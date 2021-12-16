Uykuda mıyız? Rüyâ mı görüyoruz?

Geçim sıkıntısı çekenlerin derdi, şimdilerde bir kat daha büyüdü.

Zam furyası, hiç dur-durak bilmeksizin dolu dizgin gidiyor. Piyasada güven diye bir şey kalmadı. Ekonomide peşpeşe gelen şok dalgaları yaşanıyor. Yerli-millî para, darbe üstüne darbe yiyerek adeta yerlerde sürünüyor.

İhtilâl dönemleri, ara rejim süreçleri dahil, son yetmiş yıla baktığımızda, piyasalarda bugünkü kadar bir laçkalık, bir derbederlik, bir kargaşalık halinin yaşandığını tesbit edemedik. Aciptir ki, bir hafta, bir ay sonrasını—kabinedekiler dahil—kimse kestiremiyor. Üstelik, güya koalisyonsuz tek parti iktidarına rağmen…

İktidarın satın alarak tek sesli hale getirmiş olduğu borazancı medyanın da etkisiyle, toplum adeta hipnotize edildi. İnsanlar uyutuldu, zihinler uyuşuk bir hale getirildi. Tepkisizlik ve nemelâzımcılık, kahredici boyutlara çıktı.

İnim inim inleyen kitlelerin haline bakınca, bazen sormadan edemiyor insan: Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Yarın öbür gün, bir hafta yahut bir ay sonra ne olacak? Yoksa uykuda mıyız? Acaba rüyâ mı görüyoruz? Cidden anlamak, izah etmek zor.

*

Tabiî, uykunun da dereceleri, tabakaları var. Uykunun en derin tabakası, uykuda olan kişinin “Uyandığını” zannederek, gördüğü rüyâyı birilerine anlatmaya çalışmasıdır.

İşte, hiçbir peşin fikir, hüküm ve niyet içinde olmaksızın ifade edelim ki, mevcut hâkim siyasete tav olmuş bazı dostlar, aynen o derin uyku halindeki kişiye benzemeye başladı: Yani, kendini uyanık zannediyor; yani, kendini uykudan uyanmış görüyor; ama, siyaset âleminde olup-bitenleri aynen rüyâsını anlatır gibi anlatıyor...

Bu feci durum karşısında, biz de elimizden geleni yapmaya, gereken ikaz ve ihtarlarda bulunmaya çalışıyoruz. Fakat ne hikmetse, bunda fazla etkili olamıyoruz.

*

Tam da bu noktada, Rüyâ makalesi yazarı Namık Kemâl’in bu vaziyete dair bir nidâsını tahattur ediyoruz; bilvesile, hani belki uyandırmaya bir faydası olsun diye, bir kısmını paylaşmak istiyoruz.

Şöyle diyor, hürriyet şairi:

(...)

Heyhât! Nicedir bu hâb-ı gaflet!

Bu kadar zamandır gözü açık uyudunuz; gördüğünüz rüyâların hangisi hakka isabet etti?

Ey gaflet uykusunda yatanlar!

Sâni-i Kudret, âsâr-ı rahmetini temâşâ için nazar vermiş. Siz ise, gözünüz açık iken uyuyorsunuz; gözünüz kapandıkça, adeta meyyit (ölü) haline geliyorsunuz.

Fesübhanallahil-azim!

Dünyada gördüğünüz bu kadar ahvâlin hangisinde sebat buldunuz? Hangisinde isabet ettiniz? (Yaşanan) İnkılâbâtın hangisinden kablelvukû haberdar oldunuz?

Üstad Bediüzzaman’a sataşan gafiller

Evet, geçmişte olduğu gibi, günümüzde de uykunun en koyu, gafletin en derin tabakasında yatanlar var. Hem, öyle bir gaflet uykusu ki: Tâ bir asır evvelden vatan evlâtlarını hürriyet rüzgârı, meşrûtiyet meltemi, adâlet ve uhuvvet iksiri ile uyandırmaya çalışan Hz. Bediüzzaman’ı tutup hapse atan, hatta tımarhaneye gönderen “şahıs merkezli siyaset”e perestiş ediyor; dahası, günümüz versiyonuna ınkıyâd ve serfürû edercesine gidiyor.

Utanmaz herifler, Bediüzzaman’ı cezalandıran müstebidleri değil de, yüzde yüz mâsum ve mağdur durumdaki Üstad’ın kendisinde hata-kusur atfedip, onu suçlamaya yelteniyorlar..

Vâ esefâ! Derin uyku halindeki bu kimseler, zaten “Zamâne Abdülhamidçiler”in yanındalar ve onların hemen her icraatini alkışlayıp duruyorlar. Körlemesine gidiyorlar; zira, hâb-ı gaflette olduklarının farkında bile değiller.