Türklükten dem vurup “Bozuk Avrupa”yı taklit etmek

Sözü başka, fiili başka türlü olmak, bazı fertler gibi kimi hükûmetlerin de karakteristik özelliği olmuştur.

Bu tuhaflık, yeni Türkiye’nin ilk dönem hükûmetlerinde bariz şekilde görülüyor. Misâl: Mütemadiyen Türklükten dem vurulduğu halde, hemen bütün inkılâp ve icraatlarda bozulmuş Avrupa’ya hem dilencilik edilir, hem de kelimenin tam anlamıyla taklitçilik yapılır.

“Sözü başka, icraati başka” türden bazı tuhaflıklara, ne yazık ki günümüzde de şahit olmaktayız.

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Evet, tek partili yeni rejimin her yönüyle Avrupa’yı taklit etmeye yönelik depreşen heveskârlığı, bilhassa 1925’ten itibaren günden güne hız kazandı.

Dahası, bu taklitçilik döneminde, adeta eskiye ve tarihî mirasa ait ne varsa (yerliye, ecdada, mukaddesata...) nefret hissiyle hemen her şey terk edilmeye başlandı. Aynı şekilde, Batılılara ait ne varsa körü körüne taklit edilmeye çalışıldı.

Taklit furyasına karşı direnen, yahut bu şirret fırtınadan kendini muhafazaya çalışanlar ise, ya ağır itham ve isnatlarla cezalandırılmaya, ya da gericilik, yobazlık yaftasıyla damgalanmaya çalışıldı.

İşte, yeni rejimle birlikte başlayan şapka giymek, heykel dikmek, Latinceyi dayatmak gibi uygulamalar nasıl bir Avrupailik sevdâsından kaynaklanıyorsa, saat, takvim, ölçü birimleri ile tatil günlerini değiştirmek de yine aynı taklitçi–teslimiyetçi anlayışın birer tezahürü mahiyetinde hayatımıza sokuldu.

26 Aralık 1925’te Meclis’ten geçirilen bir kànun paketiyle, sözünü ettiğimiz yeni taklitlere resmî hüviyet kazandırıldı. Böylelikle, biz biz olmaktan çıktık; lâkin başkası da olamadık. Yani, kendi yürüyüş tarzımızı terk ettik; fakat başkasının yürüyüşünü de hakkıyla öğrenemedik. Her ne ise…

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Şimdi de, 1 Ocak 1926’dan itibaren ülke genelinde kademeli şekilde uygulamaya konulan hususları kısa maddeler halinde sıralamaya çalışalım:

BİR: Bir ismi de “ezanî saat” olan “alaturka saat” terk edilerek, yılbaşından itibaren Avrupa’da kullanılan “alafranga saat” sistemine geçildi.

İKİ: Müslümanların kullandığı 1340 yıllık (Şemsî–Kamerî) Hicrî takvim terk edilerek, 1 Ocak 1926 tarihi itibariyle Milâdî takvime geçilmesi kararlaştırıldı.

ÜÇ: Alfabe (hurufat) gibi, rakamlar da değiştirildi.

1928’de yapılan harf inkılâbıyla paralel zamanlı olarak, rakam sisteminde de değişikliğe gidildi. Bu tarihe kadar çoğu İslâm (Arap, Osmanlı, Orta Şark) topluluklarında kullanılmakta olan Arabî rakamlar terk edildi; bunun yerine Latince rakamların kullanılması mecburiyeti getirildi.

DÖRT: 1931 yılı Mart’ından itibaren, eski isimle yâd edilen uzunluk ve ağırlık ölçü birimleri terk edilerek, yerine yine Avrupaî çağrışımlı isimler konuldu.

a) Eski ağırlık ölçü birimlerinden bazı örnekler şöyledir: Dirhem, okka, kile, şinik, tas, ölçek...

Yeni isimlere birkaç örnek: Kilo, gram, litre, ton.

b) Eski uzunluk ölçüsü birimlerine örnekler: Dönüm, parsel, endaze, arşın, kulaç.

Yeni uzunluk ölçüsü isimleri ise “metre” olup, bu ismin alt ve üstü birimleri zikredilir: Santimetre (cm), kilometre (km) gibi…

BEŞ: 1935’te çıkarılan bir kànunla, Cuma günü olan hafta tatili Pazar’a alındı. Ayrıca, “millî bayramlar” listesine dahil edilen günler de, yine resmî tatil günleri olarak kabul edildi.

Böylelikle, çok sayıda yeni bayram/tatil günleri hayatımıza sokularak, kast–ı mahsusla “dinî bayram günleri” gölgede bırakılmak istendi ve bilhassa o mübarek günlere karşı milletçe hissedilen derin şevk ve heyecan duygusu çaktırmadan söndürülmeye çalışıldı.

Ne var ki, bunda yeterince başarı sağlayamadılar. Müslüman milletimizin dinî bayramlar gibi, kandil günlerine de bütün hissiyatıyla bağlılığı artarak devam ediyor.