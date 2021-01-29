Tavuk itlâfı unutulmasın (2)

GÜNÜN TARİHİ: 29 Ocak 2006

Köy tavuklarının acımasızca itlâf edilmesi, haliyle beraberinde başka meseleleri, başka tartışmaları da gündeme getirdi.

On beş yıl önce bugünlerde yaşanan bu tartışmalara, bir basın mensubu olarak uzak duramaz, bigâne kalamazdık.

Dolayısıyla, biz de kendi çapımızda, bazı araştırmalarda bulunduk ve bunları yorumlamalar eşliğinde okuyucularımızla da paylaştık. İşte, o çalışmalardan bir özetleme daha.

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Hemen her meslekte olduğu gibi, sağlık ve beslenme sahasında da, uzman kişiler arasında zaman zaman zıt fikirler, aykırı görüşler ortaya çıkar. Bu da gayet normaldir.

İlim ve fen, kimsenin ipoteğinde, inhisarında değildir. İnsanlığın birikimi ve tecrübesiyle gelinmiş, kazanılmış seviyeler vardır. Bunları hiçbir şahsa mal etmemeli.

İlim, araştırarak elde edilir; tahkik ederek doğru şeyler öğrenilir ve geliştirilir.

İlim, aynı zamanda doğruyu, hakikati araştırmaya devam eder. Bir yerde sabit, yeknesak durmaz, duramaz. Yerinde sayan, esasen ilim ve fen olmaz.

Kâinatın nizamı, hareket ve faaliyet üzerine kurulu. Durağanlık yoktur. Durağanlık, her bakımdan geri bıraktırır.

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Türlü hastalıkların dünyayı istilâ ettiği günümüzde, sağlık, ilâç ve beslenme konusu haliyle büyük önem kazanmış durumda. İnsanlar da, konu uzmanı kimselere ister istemez kulak kabartıyor. Kendince bazı değerlendirmeler yapıyor. Ona göre de tercihlerde bulunuyor.

Ne var ki, bu tür konularda takım tutar gibi tarafgirlik yapılmaz, yapılmamalı. Zira, tarafların bilerek veya bilmeyerek söylediği yanlışlar olduğu gibi, her söylediklerini peşinen yanlış kabul etmek de doğru değil.

İşte, yakın zamana kadar da bilerek veya bilmeyerek halka empoze edilmeye çalışılan yanlışlardan bazı örnekler:

- Yumurta tehlikelidir, zararlıdır; sakın ola haftada bir-iki adetten fazla tüketmeyin. Kolestrolünüz fenâ halde yükselir.

- Zeytinyağına mesafeli, hatta uzak durun. “Zeytinyağlı yiyemem; basma da fistan giyemem.”

- Aman kolestrolünüz yükselmesin! Kolestrol ilâçları çok faydalı; ihmal etmeyin.

Evet, bu hususlar üzerinde ciddî tartışmalar yaşandı ve gelinen nokta itibariyle, nisbeten daha sağlıklı, daha faydalı bilgilere sahip olundu.

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Ve nihayet, tavuk itlâfının had safhaya çıktığı şu günlerde iyiden iyiye ayyuka çıkan tartışmalardan biri ve en önemlisi, “kanatlı hayvan etleri” ve özellikle de “tavuk eti” ile ilgili.

Bazı uzmanlar, 15 dakikada pişen dönerli, haşlamalı, kızartmalı tavuk etinin zararsız olduğunu söylerken, bazı uzmanlar ise, buna şiddetle itiraz ediyor ve hatta tam tersini söylüyor.

Kimsenin itiraz etmediği husus ise, “gezen tavuk” da denilen köy tavuğu ve köy tavuğu yumurtasının tercih edilmesine dair öğütler ve tavsiyelerdir. Evet, bu noktada adeta akan sular duruyor.

“Hakikî tavuk eti” diye de tarif edilen bu türden etler, ocakta bir saati aşkın sürede ancak pişebiliyor. Bunu biz de tecrübe ederek gördük: Gerçekten de, 40 günde şişerek kesilen çiftlik tavuğunun eti 15 dakika zarfında pişerken, nisbeten sert olan köy tavuğunun eti ancak 1,5 saatte yumuşayarak pişme kıvamına gelebiliyor.

Bu noktada söylenecek bir söz şudur: İkisi arasındaki tat ve lezzet farkı bir yana, aradaki pişme süresi bile çok şey anlatıyor. Hiç kimsenin bu mühim noktayı görmezden gelmeye hakkı olmasa gerek.

Son söz yerine

Yapılacak her şeyin, girişilecek her işin bilincinde, şuurunda olmak gerek. Şuursuzca ve dengesizce yapılan işlerin faturası yüksek, bedeli ağır olur.

Başlatılan kanatlı hayvan itlâfı tehlikesine dikkat çeken konu uzmanlarından Prof. Dr. Müfit Toparlak, özetle şunları söylüyor: “Tavuk itlâfları, akrep ve çiyanların aşırı üremesine yol açar. Bu genel bir kuraldır: Yılanı yok ederseniz kurbağa çoğalır... Şimdi kanatlı hayvanlar yok ediliyor. Bu durumda onların yediği kene, akrep, çıyan ve değişik canlılar çoğalacak. (Sabah, 24 Ocak 2006)