin, muhakkiklerin, müfessirlerin, evliyaların, asfiyaların çoğu yine aynı nesil ve şecereden gelmişlerdir. Bunu hazmedememek, hele hele buna itiraz etmek, aslında (bilmeyerek de olsa) Allah’ın takdirine karşı gelmek anlamına gelir.

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1946’da vefat eden Denizli kahramanlarından Hasan Feyzi Efendinin “silsile-i şerâfet ve siyâdet”ten olduğunu söylediği Bediüzzaman Hazretleri, muhtelif bahislerde nuranî bir nesl-i mübarek olan seyyidler hakkında gayet dikkat çeken tariflerde bulunuyor. Onlardan biri şöyledir:

“Bugün tarih–i âlemde hiçbir nesil, şecere ile ve senetlerle ve anane ile birbirine muttasıl ve en yüksek şeref ve âli hasep ve asil neseple mümtaz hiçbir nesil yoktur ki, Âl–i Beytten gelen seyyidler nesli kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun. …Böyle bir cemaat–i azîme içindeki mukaddes kuvveti tehyiç edecek ve uyandıracak hâdisât–ı azîme vücuda geliyor. Elbette, o kuvvet–i azîmedeki bir hamiyet–i âliye feveran edecek ve Hazret–i Mehdî başına geçip tarik–i hak ve hakikate sevk edecek.” (29. Mektup, 5.İşaret)

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Evet, hiç şüphe etmiyoruz ki, İslâm tarihinde çığır açan şahsiyetlerin hemen tamamı Âl-i Beytten olan Hazret-i Fâtıma’nın nesl-i mübârekinden teselsül edip gelmiş. Yani, Risale-i Nur’un tarifi ve tâbiriyle “Hz. Hasan ve Hüseyin gibi iki nurânî silsilenin bedr-i münevveri, şems-i Nübüvvetin mânevî ve maddî neslini idâme ediyorlar.” (Sözler: 377; Mektubat: 426)

Dolayısıyla, dünyanın her tarafında kesretle-çoklukla bulunan Seyyidler Cemaatinin intibahı, yani uyanması için “hadisât-ı azime”nin vücuda gelmesini biz de büyük bir ümit ve heyecan içinde bekliyoruz, beklemekte haklıyız.

(NOT: Seyyidler neslinin her milletten çok ca kalabalık olmasının bir sebebi, Seyyidler neslinin çift taraflı olarak çoğalmasıdır. Hem kızlarıyla, hem erkekleriyle evlenenlerin çocukları da anne, yahut baba tarafından seyyid sayılıyor. Etnik, genetik, yani maddî neslin devamı sadece babadan oğula geçmek sûretiyle olabiliyor.)

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Son bir notumuz, tenkitli bir iddiaya cevap suretinde olsun.

Meselâ, “Risâlelerde Üstad Bediüzzaman’ın seyyidliğine dair açık deliller yoktur. Seyyidliği hakkında tevil yoluna gidiliyor” diye tenkitte bulunanlar, aslında bilmeyerek de olsa bir hakikate parmak basmış oluyor. Zira, 24. Söz’ün 3. Dalında, vazifeli şahsiyetlerin zaten açıkça bilinemeyeceği, “hikmet-i ipham” gereği bilinmemeleri gerektiği ve fakat onların bilhassa tevillerle (5. Şuâ’da olduğu gibi) tarif edilebileceği, ve nihayet, onların ancak “nur­-i imanın dikkatiyle tanınacağı” ifade ediliyor. Şayet, Mehdi ile vazifeli diğer âhirzaman şahsiyetleri açıkça bilinir ve tanınırlarsa, bu durum şu dünya hayatının bir gayesi olan “sırr-ı teklif ve imtihan” hakikatine uygun düşmüyor, muvafık gelmiyor.