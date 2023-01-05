“Tamam mı, devam mı?” seçimi

Gerek yerli ve gerekse yabancı araştırma şirketleri, Türkiye’de yaklaşan büyük seçime odaklanmış durumdalar.

Yabancı medya organları da öyle. Daha evvel belki hiç görülmedik ölçüde ilgi gösteriyor. İlgi göstermekle kalmayıp ayrıca ileri yönelik projeksiyon tutarak, muhtemel gelişmelere göre birtakım yorum ve değerlendirmelerde bulunuyorlar.

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Anket sonuçlarına bağlı olarak yapılan medya yorumları iki noktada temerküz ediyor: Seçmen kitlesi, yirmi yıllık siyasî iktidara ya devam diyecek, ya da tamam diyerek kırmızı kart gösterecek.

Anket sonuçlarının hemen tamamı, Cumhur İttifakı’nın günden güne eridiğini gösteriyor. Şu anki oy oranlarına göre, seçimleri kazanma şansı görünmüyor. Buna rağmen, devletin imkânlarını sonuna kadar kullanarak dengeleri değiştirmesinin ihtmâlden uzak olmadığı yolunda yorumlar yapılıyor. Misâl olarak da, 2015’te aslında kaybettiği 7 Haziran seçimlerini iptal ettirerek 1 Kasım’da yeniden iktidar mevkiine tek başına gelmiş olmasını gösteriyorlar.

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Araştırma şirketlerinin eski ve yeni seçmenlere yöneltmiş olduğu bazı sorular var. Meselâ MAK tarafından yöneltilen sorulardan bir-iki tanise şöyledir:

- İlk defa oy vermek istediğin bir parti var mı?

- Bu seçimde tercihinizi değiştirmek ve “Bu defa da şunu deneyelim” diyerek oy vermek istediğiniz bir parti var mı?

Bu sorulara verilen cevaplar son derece dikkat çekici. Eski, ya da yeni seçmenler, ilk defa oy vermek istediği partilerin arasında iktidar blokunun partileri hemen hiç yer almıyor. Yani, yok denecek kadar az.

Aynı şekilde, “Bu defa da şunu deneyelim” diyerek sıralamış olduğu partilerin arasında iktidar partisi çok cüz’i bir nisbette yer alıyor.

Yani, diğer hemen bütün partilere yöneliş ve deneme tercihleri söz konusu iken, iktidar partisi ile aynı ittifakta yer alan partilere olan teveccüh pek azdır.

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Yerli kaynaklarda bu tür bilgiler yer alırken, dünya basınında da, yakın tarihte Türkiye’de yapılacak olan Meclis ve Başkanlık seçimleri sonrasında, bölge ve dünya siyasetinde de bir etkileşimin söz konusu olduğu ifade ediliyor.

Evet, gelişmelere hangi açıdan bakılırsa bakılsın, sandığa gidecek olan milyonlarca seçmen, yirmi yılını dolduran mevcut iktidara ya devam diyecek, ya da tamam diyerek yeni bir tarz-ı siyasetin milâdına imza atmış olacak. Gelişmelerin hayırlara vesile olması temennisiyle…

GÜNÜN TARİHİ 5 Ocak 1915

Sarıkamış Harekâtı ve Tehcir

Kafkasya Cephesinde sayısı 90 bin civarında olan Osmanlı ordusu, Rus ordusu ve onlara eşlik eden Ermeni çetecilere karşı başlattığı Sarıkamış Harekâtı, şiddetli kış şartları altında gerçekleştirildi. Daha başka aksilik ve imkânsızlıklar da cabasıydı.

Netice itibariyle son derece olumsuz ve karmaşık şartlar altında 22 Aralık günü başlayan harekât, 5 Ocak 1915 günü büyük bir fâcia ve yürekleri dağlayan bir dram ile noktalandı. On binlerce askerimiz şiddetli soğukta donarak şehit düştü.

Ordunun bu perişaniyeti ve yaşanan büyük fecâat neticesi, Rus ordusu Ermeni çetecilerin klavuzluğunda hızla ilerlemeye başladı. Mevsim itibariyle ilkbahara doğru Erzurum’u geçerek Van şehrinin sınırına kadar gelip dayandı.

Karşısında savaşarak düzenli bir ordu bulamayan Rus kuvvetleri, Mayıs ayında Van’ı işgal etti. Buraya bir Ermeni mutasarrıf tayin ettikten sonra Muş ve Bitlis istikametine doğru ilerlemeye devam etti.

İşte, yüz yılı aşkın süredir dünya gündeminde olan meşhur “Tehcir kànunu” da tam tamına o esnada (27 Mayıs 1915’te) çıkartılarak tatbik sahasına konuldu.