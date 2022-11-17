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17 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

“Terörün çaresi”ne dair objektif bakışlar

M. Latif SALİHOĞLU
17 Kasım 2022, Perşembe
Terör belâsı, ne yazık ki tekrar gündemin baş sıralarına tırmandı. Hemen her platformda, bu belânın sebep ve çareleri görüşülüyor, konuşuluyor, tartışılıyor.

Bundan on beş yıl kadar önceydi. Ülkenin gündeminde yine terör meselesi vardı. Halit Kakınç isimli bir akademisyen yazar, terörün önüne geçilmesi, hiç olmazsa zararını asgari seviyeye indirgenmesi noktasındaki tesbit ve düşüncelerini gayet merdane bir tavırla ortaya koydu.

2008’lerde o zamanki Akşam gazetesinde yazan Kakınç’ın yazısını önemli bulduğumuz için hem kısmen iktibas ettik, hem de arşive aldık. Aşağıda, o yazının bir özetini takdim edelim.

*

Bediüzzaman ve Nur Talebelerinin ülke çapındaki hizmetlerinden bahsi geçen yazıdan yıllar önce de sitayişle ve takdirle söz eden Halit Kakınç, 12 Kasım 2008’deki yazısının hemen başında açık bir dille şunu soruyor: “Siz, Türkiye’nin ülkesine bağlı bir vatandaşı olarak, terörün sona ermesini istiyor musunuz?”

Bu soruya yine net bir ifade ile “Ben istiyorum” diyen Kakınç, yazısının devamında “terörün çaresi” diye baktığı “Nurcuların hizmeti” noktasında kendince kanaat getirmiş olduğu gerçekleri aşağıdaki sözlerle dile getiriyor: 

“Doğu’da ve Güneydoğu’da Nurculuk etkin bir hareket. Çünkü, fikir babası Said–i Nursî Kürt kökenli idi. Nurcular, bir evde bir araya gelir, Said–i Nursî’nin Nur Risâleleri adı verilen kitaplarını okurlardı.

“Devlet, her bölgedeki koşulları ayrı ayrı değerlendirerek buna uygun politikalar geliştireceğine, her yeri ve hepsini aynı sepete koydu. Hassas bölgelerde yaygın olan Nurculuğa baskı yaptı.

“Tabiat boşluk kabûl etmez diye bir yasa var. Aynen öyle oldu. Nurcuların yerini PKK aldı. Yerel halk korkutuldu, susturuldu. Ayrılıkçı tohumlar ekildi. Gencecik fidanlar devşirilerek dağa çıkarıldı. Terörist yapıldı.

“Dindar sayılmam. Nurcu değilim... Bağışlayın... Olay şudur: Said–i Nursî, bölge insanına terörden uzak durmalarını telkin ediyordu: ‘Bir evde, yahut bir gemide, bir mâsum on câni bulunsa, Kurân’ın adâleti, o mâsumun hakkına zarar vermemek için, o evi, o gemiyi yakmayı (batırmayı) men’ettiği hâlde, on mâsumu bir tek câni yüzünden mahv için, o ev, o gemi yakılır mı? Yakılırsa en büyük zulüm, en büyük hıyanet ve gadir olmaz mı? Dinin şiddetle men ettiği şey, fitne ve anarşidir. Çünkü anarşi, hiçbir hak tanımaz. İnsan ahlâkını, canavar hayvan ahlâkına çevirir.” 

*

Said Nursî’nin veciz daha başka sözlerini de nakleden Halit Kakınç, netice itibariyle Nurcuların ve okudukları Nur Risâlelerinin anarşi ve teröre karşı çok büyük bir tesir gücüne sahip olduğunu ve bu mânevî/gönüllü hizmetin bilhassa Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde canlandırılması gerektiğini dolambaçsız bir ifade ile söz konusu yazısında nazara veriyor.

Aynı çarpıcı gerçeği, bundan tâ 43 sene evvel Tercüman gazetesi yazarı Ergun Göze de köşe yazısında nazara vermişti. (Bkz: Agg, 7 Nisan 1979)

Biz de sayın Göze’yi o zaman tebrik ile kendisine Batman’dan şu mesajı göndermiştik: “...Şark’taki Nur Talebelerinin hizmetini takdir eden yazınızdan dolayı, Risâle–i Nur’la imanını kurtarmış Şark’lı üniversite talebeleri olarak sizi tebrik ediyoruz.”

Allah, ismi zikredilen gazeteci-yazarların emsali olan hakperest aydınların sayısını çoğaltsın diyerek noktayı koyalım.

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