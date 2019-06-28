Siyasilerin hatırı değil, hakkın hatırı...

Siyaset, Risâle-i Nur’da ve Üstad Bediüzzaman’ın hayatının hiçbir devresinde “birinci mesele” olmamıştır.

Zaman ve zeminin şartlarına göre, bazen ikinci-üçüncü, bazen de dördüncü-beşinci mesele sıralamasında görülmüş ve ona göre bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Misâl, 1909’da İttihad-ı Muhammedî Cemiyetinin siyasete inkılâp ettirilmeye ve bu teşekkülün ‘din adına’ partileştirilmeye çalışılması esnasında, bu vaziyeti büyük bir tehlike olarak gören Üstad Bediüzzaman “Nihayet derecede korktum ki, bu ism-i mübarekin altında bazılarının bir yanlış hareketi meydana gelsin" diyor. Hemen ardından, “Eyvâh!” diyerek inisiyatif kullanıyor ve bütün kuvvetiyle bu cemiyetin partileştirilmesine engel olmaya gayret ediyor.

Siyasetle ikinci kez nisbeten “aktif şekilde” alâkadar olması, 1948’de yine “din adına” kurulan Millet Partisi tehlikesine karşı, meydana bu kez “Üçüncü Said devresi” nâmıyla çıkması hadisesidir ki, yakın talebelerinin de ikrarıyla “Zahiren, son derece şaşırtıcı bir vaziyet” takınmıştır. İkinci kez eyvâh demiştir.

Bununla beraber, gerek Eski Said devresi ve gerekse Üçüncü Said döneminde, siyasî muhtevalı söz ve beyanlarından “insî ve cinnî şeytandan başka” kimse incinmemiş veya rahatsız olmamıştır.

Şüphesiz, onun bu tavrından dolayı Sebilürreşad ve B. Doğu çevresi gibi bazı dostları dahi alınganlık yapmış, hatta sukût-u hayale uğrayanlar dahi olmuştur. Ancak, onların bu tutumu, kendi siyasî arzu ve beklentilerine uygun cevap alamadıkları sebebiyledir. Yoksa, din hizmeti veya iman kardeşliği sebebiyle değildir.

* * *

Siyaset sebebiyle kalp kıranların, gönül yıkanların başında, hiç şek ve şüphe olmasın ki, din adına siyaset yapanlar ve dinin mukaddesatını siyaset için kullananlar gelir. Bazı zayıf iradeli kardeşler ise, sırf bu gibi kimseler incinmesin, arzu ve beklentileri kırılmasın diye, kendi mesleklerinden taviz vermeyi tercih ederler. Bu ise, muhalif tarafa cesaret veremin ötesinde, kendi mesleğine olan güvensizlik, hatta sadakatsizlik hesabına geçer.

Meslek ve meşrepten taviz başladı mı bir kere, bunun devamı gelir ve daha önüne geçilmez bir hal alır. Hatta öyle ki, “Canım, bizim hizmetimizde zaten siyasete yer yoktur” inkârına kadar gider.

Evet, Risale-i Nur’un mesleğinde sırf “siyaset için siyaset” yoktur. Dahası, şahsî menfaat ve iktidarın maddî nimetlerinden istifade etmek için de siyaset yoktur.

Ama, asla hatırdan çıkarılmamalı ki, Üstad Bediüzzaman “siyaset âlemi”nde de vazifedar bir şahsiyet olup, dine zarar vermeyecek, belki hizmet ettirilecek siyasetlerin tarifini bihakkın ifade buyurmuştur. Bu meyanda, doğru ve yanlış siyasetleri etraflı bir şekilde izah etmiş, doğru gidenleri tebrik ve tercih, yanlış gidenleri ise ikaz ve irşada çalışarak, “mükellef olduğu” büyük vazifesini en güzel şekilde ifade etmiştir.

O zâtın sâdık talebelerine de, elbette ki aynı istikamette yürümek yaraşır. Tabiî, şunun-bunun hatırı için değil, şüphesiz “hakkın hatırını âlî tutmak” adına...

***

GÜNÜN TARİHİ: 28 Haziran 1638

Mehdilik iddia eden meczup

Sultan IV. Murat zamanında Ahmet isminde tuhaf bir şahıs, Eskişehir taraflarında Mehdilik dâvâsı ve “İsa Rûhullah” iddiasıyla ortaya çıktı. Kısa süre içinde de, etrafında yüzlerce, binlerce mürit toplandı.

Devlet merkezine gelen şikâyetnâmeye göre, bu meczup şahıs, Eskişehir ahalisini de tehditle haraca bağlamış. Hatta, halka hitaben bir de Tehditnâme yazmış ve kendini dev aynasında görmeye başlamış. İşte, şu sözler ona ait imiş: “Ey şehr-i atîk ahalisi! Şöyle ma’lûm ola ki, bu kâğıt size vâsıl oldukta, 120 yıllık haracınızı bittamam gönderesiniz. Ve kendiniz içün bir aylık zahire alıkoyup, ziyadesini bilcümle gönderesiniz. Ve illâ ihmal ederseniz, üzerinize âdem gönderip katlolunmanız mukarrerdir.” (El-Fakîr Rûhullah)

Buna binâen üzerine gönderilen Anadolu Beylerbeyine bağılı kuvvetin de mağlûp olması üzerine, nihayet o bölgenin yerlisi Osman Ağanın kurduğu plân gereği şeyh tuzağa düşürülüp yakalanır ve oradaki ordu karargâhına getirilir.

Müritleri, kendisine silâh tesir etmeyeceğine inanmaları ve bu iddiayı ileri sürmeleri üzerine, şeyhe müthiş işkenceler yapıldığı, ancak buna rağmen şeyhin can verinceye kadar “Bir kere bile of demediği” rivâyet ediliyor.