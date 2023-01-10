Siyasetin milâdı yaklaştı

Etkili ve yetkili ağızlardan “seçimleri öne-erkene alma” sözü çıktı. Dört yıldır bunun tam tersi (Bakın “18 Haziran; kesin, net, nokta, tamam mı?” diye) telaffuz ediliyordu ya, neyse…

Her şeye rağmen, seçimi erkene alma meselesini de hayra alâmet bir gelişme olarak değerlendirmek mümkün. Zira, yaklaşan seçim, 1923’te kurulan Cumhuriyet tarihinin yüzüncü yıldönümünde yapılacak olan en önemli seçimdir. Yani, bir nevî milâd kıymetinde sayılacak bir umumi seçim mahiyetinde görünüyor.

*

Şimdi daha net bir şekilde anlaşılıyor ki, genel seçimler Haziran’dan evvel yapılacak. Haziran, mevsim ve takvim şartları itibariyle seçimlere uygun düşmüyor. Geriye Nisan ve Mayıs ayları kalıyor.

Milletvekili seçimlerinin aksine, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ihtimal dahilinde. Bu ihtimale mukabil, 15 gün sonra yapılacak ikinci turun da Haziran’a sarkmaması lazım. Bu duruma göre, genel seçimlere en geç 14 Nisan’da gidilmesi kaçınılmaz oluyor. Şayet ikinci tur oylamaya gidilirse, bunun da tarihi 28 Mayıs olur. Evet, bu tarihler en geç tarihler; dolayısıyla, daha evvelki tarihlerde de seçimlere gidilebilir.

*

Seçimlerin öne-erkene alınması iki türlü olabiliyor. Birincisi Meclis’in mutlak çoğunluğu kararıyla. İkincisi de Cumhurbaşkanının Meclis’i feshederek seçim kararı almasıyla. İkinci şık, mevcut Cumhurbaşkanı için kanunî bir risk oluşturmakta. Dolayısıyla, seçim kararının ne şekilde alınacağı şimdilik meçhul. Temenni edelim ki, partiler arası sağlanacak bir uzlaşma ile seçim kararı alınsın da, milletimiz iç huzuruyla ve ağız tadıyla sandık başına gitsin.

*

Seçim takvimi ne şekilde olursa olsun, Altılı Masayı teşkil eden Millet İttifakı’nın lider kadrosu, Ocak ayı sonundaki müşterek toplantıda Cumhurbaşkanı adayı meselesini müzakereye başlayacaklarını ifade ettiler.

Henüz adayları belli olmadığı halde, Cumhur İttifakına cüz’i fark attıkları anket sonuçlarından anlaşılıyor. Şayet umumi kabul görecek bir adayda anlaşırlarsa, iki ittifak arasında farkın daha da büyüyeceği açıkça anlaşılıyor. Hayırlısı olsun.

GÜNÜN TARİHİ 10 Ocak 1959 - 68

ŞÜKRÜ KAYA VE ALİ FUAT PAŞA

Yeni Türkiye tarihinde iz bırakmış, icraat ve faaliyetleriyle kendinden söz ettirmiş birbirine iki zıt şahsiyetin ölüm tarihleri gün itibariyle aynı: 10 Ocak

Bunlardan birincisi siyasetçi Şükrü Kaya, diğeri ise paşa olan Ali Fuat Cebesoy.

Şimdi, sırasıyla bu iki şahsiyet hakkında özet bir bilgi verelim.

Şükrü Kaya

10 Ocak 1959’da öldü. Mustafa Kemal’in değişmez Dahiliye Vekili (11 sene: 1927-38) idi. Ayrıca, 1935-39 yıllarında CHP Genel Sekreterliği ve daha mühim bir yönü de Mason Cemiyetinin büyük üstadlarından biri olması. (İtiraz eden olursa, onun ile ilgili masonluk belgesini gösterebiliriz.)

Ali Fuat (Cebesoy) Paşa

10 Ocak 1968’da vefat etti. Başlangıçta Mustafa Kemal’in yakın meslek ve mücadele arkadaşı idi. Kuva-yı Milliye Komutanı da oldu. Sonradan adım adım dışlandı ve mağdur edildi. Kâzım Karabekir’in safında siyasete atıldı. Ne var ki, Kemalistlerin elinden, Karabekir gibi onun da hayatı azaba dönüştü. Ona Demokrat Parti zamanında yeniden sahip çıkıldı. 27 Mayıs Darbesinden o da nasibini aldı.