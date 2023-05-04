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4 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Siz ak kaşık mısınız?

M. Latif SALİHOĞLU
04 Mayıs 2023, Perşembe
Bugün rakip partilerin “terörle iltisaklı” olduğunu söyleyip duran iktidar cenâhı, kendini “sütten çıkmış ak kaşık” gibi gösterme rolünü oynuyor.

Evet, bu yaptığının tamamen kandırmaca bir rol olduğunu, aşağıdaki yazı ispat ediyor.

Onların bu kandırmaca çabasına karşılık, biz de arşivden 7 sene önceki bir yazıyla mukabele edelim dedik. İşte, 22 Ocak 2016 tarihli o yazının geniş bir özeti:

Âkil Adamlar Tiyatrosu; yahut Çözüm Süreci Fiyaskosu

Bir meselede samimiyet ve ciddiyet olmayınca, onda müsbet ilerleme sağlanamıyor, hayırlı bir neticeye vâsıl olunamıyor. Aynen, yıllardır gündemi işgal eden şu “Kürt Açılımı, Çözüm Süreci ve Terörle Etkin Mücadele” diye isimlendirilen meselelerde olduğu gibi.

Arşivler şahit, konunun siyasiler tarafından gündeme servis edildiği tâ 2009’dan bu yana, her vesileyle aynı gerçeğe parmak basarak “Bu meselede, tarafların samimiyetine de, ciddiyetine de inanmıyoruz” dedik.

İşte, gelinen durum ortada…. Şimdiye kadar atılan adımların hemen tamamı boşa çıktı. Türlü isim ve organizasyonlar adı altında sürdürülen formül ve çare arayışlarının hiçbiri tutmadı. Hatta, teşebbüslerin birçoğu geri tepti; sağlandığı sanılan birikimler de adeta sıfırlandı, gitti.

Dolayısıyla, her şeye yeniden veya sıfırdan başlamak durumunda kalındı. Üstelik, hiç umulmayan ve daha evvel bu vatanda hiç görülmeyen şehir içinde hendek, bariyer, bombalı tuzaklama gibi yeni bazı direniş ve çatışma yöntemleriyle de karşı karşıya gelinerekten...

Bir terör örgütü, her türlü kötülüğü düşünebilir. Her türlü mel’aneti işleyebilir. Vatandaşları, en vahşi, en gaddar bir çatışma ortamına sürüklemeyi murad edebilir. Bu, onun karakteristik özelliklerine aykırı düşmez.

Fakat, bir devlet veya hükümet aynı durumda değildir ve olamaz. Başkası ne yaparsa yapsın, devlet yine bir kànunlar bütünü içinde hareket etmek durumundadır. Devletin, ayrıca hukuk çerçevesi içinde bir hedefi, gayesi ve stratejisi olur.

İkide bir hedef sapmaları, gayede belirsizlikler, yahut strateji iflâsları, devlet veya hükümet ciddiyetiyle bağdaşmaz. İşte, ne yazık ki, bütün bu ciddiyetsizliklere, tutarsızlıklara ve hatta iflâslara, pek yakın geçmişte şahit olduk; üstelik, bunları ardı ardına yaşamak durumunda kaldık.

Meselâ, pek büyük ümit ve beklentilerle, dahası tam bir âlâ-yı vâlâ ile teşkil olunan şu “Âkil Adamlar Heyeti” gibi...

Neticesi ne oldu? Neye yaradı, bu heyetin çalışması? Hazırlanan onca rapordan hangisine itibar edildi? Hangi “âkil rapor” tatbik sahasına konuldu? Ne yazık ki, hatta yazıklar olsun ki, hiçbiri… Netice ortada. Tam bir fiyasko.

Oysa, “Çözüm Süreci”nin sahibi, güyâ hükümet ve devletlûler idi.

Ne oldu? Fos çıktı. Neye yaradı? Hiçbir şeye. Müflis bir proje olarak tarihin çöplüğüne atıldı, gitti.

Başarılı olunsaydı “Ben yaptım” olacaktı. Başarısız olunca, iş “Senin yüzünden böyle oldu”ya çakılıp kalındı.

İşte samimiyetsizlik, ciddiyetsizlik dediğimiz şey, tam da budur.

Esasında, bu “Âkil Adamlar” meselesinde tam bir tiyatro oyunu oynandı. O heyette yer alan isimlerin çoğu, çözüm amaçlı değil, siyasî menfaat hesapları için kullanılmış oldu. Bu beleş tiyatral kullanım sayesinde, 2014’teki  yerel seçimler ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde peşpeşe zaferler kazanılmış oldu. Bunun adı ise siyasî dolandırıcılık.

*

Son olarak, “Çözüm Süreci” palavrasının revaçta olduğu günlerde, siyasî iktidarın tanınmış pâyandaları tarafından PKK lideri Öcalan ile ilgili sarf edilmiş bazı sözleri nakledelim. İşte, bugün söylenmesi halinde, kişinin neredeyse hainliğine tahvil edilecek derece şoke edici o sözlerden bir paket:

Beşir Atalay: Öcalan’ın mesajları, bizim de düşüncemiz.

Bülent Arınç: “Sayın Öcalan” demeyi ve PKK bayrağını açmayı suç olmaktan biz çıkardık.

Yalçın Akdoğan: Öcalan, olayları okuma kabiliyetine ve tecrübesine sahip. 

Yiğit Bulut: Öcalan, Ortadoğu’da Türkiye’nin önünü açıyor.

Orhan Miroğlu: PKK ve IŞİD terör örgütü değil, politik hareketlerdir.

Yasin Aktay: Öcalan, dünyanın geleceğini çok iyi okuyor.

Hilâl Kaplan: Öcalan ölmeyi değil, yaşamayı seçti.

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