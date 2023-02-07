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7 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Son Haçlı Seferi Komutanı

M. Latif SALİHOĞLU
07 Şubat 2023, Salı
Birinci Dünya Savaşı esnasında Filistin ve Kudüs’ü işgal eden İngiliz ordularının başındaki kişi General Allenby’dir.

Bu sebeple, bazı Batılı kaynaklarda ona “Sekizinci Haçlı Seferinin Komuta” yakıştırması yapılmış. İslâm dünyası açısından da “Son Haçlı Seferinin Komutanı” nazarıyla bakanlar olmuştur.

Filistin’in işgaliyle yetinmeyen bu sömürgeci siyasetin komutanı, savaştan bir müddet sonra İstanbul’a da gelir. Maksadı ve hedefi, belli bir plân dahilinde Türkiye’yi bütünüyle sömürgeleştirmek, ortaklarıyla bölüştürerek Anadolu coğrafyasında muhtelif koloniler teşkil etmek.

Şimdi, günün tarihini (9 Şubat) merkeze alarak, o günlerin genel seyrine kısacık bir nazar gezdirelim.

*

1918 yılı sonlarında Yıldırım Orduları Komutanlığına tayin edilen Mustafa Kemal Paşa yönetimindeki Filistin–Suriye Cephesini “yıldırım” hızıyla çökerten işgalci komutan General Allenby, 7 Şubat 1919’da İstanbul’a geldi. (Gariptir, M. Kemal de aynı gün İstanbul Haydarpaşa’ya varıyor.)

“İşgal Orduları Kumandanı” sıfatıyla İstanbul’a gelir gelmez, ayağının tozuyla, hemen ikinci günü (9 Şubat) Osmanlı Hükûmetine bir nota verdi, ardı ardına da muhtıralar verdi: “Şunu şöyle yapacaksınız; bunu böyle yapmayacaksınız!” edâsında.

Bu işgalcinin İstanbul’daki marifetleri bu kadarlıkla da sınırlı değil. Aciptir ki, General Allenby’in SadrâzamTevfik Paşaya yaptığı telkinlerden birinin Mustafa Kemal Paşa ile ilgili olduğuna dair kuvvetli rivâyetler var. Bir tanesi Halide Edib’e dayandırılan o rivâyetlere göre, Tevfik Paşa ile görüşen Allenby, Mondros Mütarekesi şartlarının yerine getirilmesi için, Mustafa Kemal Paşanın özel yetkilerle donatılarak, “asayiş ve düzeni sağlamak” üzere Anadolu’ya gönderilmesini teklif ediyor.

(Meslektaşımız Mustafa Armağan, M. Kemal ve beraberindeki heyetin Bandırma Vapuruyla İstanbul Boğazı’ndan geçebilmesi için İngiliz vizesinin o günlerde şart olduğunu, bu vizenin de verildiği gerçeğini ifade ile, söz konusu belgeyi göstererek ortaya koydu.)

İşgal yanlıları, General Allenby’in İstanbul’a gelmesini fırsat bilerek sokaklara dökülerek sevinç gösterisinde bulundular.

*

Birinci Dünya Savaşının sonlarına doğru Arabistan yarımadasına askerî yığınak yapan İngiltere, yanlarına yerel yönetimleri de aldıktan sonra Osmanlı’ya karşı şiddetli ve çok yönlü bir taarruz harekâtını başlattı.

1917 yılının sonuna gelindiğinde, İngilizlerin Sina–Filistin–Gazze bölgesinde 100 binden fazla askeri bulunuyordu. Bölgedeki Osmanlı askeri ise 35-40 bin civarındaydı. İki taraf arasındaki çatışmalarda, binlerce asker can verdi.

Ne var ki, birçok cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlı, Arapların meskûn olduğu cephelerde takatinin üstünde bir müşkilâtla karşılaştı: Hem düşman kuvveti daha üstün bir ateş gücüne sahipti, hem de mahallî yönetimler düşman safında yer almışlardı.

Öte yandan, bölgedeki Osmanlı kuvvetlerine kumanda edenler, niyet ve ciddiyeti tartışmalı durumda olan bazı İttihatçı paşalardı. Bunların savaş esnasında ciddî bir varlık gösterdikleri söylenemez. Adeta, pes etmiş ve savaşı kaybetmeyi göze almış gibiydiler.

Neticede, bölgenin hemen tamamını kontrolleri altına alan İngiliz ve Fransızlar, bir süre sonra gözlerini Anadolu toprağına dikmeye başladılar. Bu niyetle, İstanbul ile Adana çevresini işgal ettiler. Ancak, yeni başlayan İstiklâl Harbinde sergilenen azim ve irade karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar.

*

Avrupalılar, özellikle de İngilizler tarafından Filistin’de Kudüs merkezli olarak kurulmuş bulunan İngiliz hakimiyeti sebebiyle, General Allenby’den övgüyle söz ediyorlar. Onlara göre, asırlarca devam eden “Haçlı seferleri”, Allenby’in Kudüs işgalindeki başarısıyla tamamlanmış oluyor.

Vakıa, 1917’de İgilizler’in Kudüs’ü işgaliyle başlayan ecnebi hakimiyeti, aradan yüz küsûr yıl geçmesine rağmen devam ediyor. Ama, bir gün bütün bu işgallerin nihayete ereceğine ve Filistinliler ile Kudüs’ün hürriyetine kavuşacağına olan inancımız tamdır. Yeter ki, Hz. Ömer (ra) ile Sultan Selahaddin’e lâyık Müslümanlar haline gelebilelim.

Okunma Sayısı: 98
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