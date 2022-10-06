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6 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Tecrübe ile sağlıklı beslenme

M. Latif SALİHOĞLU
06 Ekim 2022, Perşembe
Asıl branşımız tarih. Ağırlıklı olarak da yakın tarih.

Biz de en çok bu konulara dair yazıyoruz. Ne var ki, zaman zaman başka konulara da giriyoruz. Merakla araştırdığımız eğitim, seyahat, iktisat, sağlık, ilaç, beslenme gibi hususlara dair edindiğimiz bilgileri de sizinle paylaşmaya çalışıyoruz.

Sahamızın dışındaki konularda, daha çok güvendiğimiz uzmanların görüşlerine yer veriyoruz. Bazen de tecrübelere dayalı bilgileri toplayıp aktarıyoruz. 

İşte bugün de ağırlıklı olarak “tecrübe ile sâbit” görünen ve daha çok okuyucularımızdan gelen “sağlıklı beslenme”ye dair faydalı bilgilerden bir demet sunuyoruz.

*

Beslenme ile alâkalı olarak istifade ettiğimiz kaynakların başında, Tıbb-ı Nebevî’ye dair güvenilir bilgilerdir. Bununla beraber, şartların çokça değiştiği ve mahiyeti çok farklı hale geldiği anlaşılan günümüzdeki gıda ve beslenmeye dair güvenilir bilgilerden biri de hiç şüphesiz yaşanılan tecrübelerdir. 

İdeal olan, bu iki bilgi kaynağından da istifade ederek Sünnet-i Seniyyeye uygun şekilde yaşamaya çalışmaktır.

Şimdi, bilgi ve tecrübe ile yoğrulmuş “sağlıklı beslenme”ye dair derlemiş olduğumuz notları burada sıralamaya çalışalım.

* Düzensiz şekilde fazladan yemek zararlı olduğu gibi, katkı maddeleri bol olan gıdalar da, kilo almaya, yağ bağlamaya ve sonuçta insanları hastalıklara yakalanmaya mühim bir sebeptir..

* O halde, az yemeye çalışmalı ve yemek aralarında atıştırmak tarzında bir şeyler yememeli. Yemeğin lezzeti, acıkma nisbetinde olduğu için, açlık hissedildiğinde yemeli. “İştahsız yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş” denilmiş.

* Oruç, mânevî ücreti yanında, mideye de perhizdir. Vücutta kullanılmayan yağların erimesini sağlar. Vücudu mukavemet ve sabra alıştırır. Oruca yakın tarzda bir yemek alışkanlığını kazanmak, başka zaman için de faydalı olsa gerek.

* Bazen, hakikî açlık çekmeden, yani karnımız acıkmadan yemek yiyoruz. Bu gibi durumlarda, tam lezzetini alamadığımız gibi, zamanla şişmanlama sürecine giriyoruz. İbn-i Sina’nın dediği gibi “Yediğin zaman az ye, yemek yedikten 4-5 saat geçmeden yeme.” Aslında, açlık süresi daha da uzatılabilir.

* Çok çeşitli besin maddelerini bir arada yemek, mideyi yorar. Farklı besinleri değişik zamanlarda, ayrım yapmadan yemeli. Bunun içindir ki -hasta olduklarında- az yiyen ve basit gıdaları tüketenlerin tedâvisi kolay iken, zengin çeşitleri sıklıkla yiyenlerin tedâvisi ise nisbeten daha zordur.

* Et, tavuk v.b. gıdaları normal şekilde tüketmeli. En fazla tercih edilen ise, balık eti olmalı.

* Her gün düzenli şekilde meyve-sebze yenebilir. Hatta, kahvaltıda bile meyve yenebilir. Meyveleri yerken de, çeşitleri (üzüm, elma, karpuz, erik...) biraz ondan, biraz bundan diyerek aynı anda yenmemeli. Bir öğünde adamakıllı bir veya bir–iki çeşit, başka bir öğünde de başka çeşit meyve yemek daha faydalı

* Su içme konusunda ise, yemek esnasında az miktarda su içilmeli. Yemekten sonra 2 saat geçmeden içilmemeli. (Sünnete uygun olan budur. Üstad Bediüzzaman, 2 saat dolmasına 10 dk. bile kalsa su içmezdi.) Bu süreden sonra kifayetli miktarda su alınabilir.

* Her gün en az belirli bir süre yürümeli. Yediklerimizi eritmeye çalışmalı. Yürüyüş, yağların en hazımlı şekilde erimesine yardımcı olur. Kısa mesafeleri kesinlikle yürüyerek gitmeli.

* Tok karnına yatmamalı. Yatmadan 3-4 saat öncesine kadar yemek işini bitirmeli. Yatmaya yakın yemek zorunda kalmışsak eğer, yediklerimizi okumakla, zikirle, ibadetle eritmeye çalışmalı.

* Yediklerimiz az ve öz olmalı. Çok ucuz, yani kalitesiz yiyeceklere kaçarak mideye eziyet etmemeli. Kaliteli besin maddelerini—iktisat ederek—az miktarda tüketmeli.

* Vücudun direncini sağlayan ve kansere karşı koruyan hurma, kuru incir, kuru üzüm, ceviz gibi gıdaları arada tüketmeye çalışmalı.

Şifalı, hazımlı ve sıhhatli günler dileğiyle…

Okunma Sayısı: 207
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