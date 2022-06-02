Tereddüt kimlere yakışmaz?

Her insan derecesine göre imtihana tabidir. Hangi seviyede ise, hangi mevkide ise, ona göre bir çetin bir imtihanı vardır.

İmtihan gibi, tereddüt sebepleri de çeşit çeşittir. İnsan bir mesele hakkında tereddütte kalır, o meselenin mahiyetini tam olarak bilemediği gibi, gelişmelerin nasıl bir seyir takip edeceğini kestiremeyip, zaman zaman yanlışa düşebiliyor.

İşte, bilhassa bu gibi hususlar için istişarenin, meşveret etmenin lüzumu, ehemmiyeti kendini daha iyi göstermiş oluyor.

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Tereddüt dediğin, bir çeşit gribe, nezleye, soğuk algınlığına benzer. Bu türden hastalıklara çok kişi maruz kalır; ancak doktorlar, hekimler, sağlıkçılar hastalanınca, insanların bakışı, yaklaşımı, değerlendir de farklı oluyor: “Aa, doktorlar da mı…” gibisinden.

Kezâ, sigara ve alkol tüketimi noktasında da benzer yaklaşımlar söz konusu. Meselâ deniliyor ki: “Canım, bunların zararlı olduğunu herkesten çok doktorlar bilir; onlar da içiyorsa, artık söyleyecek söz bulamıyoruz.”

Bazen de dine aykırı davranışları sebebiyle imamlar, İlahiyatçılar, din görevlileri için benzer şeyler söylenir: “Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma” gibisinden…

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Bu zamanda, başta kendini ve muhtaç biçareleri kurtarmaya, ümmet–i Muhammedi (asm) selâmet sâhiline çıkarmayı gaye edinen, bilhassa nesillerin mâneviyatını yakan ateşleri söndürmeye çalışan, bu uğurda çaba sarf etmeyi mukaddes bir vazife bilen kimseler, şayet dikkatsiz giderek bir “tereddüt nezlesi”ne yakalanırsa, acaba arayış içindeki fertlerin hali nice olur? Acaba şunu hiç düşündük mü veya düşünüyor muyuz?

Biz gelelim yine şu “Tereddüt nezlesi” meselesine…

Âcizane kanaatim şudur ki: İnsanların ıslahına çalışan, tebliğ ve irşat hizmetinde rehberlik yapan kimseler, cemiyeti alâkadar eden hayatî mevzularda şayet “nezle” gibi olursa, toplum içinde yardım bekleyenler, hele hele imdat diye bağıran bîçareler bir nevi “zatürree” yakalanmış gibi olur.

Oysa, böyle bir duruma düşmeye ve böylesi bir konumda görünmeye hiçbir sûrette ehl-i irfan ve ehl-i irşadın hakkı yoktur. Yakışmaz da, yaraşmaz da…

Dahası, tebliğ ve irşad ehli olan ilim talebeleri, doğruluğuna inandırmaya çalıştıkları hakikatler noktasında fert ve cemiyeti aydınlatmaya mecbur ve mükellef sayılır.

Misâl, Üstad Bediüzzaman ve onun sâdık talebeleri, yaklaşık bir asırdır daima bunu yaptı ve yapmaya devam ediyor. İşte, biz de onların hiç tereddüt geçirmeden, asla vesvese vermeden yapmış olduğu itimada şayan aynı hizmet metodunu başımızda bir şeref tâcı gibi taşıyarak hizmetimize devam etmek durumundayız..

Değil mi ki, “Hakk’ın hatırı âlidir ve hiçbir hatıra fedâ edilmemek gerektir.”

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Her şeye rağmen, yine de dahilî ihtilâf, hal ve zihin kargaşası zaman zaman kendini gösterebiliyor. Onun için, bu gibi meselelerle alâkalı olarak ne yapmak, nasıl davranmak gerektiğini iyi bilmek ve doğru tesbitlerde bulunmak gerekiyor.

Kardeşlerimiz şunu bilsinler ki: Bilhassa içtimaî ve siyasî tesbit ve tahlilleri, mümkün olduğunca istişaresiz, meşveretsiz yapmıyoruz. Ayrıca, yazılarımızda, yorumlarımızda mutlak sûrette Üstad Bediüzzaman’dan ve Kur’an’ın malı olan Risâle–i Nur’dan delil, ölçü getirerek sizlerin huzuruna çıkıyoruz.

Bu hizmeti ifade ederken de, “Acaba, biz bu işin ehli miyiz, değil miyiz?” gibi, herhangi bir şüphe, tereddüt vartasına da–şükürler olsun ki–düşmüyoruz.

Zira, her defasında ifade ettiğimiz gibi, attığımız her adımı, işin usûl ve esaslarına dikkat ederek atıyoruz: Meşveretse meşveret, düstûr ise düstûr; bunlardan herhangi bir sapma, bir inhiraf inşallah söz konusu değil.

Onun için, yaptığımız itidalli ve tarafgirlikten uzak neşriyatın, müstakim bir fikir ve misyon istikametinde cereyan ettiğine itimad edebilirsiniz.