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24 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Siyaset virüsünden Allah’a sığınırız

M. Latif SALİHOĞLU
17 Temmuz 2020, Cuma
Milletin mukadderatı ile ilgili konulara, gelişmelere, iş ve mesleğimiz gereği bakmak, görmek ve yorumlarda bulunmak durumundayız.

Ne var ki, iş siyasete veya siyasilere geldiğinde, bazı kimselerin tahammül kapasitesi öyle bir daralıyor ki, adeta geçit vermez oluyor. İçlerinde tuttukları virüs hemen aktif hale geliyor ve saldırgan bir şekilde üzerinize doğru harekete geçiyor.

İşte, son zamanlarda gündem konusu olan Ayasofya ve 15 Temmuz Hadisesi ile ilgili yazılarımızdan dolayı, yine aynı türden bir reaksiyona, bir sataşmaya maruz kaldık.

İşin acı tarafı, aralarında bazı eski dostlar da var ki, onlar en önde kılıç sallayanlarla birlik kurmuşlar. Demek ki, tehlikeli siyaset virüsü onlara da bulaşmış, hasta etmiş. 

Ne diyelim, Allah şifa versin ve bizi de o mendebur salgın tehlikesinden muhafaza eylesin.

Ama, hem onlar, hem diğerleri bilsinler ki, emin olduğumuz yolda yürümekten ve inandığımız hakikatleri söylemekten caymak, vazgeçmek gibi bir niyetin içine girmedik, girmeyiz de.

* * *

Son yetmiş beş yıllık demokrasi tarihimiz içinde kurulmuş yüzlerce siyasî parti var. Ama, bunlardan çok az kısmının ismi biliniyor.

Aynı şekilde, 1945’ten sonra kurulan bu partilerin başına geçen liderlerden, genel başkanlardan  çoğunun ismi dahi bilinmiyor.

Siyasî tarihte ismi şöhret bulan parti başkanlarından kimisi icraatıyla tanınıp unutulmaz oldu; kimisi de, daha çok fanatik (bir kısmı paralı, kadrolu) meddahları tarafından övülüp cilâlanarak bol bol reklâm edildi.

İşte, bu yazıda nazara vermek istediğimiz kesim, bilhassa bu reklâmcı meddah gürûhudur ki, en çok virüs kapan ve bunu başkasına da bulaştıran heriflerdir. Bunların ruhen ve manen karantinaya alınması ve iyi bir tedaviden geçirilmesi elzem olmuştur.

* * *

Paralı ve gönüllü meddahlar, bağlı göründükleri partinin misyonunu veya icraatını anlatmaktan çok, parti genel başkanının meddahlığını, gözü kara avukatlığını yaptıklarından, kırdıkları insanların, yıktıkları dostlukların da haddi hesabı yoktur.

Evet, bir yerde dostlar, ahbaplar birbirini kırıp dökmekten çekinmiyorsa... Hatır-gönül demeyip birileri ortalığı tarumar ediyorsa... Hiç şüphe edilmesin ki, orada tarafgir bir siyaset virüsü, ballı bir ticaret kaymağı, ilâveten şahsî adavet veya muhabbet illeti ağır basıyor ve hükmediyor demektir.

Aksi halde, iş çığrından çıkmaz ve ortalık siyasî pandemiye dönmez.

En azından, arada uygun bir mesafe korunup kollanır da, konuşmalar, tartışmalar ona göre sürdürülür.

Bilhassa, son 30-40 yıllık çalkantılı süreçte, daha çok “şahıs merkezli siyaset” uğruna, pekçok dost ve ahbabın yakasında gönüllü meddahlar ile paralı saldırganların parmak izleri var. 

Bu zaman zarfında, yine aynı “şahıs merkezli siyaset” sebebiyle, cami içinde ve sâir kudsî mekânlarda dahi birbirini fenâ halde kıranlara şahit olduk.

* * *

Üniversite yıllarında, şadırvanda abdest alırken bizzat yaşadığım, hatta mâruz kaldığım bir şenaat şudur: Aynı görüşte olmadığımız bir vandal, yanındakiyle konuşur gibi yapıp bize lâf çakarak şunları söyledi: “Bizim mücahid liderimize oy vermeyenin dininden imanından şüphe etmek lâzım. Hele gidip oyunu ...’in partisine veriyorsa, onun abdesti-namazı da boşuna. Dinsizden, Masondan bir farkı kalmaz onun.” 

Evet, hiç mübalâğasız, yukarıda anlattığımız tarzdaki bed-muamelelere, vaktiyle hem şahit olup bir kısmını yaşadık, hem de çok daha beterini yakın çevremizden duyduk, öğrendik.

Esasında, iş meddahlıkla da sınırlı kalmayıp, en çirkin bir militanlığa dönüşüyor zamanla.

Nasıl olur da onlar gibi düşünmüyor, onların göklere çıkardığı şahsın partisine rey vermiyoruz diye, seviyesi militanlık-tetikçilik derekesine inenler tarafından, çok defa olmadık şeni’ muamelelere maruz kaldık.

* * *

Siyaset virüsü bulaşmış kimselerin, ayrıca dilleri ısırgan otu gibi yakıcı, hareketleri diken gibi batıcı, kanatıcı olur. 

Üstelik, alışkanlığını hiç terk etmeyen kısmı, şöyle geriye dönüp de bu o yaptıklarından hicap duymazlar. Fazilet gösterip hatadan dönme cihetine gitmezler. 

Öyle ki, bir şahıstan yüz çevirseler bile, nevzuhûr yeni bir şahsın peşine takılmaktan, bu kez onu cilâlayıp pohpohlamaktan geri durmazlar. Bunlar, kategorik olarak “Can çıkmayınca, huy çıkmaz” darb-ı meselinde kast edilen gürûha da girerler. 

* * *

Bu vesile ile, muhakemeyi büsbütün kaybetmemiş dostlara bir kaç noktayı daha hatırlatmak isteriz:

Şahsa dayalı fikir ve siyasetler çok değişkendir. Kendi içinde tenakuzlar, tersleşmeler kaçınılmazdır. Bunlar için dostunu, ahbabını, akaribini kırmaya değmez.

Değişkenliklere takılıp meçhûllere doğru sürüklenmek yerine, prensiplere bağlanmak daha sağlam ve daha selâmetlidir. Dün söylediğin şeyleri bugün de, yarın da söyleyebilirsin. Aynı ölçü ve kıstaslarla hayatına, hiz- metine kırıksız, dahası mahcup olmadan devam edebilirsin. Aksi halde, hem tersleşmeler, hem de mahcubiyetler kaçınılmaz olur.

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Yorumlar

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  • Musa

    17.7.2020 21:09:06

    Cok güzel ifade etmişsiniz kaleminize sağlık

  • Osman

    17.7.2020 20:58:50

    Allah razi olsun cok güzel bir tarifle durumu kimseyi kirmadan izah etmissiniz. Insallah özellikle o ön safta Kilic sallayan "eski" dostlar hangi cukura düstüklerini anlarlar ve bir an evvel a hatalarindan dönerler

  • Mehmet Türeli

    17.7.2020 19:02:16

    Siyâset rüzgarına kapılıp, iman Kur'an davasındaki arkadaşlarını yerip ağır ithamlarda bulunanlara Allah basiret ve feraset versin, istikametten ayırmasın inşaallah

  • Abdulkadir

    17.7.2020 14:21:39

    2) Uzun lafın kısası;son dönemlerde virâl hale gelen,yani çabucak bulaşan siyasî vartadan ve kardeşini bile kırabilen,ortalığı birbirine katıp etrafı talan eden zihniyetlerden kurtulmanın ve siyaset canavarından tamamıyla âzâde olmanın yegâne yolu,Üstad'ın ikaz ve tavsiyelerine kulak vermek ve asla ona tezat şekilde hareket etmemek,hepimizin en belirgin ve öncü kuralı olması lâzımdır.Aksi takdirde siyasî virüsün;herkesi ve hepimizi ciddi şekilde hasta etmesi ve (Allah korusun)entübe haline döndürmesi kaçınılmaz olacaktır...

  • Abdulkadir

    17.7.2020 14:21:29

    1) Siyaset;başlı başına,bir virüs etkisi meydana getiriyor.O derece çirkin ve dahi,tehlikeli bi olgudur.Siyasetin ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınan bi Üstad'ın talebesi olabilmek,işte bu durumdan dolayı da olsa;kolay değildir.Çünkü Üstad,35 sene bu meretten uzak durmuştur.Ve talebelerini de,siyasetten şiddetle men etmiş ve onlara ciddi ikazatlarda bulunmuştur.Bu,birçoğumuzun malûmudur.Siyasetin virüs etkisi meydana getirmesi ise,çoğu zaman insanların menfaat ve çıkar uğruna birbirleriyle didişip,birbirlerine hasımlık beslemesindendir.İnsanların;fânî şahıslar uğruna;en yakınının bile kalbini,hiç tereddüt etmeden kırabilmesi,siyasetin ne denli dehşetli ve tehlikeli olduğunu bariz şekilde gözler önüne seriyor.

  • Abdullah Tunç

    17.7.2020 09:23:19

    Bu virüsün ahlakta yaptığı tahribat, fikir ve düşüncede meydana getirdiği anarşi; yazıda ifade edilmiştir. Yani bir sonuç ortaya konmuştır. Asıl önemli olan bu sonucu doğuran sebeblerdir. Bu sebepler,vasıtalar ortadan kaldırıl madıkça böyle sonuçlarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Bunun için ciddi araş turmalar yapılmalı, bu olumsuz neti celere götüren sebepler bulunmalı ve ona göre çözünler üretilmelidir. İnsan oğlu binlerce duygu ile donatılmış,ka inatın en zor anlaşılan mahlukudur. Acaba bu binlerce duygudan,hangileri ne şekil ve tarzde etkilenmişte bu menfi tutumlara sevk etmiştir. Araştır ma ile bunlar bulunmalı ve ona göre çareler getirilmelidir. Yoksa nakarat gibi bu kargaşalar,keşmekeşlikler sürüp gidecektir.

  • Ali R. Yardimoglu

    17.7.2020 03:05:21

    ..tekrar tebrik ederim

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