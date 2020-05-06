Siyaset ve demokratlık (1)

Korona musîbetine rağmen, siyasî tartışma ve çekişmeler hiç dinmedi. Bu ise, salgın dalgasının ardından, siyaset kazanının daha şiddetli şekilde kaynatılmaya devam edeceğini gösteriyor.

Öte yandan, yeni siyasî partiler kuruldu ve yeni bazı aktörler siyaset siyaset sahnesinde boy göstermeye başladı. Hem bu aktörlerin güç toplamasına fırsat vermemek için, hem de ekonomik krizin derin etkilerinin açığa çıkmasını eli-kolu bağlı şekilde bir görüntü vermemek için, iktidar kanadının da bir erken seçimi gündeme taşıması kuvvetli ihtimal dahilinde.

Bir de, siyasete aktif şekilde giren bazı genç demokratların heyecanlı gayretleri sebebiyle, siyaset ve demokratlığa dair bir ufuk turu yapmayı arzu ettik.

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Aslında, günlük siyasetle nâdiren alâkadar oluyoruz. Genel siyasete dair konularda ise, ihtiyaç duyduğumuz nisbette yazıyoruz. Siyasete hiç temas etmeyen mevkuteye gazete denilmediği gibi, siyasetle ilgili hiç yazı yazmayan kimseye de gazeteci-yazar denmez. Bununla beraber, siyasetle ilgili yazılar yazmanın ne kadar zor, ne derece riskli ve sıkıntılı olduğunu da hatırlatarak devam edelim.

Peki, riskli ve sıkıntılı bir durum söz konu olduğu halde, biz bu konuya neden girme ihtiyacını duymaktayız? Aslında uzun bir izahı gerektiren bu konuya şöyle kısa ve özet bir ifade ile cevap vermeye çalışalım:

Evet, siyasete temas etmeye ve siyasî mevzularda yazılar yazmaya kendimizi mecbur ve mükellef görüyoruz. Zira, Üstad Bediüzzaman’ın da ifadesiyle, gazeteler bu zamanda “siyasetin lisânı”dır. Niketim, kendisi de “gazete ve siyaset” ile eş zamanlı olarak ilgilenmiş, yahut terk etmiştir. 1935’te Isparta Cumhuriyet Savcılığı’na yazdığı bir mektupta, 13 senedir (demokrasi dışı tek parti dönemini kast ediyor) gazete ile birlikte siyaseti dinlemediğini, işitmediğini ve istemediğini ifade ediyor. (Bkz: Barla Lâhikası: 198)

Ama aynı Üstad, 1949 yılından itibaren, hem siyasetle yakından ilgilenmeye, hem de gazeteleri yeniden yakın takibe almaya başlamıştır. (Bkz: Tarihçe-i Hayat’ın “Üçünçü Said Devresi” ile Emirdağ Lâhikası-II’de yer alan 20 kadar mektup.)

Demek ki, eğer siyasetle ilgilenilecekse, mutlaka gazete lâzım ve eğer gazete çıkarılacaksa, illâ ki siyasetten söz etmek gerekiyor. Demokrasilerde, biri diğerisiz olmaz. Kim ki olur diyorsa, mevcut gazetelerden bir örnek göstermesi lâzım.

Bütün bunların dışında, ayrıca şuna da kat’iyyetle inanıyoruz ki: Fahr-i Kâinat’ın (asm) bırakmış olduğu iki büyük emanet olan “Kitabullah ile Âl-i Beyt” emanetinin bu zamanda hakkıyla namzet ve mâkesi olan Hazret-i Bediüzzaman’ın siyasette de “mükellef” olduğu bir “vazife-i hakikiye”si vardır.

İşte size, siyasetle de yakından alâkadar olan/olması gereken “Üçüncü Said”in bu vazife–i hakikiyesine dair yazdığı mektubun can alıcı cümlesi: “...Vatan ve millet ve din nâmına mükellef olduğum büyük bir vazifeyi—dünyaya bakmadığım için—yapmadığımdan, hakîkat noktasında affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teşkil edemediğine şimdi bu Afyon hapsinde (1948-49) kanaatim geldi.” (Tarihçe-i Hayat: 490)

Üstad Bediüzzaman’ın o tarihte bu kanaate sahip olmasının ve “Üçüncü Said” olarak siyasetle yeniden alâkadar olmasının en büyük bir sebebi, âdeta bağıra bağıra “Ben dindarım! Biz dindarız!” diyen şahısların kurduğu Millet Partisi’nin siyaset sahnesine çıkması ve aynı dönemde Meclis’te grup kurmasıdır.

Evet, mübarek sayı olsun diye 33 kişiyle 1948’de—üstelik Ankara’da Üstad Bediüzzaman için bir ev yaptıran Osman Nuri Beyin evinde—kurulan Millet Partisi’nin fahrî başkanlığına “dindar Kemalist” Fevzi Çakmak, resmî başkanlığına ise “milliyetçi Kemalist” Hikmet Bayur getirildi. (Onlara göre, Said Nursî ve talebeleri de “çantada keklik”ti. Ayrıca, bir ev/medrese de yaptırmışlar. Bkz: Emirdağ Lâhikası: 288)

Eski Genel Kurmay Başkanı (1922–44) Fevzi Paşa, 22 yıl seyirci ve yer yer müdahil olduğu eşedd–i zulüm ve istibdat rejiminin üçüncü derecedeki günahkârı iken, Hikmet Bayur ise, 1934’teki Millî Eğitim Bakanlığı döneminde başlayan ve halen de bütün okullarda devam eden “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersinin kurucusudur.

Bu iki Kemalist şahsın liderliğindeki partiye, ayrıca parlamentoda 61 üyesi bulunan Demokrat Parti’den de 28 milletvekili transfer edilerek Meclis’te grup kuruldu. Üstelik, transfer edilenlerin ekserisi, kamuoyunda “milliyetçi - muhafazakâr” diye bilinen kimselerdi. Bu da yetmezmiş gibi, o devirde “dindar medya” olarak bilinen bütün gazete ve dergiler, hemen bütün edip, yazar ve şairler de koro halinde Millet Partisi’ni desteklemeye koyuldu: Eşref Edib’ten Necip Fazıl’a, Osman Yüksel’den Abdurrahim Zapsu’ya, Osman Bölükbaşı’dan Cevat Rıfat’a, Osman Nuri Beyden “İhtiyar Hoca”nın bilumum talebe ve müritlerine kadar, o devirde “şahs-ı mânevî”den ziyade tarîkate meyyal olanların kâffesi Millet Partisi’nin barajına su taşımaya yöneldi. (İHTAR: O gün gibi bugün de aynı barajdan beslenen, enerji alan siyaset trafoları var.)

Böylelikle, 1946 seçimlerinden beri Halkçıların zulmü altında ölüm kalım mücadelesi veren DP’yi hem bölmüş oldular, hem de içini boşalttılar. Parti üst düzey kadrosu içinde ilâç için olsun “dindar” diye bilinen hemen hiçkimse kalmadı. Öyle ki, ekonomide liberal görüşü savunan eski İttihatçı Bayar’ın liderliğindeki DP yönetiminin 4. sırasında yer alan Adnan Menderes’i dahi o güne kadar camilerde gören olmamış.

İşte, böylesi bir siyaset tablosu ile, Türkiye 1950 seçimlerine hazırlanıyordu ki, Üstad Bediüzzaman “Üçüncü Said” nâmı ile meydân-ı zuhûra çıktı.

(Devamı var)