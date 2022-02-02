Vasat yol arayışı

Dünyada ebedî ve ölümsüz bir devlet, bir hükûmet, bir rejim yoktur.

Osmanlı için söylenen “Devlet-i ebed müddet” sözü, daha çok duâ ve temennî yerinde kullanılmış olup, ayrıca bu büyük cihan devletinin manevî dinamiklerinin ebediyete kadar uzandığı mânâsını taşıyor.

Dolayısıyla, insanlar nasıl doğup büyüyüp sonunda vefat ederek şu fâni âleme vedâ ediyorsa, devletler ve hükûmetler de öyledir. Yani, doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler.

Kezâ, insanların ömrünü uzatmak için nasıl ciddî tedbirler alınıyor ve hastalıklara (tehlikelere) karşı çeşitli yollara başvuruluyorsa, devletlerin ömrünü uzatmak ve onları sıhhatine kavuşturmak için de benzer yöntemlere başvuruluyor.

İşte, Osmanlı’da Tanzimat Hareketi (1839) ile başlayan ve Islahat Fermanı (1856) ile devam ederek 1876’da Meşrûtiyetin ilânı, Kànun–u Esâsinin kabulü ve Meclis–i Mebûsânın açılmasıyla müşahhas (somut) bir şekil kazanan o fevkalâde süreçteki canhıraş çabalar, esasında birçok kurum ve kuruluşu artık eskimiş, yaşlanmış olan Osmanlı Devleti’ne yeni bir hayatiyet ve dinamizm kazandırma maksadına yönelik hareketler idi.

Bunda ne derece başarılı olduğu ayrı mesele. Ancak, aynı yöndeki çabaların 1908’de yeni bir ivme kazandığı ve bu yeni sürecin 1918’e kadar devam ettiği söylenebilir. Bu tarihten sonra ise, artık peyderpey Osmanlı’dan ümit kesilmeye başlamış ve yeni bir çare arayışının vetiresi/süreci içine girilmiştir.

*

Neticede, Saltanat sistemi lağvedilerek Cumhurî yönetim sistemine mecburî geçiş yapılmış. Ne var ki, hürriyetsiz Cumhuriyet, çeyrek asır boyunca, “manasız isim ve resim”den ibaret kalmıştır. Vasatı yakalamak, ancak 1950’de kazanılan Demokrasi Zaferi ile mümkün olabilmiştir.

Tabiî, vasatı yakalamak zor olmuş; ama, onu muhafaza etmek, meğerse bir kat daha zor imiş… Esasen, önemli olan da budur. Ki, hem Türkiye, hem de İslâm dünyasının en büyük ihtiyacı bu noktada temerküz ediyor.

*

Evet, zaman gösterdi ve hatta ispat etti ki, Müslümanların kurtuluşu, huzur ve refahı, barış ve emniyeti, Arap âlemindeki müfrit Baas zihniyetiyle, kraliyetle ve sair diktacı rejimlerle sağlanamıyor.

Keza, vasatın öbür tarafında duran “İslâmı istismar” siyasetiyle de huzur ve refah sağlanamıyor.

Birinci kargaşayı kardeş ve komşu topluluklar yaşadı-yaşıyor; ikinci kargaşayı da biz yaşadık ve halen yaşıyoruz. Bir türlü zıtlaşma, kutuplaşma, ötekileşme siyasetinden vazgeçilmiyor. Bu tutumu “Hayru’l-umûr-u evsatuhâ” ölçüsü ile bağdaştıramıyoruz. Bağdaşmaz da zaten…

Vasat denen orta yol, bize göre hürriyetçi ve cumhuriyetçi demokrasi yoludur. Bu yol ile, Müslüman topluluklarda İslâmın dışına çıkılmadığı gibi, bunlar İslâma zıt ve aykırı da düşmez. Aksine, bunlardan uzaklaşıldıkça ifrat veya tefrite gidiliyor. Ödenen bedeller gittikçe ağırlaşıyor. İnşallah, hadd-i vasata doğru şuurlu bir inanış başlar da, şu mazlûm ümmetin efrâdı daha fazla bedel ödemeden şiddetle arzuladığımız o vasat çizgiye bir an evvel vâsıl olmuş olur.

GÖZLEM:

CAMİLERİN ANA GİRİŞ KAPILARI

Resimde gördüğünüz mâbet, Abidjan büyükşehire bağlı Koumassi ilçesinde bulunuyor.

İsmi, bize göre Kumassi Cami-i Kebiri. Resmî dil olan Fransızca ismi ise La Grande Mosquée de Koumassi.

Bu heybetli camide dikkatimizi çeken en önemli husus, mâbedin ana giriş-çıkış kapısının önden ve yandan yapılmış olması.

Türkiye’deki camilerin hemen tamamında, ana giriş kapısı arkada, yani kuzey tarafında olur.

Buradaki camilerin bir kısmı bizdeki gibi, bir kısmı da resimde görüldüğü gibi: Ana kapılar önce ve mihrabın iki tarafında yer alıyor. Bu caminin arka bölümü, bütünüyle kadınlara ayrılmış olup, onların da giriş-çıkışı yan taraftan sağlanıyor. Araya ise, koyu renkli camlar konulmuş olup, kadınlar tarafı görünmeyecek şekilde dizayn edilmiş durumda.