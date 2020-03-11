Son birkaç haftadan beri, Suudi Arabistan’da olağanüstü hâl tarzında bir uygulama var. Bunun zâhir sebep ve gerekçesi belli: Korona virüsünün (Coronavirus, COVID-19) ülkeye girmesine ve yayılmasına karşı alınan tedbirler paketi.

Söz konusu tedbirlerin mühim bir kısmı, haliyle umre yolcuları ile hacı adaylarını, aynı şekilde bu hizmetlerin organizatörlerini, velhâsıl bütün dünya Müslümanlarını da bir şekilde ilgilendiriyor.

Arabistan’daki genel durum hakkında, çeşitli kaynaklardan aldığımız güvenilir bilgileri burada sizinle de paylaşmaya çalışalım. İnşaallah ilgili kimselere ulaşır ve istifade etmelerine medar olur.

* * *

Ülke genelinde eğitim-öğretime ara verildi. Kreşlerden ana okuluna, orta ve lise seviyesinden üniversitelere kadar, yerli-yabancı bütün eğitim faaliyetlerine şimdilik ara verilmiş durumda. Bunun ne zamana kadar devam edeceği kesin olmamakla beraber, toplam sürenin en az iki hafta olacağı şimdiden belli.

* * *

Dünya çapında yapılagelen umre ziyaretlerine ara verildi. Aynı şekilde, grup-kitle halindeki umre tavaflarına da yasak getirildi. Haftalardır uygulanan umre yasaklarının, daha ne zamana kadar devam edeceği de şimdilik belli değil.

Şu var ki, bazı kısıtlamaların tâ hac dönemine kadar da sürmesi kuvvetli ihtimal dahilinde. Hac ziyareti hakkında uygulanacak bir kısıtlama ihtimalini ise, şimdilik değerlendirme dışı tutarak, konuya devam edelim.

* * *

Uçakların bazı dış seferleri iptal edildi. Aynı şekilde, bazı ülkelerden gelecek yolculara ambargo uygulanmaya başlandı. Bazı ülkelerden gelenlere karşı ise, 14 günlük karantina şartı getirildi. Bu cümleden olarak, Türkiye’ye gidiş-gelişlere de bir kısıtlama getirildiğini belirtmiş olalım.

Öte yandan, Arabistan’a giriş-çıkış noktaları, özellikle hava limanlarında ciddî ve köklü tedbirler alınmaya çalışılıyor. En başta hastaları ve virüs taşıyıcıları, biniş öncesi ve iniş sonrasında tesbit etmek için hassas termal kamera uygulamasına geçilmesi için bütün imkânlar seferber edilmiş durumda. Netice itibariyle, bilhassa havaalanları için tasarlanmış olan bu tedbirler tamamlanmadan, kitle halindeki umre ziyaretlerine izin verilmeyeceğini şimdiden tahmin etmek zor değil.

* * *

Kâbe ve etrafındaki durum hakkında da şunları söylemek mümkün: Kâbe-i Şerif, bütünüyle koruma çemberine alınmış durumda. Etrafına örülen çiti hiç kimsenin geçmesine izin verilmiyor. Yani, kimse Kâbe duvarına yaklaştırılmadığı gibi, Hacerü’l-Esved’in yanına gidip el sürülmesine de müsaade edilmiyor. Şimdilik, herşey uzaktan duâ ve selâmlama şeklinde...

Kâbe’de kılınan namazlar için de bazı kısıtlamalar getirildi: Kâbe’nin kapıları, şimdilik biraz geç açılıp erken kapatılıyor. İmamlar da, bu halin sebebini cemaate anlatıyor. Bu arada, cemaat halindeki namaz müddetinin uzamaması için, Fatiha’dan sonra okunan “zamm-ı sûre”nin bile kısa tutulmaya çalışılması, yani bilhassa kısa sûrelerin okunması da hayli dikkat çekici.

Öte yandan, umre ziyaretleri cümlesinden olarak Safa-Merve arasında yapılan ziyaretler de iptal edilmiş durumda. Oradaki yürüyüş yolu, tedbiren geçici bir duvar ile kapatılmış vaziyette.

* * *

Mekke’de, yani Kâbe ve çevresinde alınan tedbirlerin bir benzeri, ayrıca Medine’deki Mescid-i Nebevî için de alınmış durumda. Ziyaretlere ve oradaki sâir ibadetlere de kısıtlama getirilmiş bulunmakta.

Haremeyn-i Şerif’teki bu vaziyeti, ülke genelindeki cami, mescit, medrese ve sair ibadet mahallerine de teşmil etmek mümkün. Misâl: Cami ve medreselerde çocuklara, hatta kadınlara, kızlara verilen Kurân dersleri dahi kısıtlanmış durumda.

* * *

Bütün Müslümanları ve bütün âlem-i İslâmı alâkadar eden söz konusu kısıtlamaların bir an evvel sona ermesi için duâ etmekten başka şimdilik elimizden gelen fazla bir şey yok. Evet, hemen başkasını suçlama kolaycılığına kaçmamalı; bilhassa vakt-i icâbede müessir duâlara devam etmeli.