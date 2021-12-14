"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Türklükten dem vurup “Bozuk Avrupa”yı taklit etmek

M. Latif SALİHOĞLU
14 Aralık 2021, Salı
Sözü başka, fiili başka türlü olmak, bazı fertler gibi kimi hükûmetlerin de karakteristik özelliği olmuştur.

Bu tuhaflık, yeni Türkiye’nin ilk dönem hükûmetlerinde bariz şekilde görülüyor. Misâl: Mütemadiyen Türklükten dem vurulduğu halde, hemen bütün inkılâp ve icraatlarda bozulmuş Avrupa’ya hem dilencilik edilir, hem de kelimenin tam anlamıyla taklitçilik yapılır.

“Sözü başka, icraati başka” türden bazı tuhaflıklara, ne yazık ki günümüzde de şahit olmaktayız.

*

Evet, tek partili yeni rejimin her yönüyle Avrupa’yı taklit etmeye yönelik depreşen heveskârlığı, bilhassa 1925’ten itibaren günden güne hız kazandı.

Dahası, bu taklitçilik döneminde, adeta eskiye ve tarihî mirasa ait ne varsa (yerliye, ecdada, mukaddesata...) nefret hissiyle hemen her şey terk edilmeye başlandı. Aynı şekilde, Batılılara ait ne varsa körü körüne taklit edilmeye çalışıldı.

Taklit furyasına karşı direnen, yahut bu şirret fırtınadan kendini muhafazaya çalışanlar ise, ya ağır itham ve isnatlarla cezalandırılmaya, ya da gericilik, yobazlık yaftasıyla damgalanmaya çalışıldı.

İşte, yeni rejimle birlikte başlayan şapka giymek, heykel dikmek, Latinceyi dayatmak gibi uygulamalar nasıl bir Avrupailik sevdâsından kaynaklanıyorsa, saat, takvim, ölçü birimleri ile tatil günlerini değiştirmek de yine aynı taklitçi–teslimiyetçi anlayışın birer tezahürü mahiyetinde hayatımıza sokuldu.

26 Aralık 1925’te Meclis’ten geçirilen bir kànun paketiyle, sözünü ettiğimiz yeni taklitlere resmî hüviyet kazandırıldı. Böylelikle, biz biz olmaktan çıktık; lâkin başkası da olamadık. Yani, kendi yürüyüş tarzımızı terk ettik; fakat başkasının yürüyüşünü de hakkıyla öğrenemedik. Her ne ise…

*

Şimdi de, 1 Ocak 1926’dan itibaren ülke genelinde kademeli şekilde uygulamaya konulan hususları kısa maddeler halinde sıralamaya çalışalım:

BİR: Bir ismi de “ezanî saat” olan “alaturka saat” terk edilerek, yılbaşından itibaren Avrupa’da kullanılan “alafranga saat” sistemine geçildi.

İKİ: Müslümanların kullandığı 1340 yıllık (Şemsî–Kamerî) Hicrî takvim terk edilerek, 1 Ocak 1926 tarihi itibariyle Milâdî takvime geçilmesi kararlaştırıldı.

ÜÇ: Alfabe (hurufat) gibi, rakamlar da değiştirildi.

1928’de yapılan harf inkılâbıyla paralel zamanlı olarak, rakam sisteminde de değişikliğe gidildi. Bu tarihe kadar çoğu İslâm (Arap, Osmanlı, Orta Şark) topluluklarında kullanılmakta olan Arabî rakamlar terk edildi; bunun yerine Latince rakamların kullanılması mecburiyeti getirildi.

DÖRT: 1931 yılı Mart’ından itibaren, eski isimle yâd edilen uzunluk ve ağırlık ölçü birimleri terk edilerek, yerine yine Avrupaî çağrışımlı isimler konuldu.

a) Eski ağırlık ölçü birimlerinden bazı örnekler şöyledir: Dirhem, okka, kile, şinik, tas, ölçek...

Yeni isimlere birkaç örnek: Kilo, gram, litre, ton.

b) Eski uzunluk ölçüsü birimlerine örnekler: Dönüm, parsel, endaze, arşın, kulaç.

Yeni uzunluk ölçüsü isimleri ise “metre” olup, bu ismin alt ve üstü birimleri zikredilir: Santimetre (cm), kilometre (km) gibi…

BEŞ: 1935’te çıkarılan bir kànunla, Cuma günü olan hafta tatili Pazar’a alındı. Ayrıca, “millî bayramlar” listesine dahil edilen günler de, yine resmî tatil günleri olarak kabul edildi.

Böylelikle, çok sayıda yeni bayram/tatil günleri hayatımıza sokularak, kast–ı mahsusla “dinî bayram günleri” gölgede bırakılmak istendi ve bilhassa o mübarek günlere karşı milletçe hissedilen derin şevk ve heyecan duygusu çaktırmadan söndürülmeye çalışıldı.

Ne var ki, bunda yeterince başarı sağlayamadılar. Müslüman milletimizin dinî bayramlar gibi, kandil günlerine de bütün hissiyatıyla bağlılığı artarak devam ediyor.

Okunma Sayısı: 267
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vergi zamları esnafın yükünü arttıracak

    Muhalif gazetelere ceza yağdı

    Geri adım atmak zorundalar

    Bu bütçede yok yok!

    Enflasyon, işletmeleri eziyor

    Galatasaray, Sivas'tan eli boş döndü

    Rus Wagner Gruba yönelik AB'den yaptırım kararı

    Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi 3-2 yendi

    100 hastadan 6’sı yanlış doktora gidiyor

    Millet İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı olacak

    Irak Cumhurbaşkanı: Yeni bir dönem başladı

    18 bin 796 vaka daha

    Omicron'dan ilk can kaybı İngiltere'de yaşandı

    İmamoğlu: Benim insanımın fukaralığı, benim içimi yakıyor

    İsrail Başbakanı, Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü

    Kerkük’te akaryakıt krizi yaşanıyor

    Borrell: Ukrayna konusunda Rusya'ya net sinyal göndereceğiz

    Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha

    "Soykırımından kaçan Arakanlı Müslümanlar unutulmasın"

    'Sovyetler Birliği çöktükten sonra korsan taksi şoförlüğü yaptım'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara notları
    Ahmet BATTAL

    “Çok hızlı düzelecek”miş!
    Genel

    Geri adım atmak zorundalar
    Osman ZENGİN

    “El-aziz", nasıl “Elâzığ” oldu?
    Faruk ÇAKIR

    Göz boyama ile nereye?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    AYŞENUR AYDOĞDU

    Niyet ettim tesettüre girmeye!
    Genel

    Muhalif gazetelere ceza yağdı
    Ali FERŞADOĞLU

    Medrese, mektep ve cemaatler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türklükten dem vurup “Bozuk Avrupa”yı taklit etmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.