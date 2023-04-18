Siyasete bulaşan ordu, Rumeli’yi terk etti

GÜNÜN TARİHİ: 18 Nisan 1897

Ordunun vazifesi siyaset değil, askerliktir. Siyasete bulaştığı zaman, askerlik vazifesini kaybeder. Neticede, vatan toprakları kaybedilmiş oldu.

İşte, Osmanlı’nın Balkan coğrafyasından çekilmesi ve Rumeli’yi kaybetmesi aynen bu sûretle oldu. Sonuç ortada: Ordu siyasete bulaştıkça zayıfladı ve niyahet Rumeli’den çekmeye mecbur kaldı.

Ordunun bu coğrafyada zayıf düşmesinin bir sebebi de, hiç şüphesiz Sultan Abdülhamid devrinde uygulanan şahıs (tek adam) merkezli istibdat siyasetidir.

Şimdi, o dönemde cereyan eden hadiselerin seyrine kısaca bakalım.

*

Tarihin garip bir cilvesi şudur ki: Osmanlı’nın Balkanlar’da yaşadığı iki savaşın da başlangıç günü 18 Nisandır.

Bu savaşlardaan birincisi ve en büyüğü, Osmanlı ile Rusya arasında yaşanan ve bazı kayıtlarda “Küçük Kıyâmet” diye de isimlendirilen meşhûr “93 Harbi”dir: 18 Nisan 1877.

Bu yazının asıl konusu olan ikinci savaş ise, Mora coğrafyasının kaybı ile neticelenen Osmanlı-Yunan Harbi olup, bunun başlangıç tarihi 18 Nisan 1897’dir.

*

Evet, Rumeli’de “93 Harbi”nden beri hiç dinmeden devam edegelen gerginlik, nihayet 18 Nisan 1897’de tekrar patlak verdi ve o gün itibariyle Osmanlı–Yunan Savaşı başlamış oldu.

Yaklaşık bir ay kadar devam eden bu savaşın her safhasında ve hemen bütün cephelerde Osmanlı kuvvetleri galip gelmesine rağmen, bölgede istenen huzur-sükûn yine de sağlanamadı. Aksine, sıkıntı farklı boyutlar kazanarak ve yer yer daha da şiddetlenerek tâ on beş yıl sonraki Balkan Harbine kadar devam etti.

Peşpeşe yaşanan Birinci ve İkinci Balkan Harbi (1912-13) sonrasında ise, Osmanlı Rumeli’ye vedâ etmek zorunda kaldı.

*

Bu süre zarfında, bölgede haliyle çok büyük dramlar yaşandı. Vaktiyle “Evlâd–ı Fatihân” olarak Rumeli’ye giden Müslüman nüfus, büyük acılar çekti ve çok büyük göçler-mühaceretler meydana geldi.

Hicret edenlerin çekmiş olduğu büyük eziyet, fecî perişaniyet bir yana, kaçamayıp yerinde kalanların da çekmediği azap, işkence kalmadı.

Öyle ki, o kahredici acı ve ıztırabın sonu hâlâ gelmiş değil. Rumeli’de, Batı Trakya’da kalmış Osmanlı bakiyesi Müslüman Türk azınlığı, yakın tarihte (1950’ler ve 1989’da olduğu gibi) daha yoğun olmak üzere, ne yazık ki bugün de zalim Sırp, Yunan ve Bulgar asıllı vahşi ırkçıların psikolojik baskısı altında bulunuyor.

Hasılı, Osmanlı’nın Rumeli’den çekilmesinden ve orada zaafa uğramasından sonra başlayan dinî, sosyal ve kültürel huzursuzluk dalgası, bölgede hâlâ dinmiş değil. Batı Trakya’da (Yunan-Bulgar) olduğu gibi, Bosna, Arnavutluk, Kosova, Makedonya gibi yerlerde, siyasî-sosyal sancılanmalar el’an devam ediyor.

*

Söz konusu savaşın seyrine dönecek olursak; özetle: Yunanistan, iki–üç ay öncesinden başlamak üzere ciddî mânada bir harp hazırlığı içine girmişti. Hatta, seferberlik ilânında dahi bulunmuştu. Bir yandan da, resmî–gayrıresmî yollarda Müslüman Türk ahaliye sıkıntı veriyor, onlara zulmediyor ve çeşitli baskı yöntemlerini devreye sokuyordu.

Sonunda, harekete geçmek mecburiyetinde kalan Osmanlı hükümeti “Yunan palikaryasına esaslı bir ders vermek” maksadıyla Yunanistan’a karşı 18 Nisan günü harp ilân etti. Harbin başlamasıyla birlikte, Yunanlılar daha evvel isyan çıkartmış oldukları Girit’te geri adım atmak zorunda kaldı. Rumeli’deki Teselya ve Epir’de de benzer sonuçlar alında.

Gariptir ki, savaşta galip gelen taraf Osmanlı olmasına ve yapılan antlaşma maddelerinin çoğu Osmanlı lehinde görünüyor olmasına rağmen, uygulama farklı oldu. Yunanistan, tazminat ödemediği gibi, işgal ettiği bölgelerden de çekilmedi. 1912’de başlayan Balkan Savaşları esnasında, iç siyasette adeta boğulma derecesine gelen Ordu, artık koruyamadığı Rumeli topraklarına vedâ etmek durumunda kaldı.