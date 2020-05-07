Siyaset ve demokratlık (2)

(Dünden devam)

Mecburiyet tahtında demokrasiye geçen Türkiye, tam da 1950 seçimlerine hazırlanıyordu ki, Afyon Hapishanesi’nden tahliye edilerek tekrar Emirdağ’daki mecburî ikametgâhına gelen Üstad Bediüzzaman, hiç umulmadık bir şekilde “Üçüncü Said” nâm-ı meşhuresiyle meydân-ı zuhûra çıktı.

Daha hapiste iken duymuş ve çıkınca (1949’un ikinci yarısı) da gördü ki, çoğu dostları ile İttihad-ı İslâmdan bazı kardeşleri “daha dindar” görünümlü olan Milletçilere (Millet Partisi’ne) meyletmiş.

İşte, bilhassa bu dost ve kardeşlerin “yanlış basmaları” ve siyasette yanlış bir adrese yönelmeleri, 35 senedir siyaseti terk eden Üstad Hazretleri’ne siyasî muhtevalı lâhika mektuplarını yeniden yazmaya ve bu meyandaki ölçü ve prensipleri hatırlatmaya sevk etmiştir. (Bkz: Beyanat ve Tenvirler: 307)

Zira, Üstad Bediüzzaman’a göre, böyle bağıra bağıra, yahut göstere göstere “dindarlık görünümüyle” siyaset meydanına çıkılması, âyet ve rivâyetlerin ders vermiş olduğu kudsî düstûrlara, prensiplere uymuyor. Bilhassa, “sırren tenevveret” düstûruna aykırı düşüyor.

Dolayısıyla, “helâket ve felâket asrı” olan şu âhirzamanda, doğrudan ve alenî şekilde din nâmına, dindarlık adına, hatta dindarlık görüntüsüyle, mücadele meydanına çıkılması uygun görülmüyor, tavsiye edilmiyor: “O zamana yetiştiğiniz zaman, siyaset canibiyle onlara galebe edilmez; ancak, manevî kılınç hükmünde i’câz-ı Kur’ân’ın nurlarıyla mukabele edilebilir.” (Hadis meali; Tarihçe-i Hayat, s. 131)

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Evet, İ’câz-ı Kur’ân’ın nurlarıyla mukabele tarzı, her üç Said devresinde kesintisiz şekilde devam ettiği gibi, talebeleri ve takipçileri tarafından kıyamete kadar da inşallah devam edip gidecek.

Kuvvetin kardeşi olan siyasetle mukabele ise, doğrudan yapılmayacak ve yapılmamalı. Bu sahadaki mücadele, yine “sırren tenevveret” düstûruna muvafık olarak, bir derece perdeli ve hatta “benzeyen”i ile yapılmalı... Çünkü, rakip, muarız veya muhalif cenahı parçalayıp çökerten en sağlıklı yöntem ve en kuvvetli silâh, “benzeyeni ile vurmak”tır.

Nitekim, Üstad Bediüzzaman da bu metodu kullanmış ve meselâ ikinci Reisicumhura yazdığı bir mektupta, “Ölmüş gitmiş, dünyadan ve hükûmetten alâkası kesilmiş” ifadesiyle işaret ettiği en dehşetli adamın aleyhine onu bir derece sevk etmiştir. (Dehşet uyandıran bir noktaya dikkat: Şimdiki reis, genellikle bu düstûrun tam zıddına gidiyor. Yani, birincisine sahip çıkarak, habire ikincisine vuruyor.)

Öte yandan, Celal Bayar’a tebrik telgrafı ile destek mesajı gönderen Üstad Bediüzzaman, çok daha fenâ olan İsmet’e karşı ona “nokta-i istinat” olmuştur. Aynı şekilde, “liberal Kemalist” olan Bayar’a karşı da “İslâm kahramanı” dediği Adnan Menderes’e bütün kuvvetiyle sahip çıkmış ve talebeleriyle birlikte ona duâ edip destek vermiştir. (Zındıkaya karşı zaten inisiyatifsiz olan Fevzi Paşa, 10 Nisan 1950’de öldüğü için, siyasî denklemden de çıkmış oldu.)

Elhasıl: Şu “sırren tenevveret” hakikatini hayat ve hizmetinin hemen her sahasında rehber edinen Üstad Bediüzzaman, mükellef olduğu “siyaset mesleği”nde de aynı düstûra riayet etmiştir... Meselâ, Nur Risâlelerini sürgün hayatının başlangıcı olan Barla’da alenî ve bağıra çağıra değil, gizli bir sûrette telif ve neşretmiştir.

Bu durum gösteriyor ki, siyaset mesleğinde de aynı “perdeli düstûr”la hareket edecek; dolayısıyla, bağıra bağıra, göstere göstere bir dindarlık görüntüsüyle siyaset kulvarına girene değil, öyle görünmeyene “istinat noktası” olmaya çalışacak ve asıl muarızların önünü onlarla kesecek demektir.

“Dindar demokrat”lık ise, zahirde görünen ve istismara, hatta tahrike açık olan değil, gösterişten ve riyâkârlıktan uzak bir dindarlıktır ki, bundan zarar gelmez. Nitekim, yakın tarihimiz de onlardan bir zarar gelmediğini, hep kendilerinin bedel ödemek durumunda kaldığını gösteriyor. Siyasetteki demokratik, tam da budur işte: Yani, bedeli kendileri öder, faydayı vatan ve millet görür.

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Son bir not olarak, siyasetle de yakından alâkadar olan/olması gereken “Üçüncü Said”in, söz konusu “vazife-i hakikiye”sine dair yazdığı bir mektubun can alıcı şu cümlesini nakledelim: “...Vatan ve millet ve din nâmına mükellef olduğum büyük bir vazifeyi—dünyaya bakmadığım için—yapmadığımdan, hakîkat noktasında affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teşkil edemediğine şimdi bu Afyon hapsinde (1948-49) kanaatim geldi.” (Arkası lûgatçeli Tarihçe-i Hayat nüshası, s: 490)