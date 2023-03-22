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22 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Siyasetin kimyası

M. Latif SALİHOĞLU
22 Mart 2023, Çarşamba
Siyasetin rotası her zaman aynı istikamet üzere gitmiyor. Şartlara bağlı olarak bir hayli değişkenlik gösterebiliyor.

Zaman içinde siyasetin kıvamı ve istikameti gibi kimyası da başkalaşabiliyor. Siyasetle bağlantılı olarak, insanların da kimyası farklılık arz gösterebiliyor. Siyaset kazanının fokur fokur kaynadığı şu günlerde, söz konusu değişkenliklerin tamamını def’aten görebiliyoruz.

*

Evet, suyun kaynama (ateşin yakma) derecesi nasıl kimyevî değişime sebebiyet veriyorsa, siyasetin kaynama noktası da, o meslekle çokça meşgul olanların kalp ve akıl kimyasını değiştirebiliyor. Çokça kaynadığı zaman, minerallerin yanması gibi beyinlerde devreleri yakarak insanları sersemleştirebiliyor.

Bilhassa seçim kampanyaları ve dehşetli propaganda dönemleri, söz konusu değişmelerin, başkalaşmaların, hatta zıddına inkılâp etmelerin adeta arenası gibidir. Siyaset laboratuvarında ilmî çalışma yapmak isteyenler, bu arenada yapacakları gözlem ve incelemeler sayesinde çarpıcı örneklere şahit olacakları muhakkaktır. Nitekim, biz de bazı aciplikleri, gariplikleri, tuhaflıkları şimdiden gözlemleyebiliyoruz.

*

Kimyası değişen bazı dostların hayretle hallerine bakıyoruz. Onların bir kısmı bize “gazeteci-siyaset” diyerek hep mesafeli durdular. İtici davrandılar. Başkasını da bizden soğutmaya çalıştılar.

Bunların çoğu, mütemadiyen “Kardeşim, bizim siyasetle bir alâkamız yoktur” deyip duruyorlardı. Ama, bugün gelip dayandıkları nokta, maalesef içler acısı denilecek durumda. Hiç çekinmeden, yaklaşan seçimlerde bir siyasî parti için “bütün kuvvetiyle” çalıştıklarını ve çalışacaklarını söylüyorlar. Söylemekle kalmıyorlar, bunu ayrıca deklare edip medya aracılığıyla umuma da ilân ediyorlar.

Doğrusu, kendilerine yazık ediyorlar. Çoğu bilmeyerek, muhtemelen farkında olmayarak bir bataklığın içine doğru sürükleniyorlar. Onları bekleyen âkıbetin içinde korkunç travmalar var.

*

Siyasetin bataklığına bodoslamasına dalan o kesimden eski dost bir muhtereme, Üstad Bediüzzaman’ın siyasete dair bazı sözlerini hatırlattım. Bir tanesi, Sünûhât’ta geçen şu sual-cevap idi:

Dedim: Hakikat-i İslâmiye, bütün siyâsâtın (politikaların) fevkindedir. Bütün siyasetler ona hizmetkâr olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki, İslâmiyeti kendine âlet etsin.

Dediler: Dinsizliği görmüyor musun, meydan alıyor. Din namına meydana çıkmak lâzım?

Dedim: Evet, lâzımdır. Fakat kat’î bir şartla ki, muharrik, aşk-ı İslâmiyet ve hâmiyet-i diniye olmalı. Eğer muharrik veya müreccih, siyasetçilik veya tarafgirlik ise, tehlikedir. Birincisi hatâ da etse, belki ma’fuvdur. İkincisi isabet de etse, mes’uldür... Din, dahilde menfi tarzda istimal edilmez. Otuz sene Halife olan bir zat (Sultan Hamid), menfi siyaset namına istifade edildi zannıyla şeriata gelen tecavüzü gördünüz. (Age: 65)

*

Bu ve buna benzer bahisleri açmamızın, bir parti için militanlaşan dostlara hemen hiçbir faydası olmadığını gördük. O derece gözlerini karartmışlar ki, adeta hiçbir düsturu bizim gibi anlamıyorlar ve belki de anlamak istemez bir hale gelmişler.

Belki bazıları inanmayacak, ama kulaklarımla bizzat şunu dahi duydum: “Biz önümüzdeki seçimlere demokratik bir siyasî rekabet mesele olarak bakmıyoruz. Bize göre, bu iman ile küfrün arasında yaşanan bir cephe savaşıdır.”

Fesübhanallahil-azim! Yukarıda bahsi geçen o tertemiz “aşk-ı İslâmiyet”, bazı dostlarda nasıl da yalana revaç verdiren “aşk-ı siyaset”e inkılâp etmiş, Kelimenin tam manasıyla, adeta bir kimyevî inkılâp…

Doğrusu, şu hale bakıp da üzülmemek elde değil.

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