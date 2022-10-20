Soma’dan Amasra’ya tedbir(sizlik)ler zinciri

Son yıllarda Soma (Mayıs 2014) ve Ermenek’te (Ekim 2014) yaşandığı gibi büyük çaplı maden ocağı fâciasına, ne yazık ki Amasra’nın acısı da eklenmiş oldu.

Yıllardır bir türlü önlenemeyen yüksek ölümlü bu facialardan yeterince ders çıkarılamıyor, demek ki. Gerekli dersler çıkarılmış olsaydı şayet, yaşanan kayıplar hiç olmazsa medeni ülkeler seviyesinde görülecekti. Şu halde, ne yazık ki, dünya çapında ilk sıralarda yer almaktayız. Bu demektir ki, tedbirler zincirinde de ciddi kopukluklar var. Eksiklerin mutlaka giderilmesi gerekir. Bu da yetmez, dünya genelinde araştırma yapılarak, en güvenli maden ocağı işletmelerinin örnek alınması icap ediyor. Aksi halde, facialar göz göre göre gelip canımızı yakmaya devam eder.

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Hatırlayalım: Soma Faciası, 13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın sebebiyle yaşandı. 301 madencinin ölümüyle (787 işçinin de yaralanmasıyla) sonuçlanan bu madencilik kazası, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek rakamlı can kaybı ile sonuçlanan iş kazası olarak kayıtlara geçti.

Özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında, söz konusu patlamaya elektrikli ekipmanların sebep olduğu belirtildi. Yangın, vardiya değişimi sırasında vuku buldu. 787 işçi patlama sırasında yer altında kaldı.

14 Ekim 2022’de Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan ve 41 işçinin vefatıyla (az sayıda yaralı da var) sonuçlanan maden kazası ise, bir devlet kuruluşu olan Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı bir maden ocağı işletmesi hüviyetinde idi.

Bu demektir ki, özel sektör gibi devlet tarafından işletilen maden ocaklarında alınan tedbirler zincirinde bazı eksikler veya ihmaller var.

Temennimiz şudur: Resmî-özel bütün maden ocaklarında tıpkı medenî ülkelerdeki gibi tedbirler paketi en üst düzeyde devreye sokulur da, böyle utandıran ve nice ocaklar söndüren facialar bir daha tekrarlanmaz inşallah.

GÜNÜN TARİHİ 20 Ekim 1982

Tenkit edilmesi yasaklanan Anayasa referandumu

Mevcut Darbe Anayasası için, 7 Kasım 1982’de referandum yapıldı. Anayasa metninin tamamlanarak kamuoyuna açıklanması ise, 20 Ekim günü gerçekleştirildi.

Hazırlanan Anayasaya göre, referandumla birlikte, darbe lideri Kenan Paşa da Cumhurbaşkanı seçilmiş olacak.

Oylama gününden 17 gün önce Anayasa metnini açıklayan Millî Güvenlik Konseyi (Darbe Cuntası), hazırlanan Anayasa ile birlikte Devlet Başkanı seçilecek olan Kenan Evren’in de tenkit edilmesini yasakladı.

MGK’nın yasak kararı, o dönemde gayet vahşi bir şekilde uygulandı. Meselâ, Darbe Anayasasını îmâ yollu tenkit eden gazetemiz, aylık Köprü dergisiyle birlikte kapatıldı.

Aynı anda, karara alkış tutmayan başka medya kuruluşlarına da baskı yapıldı, yayınlarına sınırlama getirildi.

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Ne tuhaf, değil mi? Cuntacılar, şakşakçı ve “evet efendimci” birtakım sözde hukukçulara bir “Darbe Anayasası” siparişi veriyor. Sipariş emir–komuta usûlüyle hazırlanıyor. Cuntacılar buna son şeklini veriyor ve sözde referanduma götürülüyor.

Evet “sözde” diyoruz; çünkü, en ufak bir eleştiriye, tenkide tahammülleri yoktu. Yasak engelini aşmaya çalışanlara akıl almaz cezalar veriliyordu.

Dahası, ne acıdır ki, bu cesur kahramanlar, çoğu yerde en yakınları tarafından bile aşağılanmaya, hatta “anarşist, bölücü, vatan hainliği...” gibi ağır ithamlarla suçlanmaya çalışıldı. Aman Allah’ım, ne kasavetli, ne uğursuz günlerdi, o günler...