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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Transfer sezonu açılmış olup…

M. Latif SALİHOĞLU
24 Ekim 2022, Pazartesi
Seçim zamanı yakınlaştıkça, siyaset aleminde olağanüstü hareketlenmeler baş gösterir. Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de aynı duruma şahit olmaktayız.

Şu var ki, bu kez yaşanan hareketlenmenin eskiye nazaran çok daha fazla olacağı anlaşılıyor. Bunun da bir değil, birçok sebebi var.

Seçimlerin “Başkanlık Sistemi” esasına göre yapılması ve kazanabilmek için seçimde yüzde 50+1 şartının bulunması, siyasî partileri iki ana blokta toplanmaya mecbur ediyor.

Bir başka mecburiyet noktası da şudur ki: Oy oranı en yüksek olan bir parti, oy oranı en düşük seviyede olan bir parti ile ittifak kurmaya bir mecburiyet hissediyor. Aksi halde, o küçük parti karşı tarafa iltihak edebilir ve belki de yüzde 50+1’in tamamlanmasında belirleyici rol oynaması mümkün olur.

Bu sebeple, her iki taraf da kendi ittifakını mümkün olduğunda geniş bir yelpaze ile güçlendirmeye mecbur kalıyor.

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Seçim takvimi ile bağlantılı olarak dikkat çeken önemli bir hareketlenme ise siyasetçilerin parti veya kulvar değiştirmeleridir. 

Daha evvelki dönemlerde de görülen bu manadaki siyasî transferlerin önümüzdeki günlerde alabildiğine hız kazanacağını söylemek bir kehânet olmasa gerektir.

Hele, cumhurbaşkanı adayları resmen de belirlenip kesinlik kazanmasından sonra, söz konusu transferlerin baş döndürücü şekilde hızlanması kuvvetle muhtemel. Dahası, söz konusu hareketlenme, tavandaki milletvekilleri ile sınırlı kalmayıp bunun tavana da yansıması bu kez bâriz şekilde görülecek gibi.

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Transfer piyasasını en çok kimler hızlandıracak? Bunları da şöylece tasnif etmek mümkün: Öncelikle kendi partisinde tutunamayan eski-yeni milletvekilleri. Ayrıca, kendi partisinin geleceği hakkında ümidini kaybedenler. Milletvekilleri adayları listesini beğenmeyen, kabullenmeyen veya istediği neticeyi elde edemeyen siyasiler. 

Dolayısıyla ve netice itibariyle, gidişattan hoşnut olmayan ve bilhassa kendi siyasî iktibâlini garanti altına almak isteyenler, transfer borsasını alabildiğine hareketlendirmeye sebebiyet verecekler. Bu halin ne derece sağlıklı ve güvenilir olduğu ise, haliyle ayrı bir değerlendirme konusu.

GÜNÜN TARİHİ 24 EKİM

Zengin kadrolu İttihad gazetesi

Haftalık olarak çıkan İttihad gazetesinin ilk sayısı 55 yıl önce bugün, yani 24 Ekim 1967’de yayınlandı.

İttihad, aynı zamanda ilk sayısı 21 Şubat 1970’de çıkan Yeni Asya’nın öncüsü ve büyük kardeşidir. 

Burada fevkalâde mühim bir noktaya dikkat çekmekte fayda var. Şöyle ki: Bu her iki gazete de, Bediüzzaman Said Nursî’nin “sadâkatli” talebesi Zübeyir Gündüzalp’in mânevî destek ve teşvikleriyle kurularak neşredildi.

Şu mühim noktayı mecrasından saptırmak veya perdelemek isteyenler var. Fakat, şu da açık bir gerçektir ki: Gerek İttihad ve gerekse Yeni Asya çıktığında Zübeyir Ağabey hayatta olup, yapılan hizmetlerde söz sahibidir. Aynı şekilde, gazete ve sair neşriyat kadrosunda yer alanların ekseriyeti ona muhalif değil, tam aksine onunla istişareli bir şekilde hizmetini idame ettiriyor.

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Son olarak, rahmet duâlarına vesile olması için, İttihad’ın yetişmiş zengin kadrosunu da hatırlatmakta fayda var.

Kısa sürede tirajı 40 binin üzerine çıkan İttihad’ın başyazarlığını Nezihî Mustafa Polat üstlendi. Mehmet Kutlular yönetim kademesinde yer aldı. Yazar–çizer kadrosunda bulunan mümtaz isimlerin bir kısmı da şöyle: Av. Bekir Berk, Dr. Sadullah Nutku, Hekimoğlu İsmail, Ahmed Şahin, Şule Yüksel Şenler, Zeynep Münteha Polat, A. Tevfik Paksu (şiir), Abdurrahim Karakoç (şiir), Vehip Sinan (karikatür), Gürbüz Azak (ressam ve yazar), Ali Ulvi Kurucu, Galip Gigin, Abdulhamid Oruç, Suad Alkan, M. Necati Bursalı.

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