Tarihin “keşmekeşli günler” tekerrürü

Şimdiki devlet başkanının hem bazı taraftarları, hem de kimi muhalifleri tarafından Sultan Abdülhamid’e benzetilmesi ve münakaşaların bu eksende yürütülmesi sebebiyle hatıra gelen bir tarihî vâkıayı, yani “31 Mart Hadisesi”ni yeniden analiz etmeye ihtiyaç duyduk.

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Evet, tarih tekerrür ediyor. Ama, motomot aynı şekilde değil; belki, benzer bir sûrette. Şöyle ki:

Bundan yüz küsûr sene evvel, Miladî tarihle tam olarak 13 Nisan 1909’da vuku bulan “31 Mart Vakası” öncesi ve sonrasında tarih aynasına yansıyan gelişmelere benzer bazı beyanlara, hâl ve hareketlere günümüzde de şahit olmaktayız. Haliyle, bu hem üzüntü, hem endişe verici bir durum.

Duâ edelim ki, şimdiki halin neticesi öncekine benzemesin ve ödenecek faturası-bedeli aynı ölçüde ağır olmasın.

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Otuz yılı aşkın süredir yapmış olduğum araştırmalarda, öncesi ve sonrasıyla 31 Mart Vakasının mahiyeti hakkındaki en doğru yorum ve tahlilleri Bediüzzaman Said Nursî’nin ifadelerinde buldum. İzahlarını tatminkâr buldum ve buna kanaat getirdim. Dolayısıyla, o izahların günümüze de ışık tuttuğuna ve nasıl hareket etmemiz gerektiğine dair kuvvetli bir fikir ve kanaat teşkil ettiğine inanıyorum.

İşte Üstad Bediüzzaman’ın söz konusu 31 Mart Vakasının asıl sebebi hakkındaki veciz tahlillerinden biri:

“Üssü’l-esâs esbâb: Fırkaların taraftârâne ve garazkârâne münakaşâtı ve gazetelerin belâgat yerine mübalâgat ve yalan ve ifratperverâne keşmekeşleri idi.” (Divân-ı Harb-i Örfî)

Uzun tahlil metninde daha başka maddeler de var. Fakat, önce şu ifadeleri mihenge vurmaya ve o tarihteki hadisenin günümüz gelişmeleri ile benzer yönleri arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışalım.

Vecizedeki anahtar ifadeler şunlar: Fırkaların, yani partilerin taraftârâne ve garazkârâne münakaşâsı; sonra, gazetelerin mübalâgalı yayınları, yalan ve ifratkâr keşmekeşleri.

Bu ve benzeri ifadeler, 31 Mart Vakasının kelimenin tam anlamıyla kaotik bir ortamda patlak verdiğini ve hadiseler zincirinin zihinleri keşmekeş bir hale getirerek ilerlediğini gösteriyor.

İşte bakın, maalesef günümüzde aynı veya benzer durumlarla karşı karşıya geldiğimizi görüyoruz: Partilerin taraftârâne ve garazkârâne münakaşâsı. Ayrıca, gazetelerin ve alabildiğine çeşitlenen medya organlarının mübalâgalı yayınları, yalanlar ve ifratkâr zihnî keşmekeşlikleri…

Evet, bütün benzer mahiyetteki gelişmelere rağmen, neticesi inşallah eskisi ve öncekiler gibi şer olmaz; tam aksine, vatanımız ve milletimiz için hayırlı-uğurlu olur, yani müsbet harekete ve güzel bir berekete sebebiyet verir.

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Son olarak, 31 Mart Hadisesiyle ilgili olarak Bediüzzaman Hazretlerinin sıralamış olduğu diğer yedi maddeyi takdim etmeye çalışalım. Maddelerin sıralaması, özetle aşağıdaki gibidir:

1. Yüzde doksanı İttihad-Terakkinin aleyhinde, hem onların tahakkümü ve istibdadı aleyhinde bir hareket idi.

2. Fırkaların meydan-ı münakaşâtı olan vükelâyı tebdil idi.

3. Sultan-ı mazlûmu sukut-u musammemden kurtarmaktı.

4. Hissiyat-ı askeriyenin ve âdâb-ı dindaranelerinin muhalif telkinatın önüne set olmaktı.

5. Pek çok büyütülen Hasan Fehmi Beyin kàtilini meydana çıkarmaktı.

6. Kadro haricine çıkanları ve alay zabitlerini mağdur etmemekti.

7. Hürriyeti, sefahete şumulünü men’ ve âdâb-ı şeriatla tahdit ve avâmın siyaset-i şer’î bildikleri yalnız kısas ve kat-ı yed haddini icra idi. Fakat zemin bataklık ve dam ve plân serilmişti. Mukaddes olan itaat-i askeriye fedâ edildi.