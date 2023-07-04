Türbe ile heykel hem yanyana, hem karşı karşıya

GÜNÜN TARİHİ 4 TEMMUZ 1546

Osmanlı’nın en meşhûr Kaptan-ı Deryası olan Barbaros Hayreddin Paşa, 4 Temmuz 1546’da İstanbul’da vefat etti. Türbesi Beşiktaş’ta, denize nâzır bir noktada olup ziyarete açık tutuluyor.

Türbeye yakın yerde, Barbaros’un bir de heykeli yapıldı. 1944’te yapılan bu heykel ile türbe arasında manevî yönden herhangi bir bağ, bir yakınlık yoktur. Tam aksine, ruh ve mânâ bakımından birbirine zıtlık arz eden iki yapı aynı yerde bulunmakta. Bu ucûbe vaziyet, bir bakıma Osmanlı’dan koptuktan sonra Avrupa’ya da ayak uyduramayan ilk dönem Türkiye’nin hâl-i pürmelâlini yansıtıyor.

Bu tesbitlerden sonra, mevzuya farklı açılardan bakmaya devam edelim.

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Barbaros Hayreddin, 1470’li yıllarda Midilli Adası’nda doğdu. Asıl ismi Hızır Reis olup Oruç Reis’in kardeşidir.

Aynı zamanda “Cezayir Fatihi” olarak da bilinen Hayreddin Paşa, başta Preveze Deniz Zaferi olmak üzere, deryalar üstünde (bilhassa Akdeniz’de) pek çok zafer kazanan bir bahriye kumandanı olarak tarihe geçti.

Denilebilir ki, mimarîde Mimar Sinan nasıl müstesna ve zirvede bir şahsiyet ise, Barbaros Hayreddin Paşa da deniz savaşlarında ve denizler üzerindeki hâkimiyeti ile öyle zirve bir şahsiyettir.

İşte, böyle şahsiyetlerin, Osmanlı döneminde değil de, yeni Türkiye’nin heykelcilik furyası döneminde tutup heykellerinin yapılması, onların manevi şahsiyetine yapılan pek büyük bir haksızlıktır.

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Evet, onun ruhuna rahmet yağdırmak maksadıyla, asırlar boyu duâlarla, hatimlerle, mevlidlerle anılan “Denizler Hakimi” unvanlı Barbaros Hayreddin Paşa, Mart 1944’ten itibaren, ne yazık ki heykeliyle ve heykelinin önündeki dünyevî törenlerle anılmaya başlandı.

Bu tarihte, İstanbul Beşiktaş Meydanında, türbesine yakın yerde, sözde onun hatırasına yapılan bu heykel, aslında onun ruhunu muazzeb ediyor. Zira, o hayatının hiçbir safhasında heykelci olmadı, heykel yapılmasını tasvip etmedi; dahası, heykelcilik adeti, onun asıl mücadele etmiş olduğu ecnebî cephenin fikir, inanç ve tapınak figürleri arasında yer alıyordu. Dolayısıyla, onun heykelleri sevmesi, imkân ve ihtimal haricidir.

Buna rağmen, tutup bir de o büyük zâtın heykelini türbesinin önüne dikmek, hem onun şahsına bir hürmetsizlik, hem onun taşıdığı inanç değerlerine alenî bir hakaret mânâsı taşımaktadır.

Yahu, bu nasıl bir anlayıştır? Yani, bir tarihî şahsiyeti anmak için, illâ onun heykelini dikmek mi gerekiyor?

Cevabı havada kalacak daha bir dizi soruyu sıralamak mümkün. Zira, heykelcilik namına verilecek tatminkâr hiçbir cevap yoktur ve olamaz.

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Şair Yahya Kemâl’in Hayreddin Paşa için yazdığı mânidar şiirin mısrâları şöyledir:

Deniz ufkunda bu top sesleri

nerden geliyor?

Barbaros, belki donanmayla

seferden geliyor.

Adalar’dan mı, Tunus’tan mı,

Cezayir’den mi?

Hür ufuklarda donanmış

iki yüz pare gemi,

Yeni doğmuş aya baktıkları

yerden geliyor.

O mübarek gemiler

hangi seherden geliyor?

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Bediüzzaman Said Nursî de Hayreddin Paşa için “Barbaros Hayri” tâbirini kullanıyor. Bu tâbir, D.H.Örfî isimli eserin son tashihli Osmanlıca teksir nüshasında geçiyor. “Hatime” bölümündeki orijinal ifade şöyledir: “İslâmiyet milliyeti denilen mâzi derelerinde ve hâl sahrâlarında ve istikbâl dağlarında hayme-nişin olan Salâhaddin-i Eyyubî ve Celâleddin-i Harzemşah ve Sultan Selim ve Barbaros Hayri ve Rüstem-i Zâl gibi ecdatlarınız…”