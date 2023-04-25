Sultanahmet Camii siyaset arenası mıdır?

Ramazan Bayramı, bu sene Cuma gününe (21 Nisan’a) denk geldi. Biri senelik, biri haftalık olarak iki bayramın sevincini bir arada yaşama şansına sahip olduk. Ama, o şansı maalesef hakkıyla kullanamadık.

Bayram sevinci, kelimenin tam anlamıyla kursağımızda kaldı. Zira, Bayramın sevinci, Cumanın kudsiyeti, hatta dünyaca meşhur bir caminin (Sultanahmet/Bleu Mosgue) safiyet ve mübarekiyeti, azgınlaşan bir tarafgir siyasete kurban edildi.

Katmerli sevincimiz, işte bu sebeple, bayramın daha birinci günü katmerli bir üzüntüye dönüştü.

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Şimdi, konuyla ilgili ajans bilgilerini de vererek anlatmaya öyle devam edelim.

Bütün dünya insanlarının dört asırdır hayranlık duyarak ziyaret ettiği Sultanahmet Camii, daha evvelden defalarca olduğu gibi yine bir restorasyon çalışmalarından geçirildi. Ama, bu defaki durum çok farklı oldu. Restorasyonun bitirilmesi ve kapatılan kısımlarının yeniden ibadete açılması için düzenlenen merasim, bu defa tam bir siyasî şova dönüştürüldü. Üstelik, Diyanet İşleri Başkanlığı da aynı şova dahil edilerekten…

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Sultanahmet Camii’ndeki merasim, kasten ve bilerek Ramazan Bayramının birinci gününe denk getirildi. Bayram ve Cuma gününün kudsî ve coşkulu havası, yine kasten ve bilerek siyasete âlet edildi. Şöyle ki:

Merasim, caminin avlusunda yapıldı. AKP Genel Başkanı Erdoğan, burada meydan mitinglerinden hiçbir farkı olmayan siyasî konuşmalar yaptı. Rakip partileri ve siyasî muarızlarını yerden yere vurdu. İsteyen, internetten haberin videosunu seyredebilir. Onun rakiplerini konuşması esnasında, oradaki cemaatten topluca yuhalama sesleri yükseldi. Erdoğan, yuhalama pasını gole çevirmeye çalışarak aynen şunu söyledi: “Bunlara yuh çekmek yetmez; 14 Mayıs’ta sandığa giderek, bunları siyasî mevta haline getirin.”

Lütfen, bir kez daha düşünerek tabloyu hayal edin: Zemin, Sultanahmet Camii avlusu. Zaman, Ramazan Bayram ve Cuma günü. Konuşma, Cuma namazını müteakiben yapılıyor. Ve, aynı yerde, protokol heyetinde, sarığı-cübbesiyle Diyanet İşleri Başkanı Erbaş. O da ayrıca bir konuşmayla programa iştirak ediyor.

Yakînen biliyorum. Daha önceki zamanlarda da aynı camide restorasyon çalışmaları yapıldı, tamamlandı, açılış merasimleri düzenlendi, vesaire… Ama, Sultanahmet, Sultanahmet Camii olalı böyle bir hadiseyi(!) hiç yaşamadı. Allah, camiye, cemaate ve bize böylesi bir acıyı bir daha yaşatmasın.

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Kıymetli dostlar ve saygıdeğer okuyucular. Az-çok tahmin etmekle beraber, herkesin bu noktadaki duygu ve düşüncesini tam olarak bilemiyorum.

Ama, kendim için samimiyetle ifade edeyim ki: O gün bugündür, derin bir üzüntü ve teessür içindeyim. Şiddetli teessürden, gece uykularım kaçıyor. Kahrımdan rahat uyuyamıyorum.

Bunun sebebini tahmin ediyorsunuzdur: Daha yakın zamanda “Statta siyaset yapılmaaaz!” diye sert tepki gösterenlerin, işlerine gelince, tutup camide siyasetin daniskasını yapmaları, beni ve benim gibi düşünen pekçok insanı ziyadesiyle üzdü. Din ve dinin mukaddes gördüğü şeylerin siyaset âlet edilmesi, sadece bizi değil, aslında her Müslümanı üzmesi, rahatsız etmesi gerekir.

İlâveten, bir noktaya daha temas ederek bitirelim: Mukaddes değerlerin, üstelik böyle seçim atmosferinde fütûrsuzca siyasete âlet edilmesi, Allah’ın gayretine dokunur diye endişe ediyoruz. Nitekim, deprem günü çıkan yazımızın sonunda da böyle bir endişeden söz etmiştik. Allah, bizi her türlü arzî ve semâvî belâdan, âfât ve musibetten muhafaza eylesin.