Sosyal konut kuyusu

İnşaattan anlamayız. Malzeme bilgimiz yok. Arsa ve arazi alım-satımı da yapmıyoruz. Dolayısıyla, gündemdeki “Sosyal Konut Projesi” hakkında doğrudan bir bilgiye ve haliyle sağlıklı bir fikre sahip değiliz.

Özetle, bu meselede sıradan bir vatandaş gibiyiz. Sıradan vatandaş sayılan üç-dört milyon insanın, devlet-hükûmet projesi olarak sunulan “Sosyal Konut” imkânından yararlanmak için müracaatta bulunduğunu öğreniyoruz. Allah bu işin neticesini hayra tebdil eylesin.

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Milyonlarca insanı ilgilendiren bir konuya biz de ilgisiz, bigâne kalamayız. İşin ehli olmadığımız için, yazmak için mecburen başkasının bilgi ve tecrübesine başvurmak durumundayız. Nitekim öyle yaptık.

Kendi çapımızda yaptığımız araştırmalara ve bilgisine müracaat ettiğimiz uzmanların anlattıklarına göre, söz konusu “Sosyal Konut Projesi” henüz tamamiyle netlik, açıklık kazanmış değil. En başta, hangi tür dairenin vatandaşa kaça mal olacağı şimdilik bilinmiyor. Sadece tahmini rakamlar veriliyor. Ne var ki, bu da sağlıklı olmayıp tam güven vermiyor. Çünkü, taksitlerle yıllar yılı uzayıp giden meçhul bir zaman dilimi söz konusu: Yıllık enflasyon meçhul, gelecek zamlar meçhul, değişecek (yani gidecek veya gelecek) hükümetlerin konuya yaklaşımı meçhul, dolayısıyla bir konutun vatandaşa hangi tarihte kaça mal olacağı meçhul.

Bu durum, halk tabiriyle “dibi görünmeyen kuyu” gibidir. Dibi görünmeyen kuyudan suç içmek ise risklidir; hiçbir şekilde güven vermiyor.

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Yine de, herkes kendi aklını ve iradesini kullanmakta serbesttir. İsteyen iştirak eder, istemeyen etmez.

Önemli bir nokta da şudur: Bu projeden çıkmak isteyen kimselerin, vaktiyle ilgili bankaya yatırmış olduğu parayı istediği anda geri çekebiliyormuş. Aldığımız bilgi bu yönde. Eğer doğru ise, bunda fazlaca bir kayıp görünmüyor.

Bu konuyu çevremdeki bazı kimselerle de konuştuk. Daire sahibi olmak için müracaat edenler olduğu gibi, organizasyona güvenmeyip müracaat etmeyi hiç düşünmeyenler de var. Bunun yanı sıra, meseleyi tahkik edip son anda konut başvurusu yapmaktan vazgeçenlerin olduğunu da ifade etmiş olalım.

Vazgeçenlerin çoğu şunu da söylüyor: Ödeyeceğiniz taksitler, ana paradan çok gelecek zamlara ve faize benzeyen yıllık artış miktarlarına ancak yetebiliyor.

Özetle, vatandaş, mülkiyet sahibi oluncaya kadar aralıksız şekilde gelecek olan yıllık zamları bilmediği gibi, ödeyeceği toplam miktarı da bilemedikleri için, tam bir güvenle söz konusu projeye dahil olamıyor. Esasen, konut müracaatında bulunanların da, bu işte sonuna kadar gidip gitmeyecekleri henüz belli değil.Demek ki, güven esas olduğu gibi, net bilgi de büyük önem taşıyor.

O halde, devlet eliyle yürütülen bir projede vatandaşa tam güven verilmeli ve net bilgi sunulmalı diye düşünüyoruz.



GÜNÜN TARİHİ 26 Eylül 1921

Karabekir Kars Konferansında

Ankara hükümeti adına Kâzım Karabekir Paşanın katıldığı Kars Konferansı görüşmeleri 26 Eylül 1921 tarihinde başladı.

Söz konusu konferans, Türkiye ve Rusya’nın da dahil olduğu Kafkas cumhuriyetleri (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan) temsilcileri arasında gerçekleştirildi. Önemli bir nokta da şudur: Karabekir Paşa, bu konferasta baş delege olarak ayrıca başkanlık yaptı.

Konferans 13 Ekim 1921’de sona erdi. Temsilcilerin müştereken imzalamış olduğu Kars Antlaşmasıyla Şark’da diplomatik bir zafer daha kazanılmış oldu.

Türkiye’nin Doğu sınırını kesinleştiren bu önemli anlaşmanın alt yapısı, esasında bir yıl evvel yapılan Gümrü Antlaşmasıyla hazırlandı. Şayet Doğu Cephesinde askerî zafer kazanılmayıp Ermenistan ile Gümrü Anlaşması yapılmamış olsaydı, büyük ihtimalle Türkiye’nin Doğu sınırı farklı olacaktı.

Gerek komutan ve gerekse diplomat olarak zafer üstüne zafer kazanan Karabekir Paşa, bilâhare Ankara’ya geldikten sonra maalesef kızağa alınarak hem askeriyeden, hem politikadan uzaklaştırılmış oldu.

Karabekir Paşanın tekrar siyasete girmesi ve Meclis başkanı seçilmesi, perişaniyetle geçen uzun senelerin ardından, ancak M. Kemal’in ölümünden sonra, yani 1939 yılından itibaren mümkün olabildi. Şark Kahramanı Karabekir, 1948’de Meclis başkanı iken kalp krizinden vefat etti.