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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Virüs salgını, ahlâkî çürümenin eseri

M. Latif SALİHOĞLU
22 Nisan 2020, Çarşamba
Besbelli ki, dünya ve insanlık âlemi son demlerini yaşıyor. Görünmez bir virüs salgınından, bazı insanlar helâk olacak derecede korkuyor.

Tabiî, yaşanan bu korku büsbütün yersiz değildir. Zira, bu salgın karşısında süper devletler bile aciz ve çaresiz bir duruma düşebiliyor. En güçlü ordular, bu pandeminin önünde diz çökmeye mecbur kalıyor. En modern, en gelişmiş ordular, bu görünmez virüsten kendi askerini koruyamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Düşünün ki, milyonlarca insanın hayatını söndürerek dünyayı sekeratın eşiğine getiren büyük savaşlar, hep ordu ve silâhların gücü ile yapılıyordu. Ama, bugün itibariyle, onlar da virüse karşı mağlûp ve yer yer çaresizlik içine düştü.

Yine düşünün ki, virüs salgınında ikinci bir dalga yaşansa, yahut daha tehlikeli bir virüs-mikrop türü dünyayı istilâ etse, her halde eski kavimlerin helâkini andıran elim haller yaşanacak demektir.

Bundan sonra tehlike saçan her türlü gelişme ihtimal dahilinde. Hiç kimse kitlelerin sağlığını garanti edemez. Ne kadar tedbir alınırsa alınsın, eğer iman ve ahlâk dairesinde kalınmazsa, hayatı zîr ü zeber eden salgınların önüne geçmek mümkün olmayacak. Nitekim, sağlık sistemleri daha şimdiden çökme ve tükenme noktasına gelen zengin ülkeler var. Varın gerisini siz hesap edin.

Demek ki, insanlığın yegâne huzur ve sağlık içinde kurtuluşu iman, ahlâk ve hidayet dairesine girmeye ve orada meşrûiyet içinde yaşamaya bağlıdır. Aksi halde, çürümüşlüğün ve kokuşmuşluğun cezasını hep birlikte çekmek durumunda kalırız.

***

Evet, ülke dünya genelindeki tablo ortada: Maalesef, ahlâkî çürüme ve yozlaşmanın had safhaya vardığı bir dönemden geçiyoruz. Bilhassa fuhuş, alkol, cinayet, aile faciaları, çevre felâketi, silâhlanma, soygun, uyuşturucu, dolandırıcılık, mafyatik ilâç ve gıda dünyasıyla bağlantılı haber ve hadiselerde adeta patlama yaşanıyor. Hem öyle ki, içinden geçtiğimiz şu olağanüstü günlerde bile, bunların bir kısmı dur-durak bilmiyor.

Dahası, ihtimaldir ki bu hususlarda yaşananların çok az bir kısmı medyaya yansıyabiliyor.

Zira, ahlâksızlık çok gizli ve perde altında cereyan ediyor. Patlak verenler, mevcudun ancak aysbergin su üzerinde görünen kısmı kadardır.

***

Yer, zaman ve şahıs ismi belirtmeden bir hadisenin mahiyetini anlatmanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz.

Ama ne yapalım ki, “ahlâkî çürüme”nin bir nevi göstergesi durumundaki hadiseler hakkında böyle kapalı ve usturuplu bir lisan kullanmaya mecburuz. En azından, sâfi zihinleri bulandırmamak adına…

***

Öte yandan, günümüz gençliği için örnek gösterilen, hatta alabildiğine özendirilerek onlara benzetilmeye çalışılan bazı sanatçıların zaman zaman ifşâ edilen skandal halleri, bu ülkedeki seçkin bazı insanların bile nasıl feci bir ahlâkî dejenerasyona uğradığını gösteriyor.

Hiç umulmadık, hiç tahmin edilmedik bu seçkinlerin fuhuş ya da uyuşturucu bataklığına düştüğünü gören günümüz insanı ve bilhassa gençliği, dehşet verici travmalar yaşıyor.

Zira, kendi kendine söylenerek de olsa “Bu şöhretler bile böyle olduğuna ve böyle durumlara düştüğüne göre, acaba ben kendimi nasıl kurtarabilirim, nasıl muhafaza edebilirim?” telâşına düşüyor.

Evet, şöhret isimlerin “kötü örnek” olması, ne yazık ki toplumda ve bilhassa gençlik üzerinde büyük travmaları, ürkütücü sendromları tetikliyor.

Keza, mâsum kadınların, kızların ve hatta küçük yaştaki çocukların bile tacize yahut tecavüze uğraması, binlerce teessüf olsun ki, yer yer yaygınlık kazanarak adeta sıradanlaşıyor.

***

Bütün bu dert ve sıkıntılara birinci derecede çare bulmak, tedbir almak mevkiinde olanlar, ne yazık ki, ya yaşanan vahâmetin farkında değiller, ya ihmâlkâr davranıyorlar, ya da gaflet içinde olup nisbeten basit, lüzumsuz işlerle meşguller.

O halde, en büyük vazife, yine cemiyetin iç hayatını, mânevî varlığını tamir ve ihyâ edecek olan Kur’ân şâkirdlerine, imân fedâilerine düşüyor demektir.

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  • Abdulkadir

    22.4.2020 20:11:41

    2) Toplum ahlâk çöküntüsü yaşıyor,dünya manevî bir buhran geçiriyor.Sonuç;tabiki felâket.Başka birşey de beklenemezdi zaten.Rabbimiz imhâl eder ama ihmâl etmez.Kul azarsa ve sınırı aşarsa,Rabbimiz de;azâbını,zalim ve sapıtmış kulunun başına indirir.Ve şimdi vakit tövbe vakti,istiğfar etme vakti,günahlardan dönme ve Rabbimize tam bir teslimiyetle sığınma vakti.Çünkü ciddi anlamda sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ve bu kafayı değiştirmezsek eğer;neuzûbillah çok daha büyük musibetlerle karşı karşıya gelebiliriz.Böyle bir şeyden ise;yani Rabbimizin gazabından,yine O'nun merhametine sığınıyoruz.Başka bir çaremiz de yoktur.

  • Abdulkadir

    22.4.2020 20:11:31

    1) Şüphesiz insan azgınlaşır buyruluyor,yüce kitabımızda.Rabbimiz öyle büyük ve Yüce ki;kulunu sadece o bildiği için,bizlere;Kur'ân-ı Kerim gibi mucize bir kitap indirmiştir.Herşey orda yazılı ve her yapılan yahut yapılacak olan da,bir bir kayıt ediliyor.Geçmiş yıllarda yaşanagelen;salgın hastalıklar,savaşlar,kıtlık halleri,terör olayları vb.nice musibetler;insanların uyanışına vesilen oldu diyebiliriz.O zamanki devirlerin insanları ve şimdikiler,tabiki de çok farklı.İşlenen günahlar,yapılan zulümler,eziyetler ve daha nice büyük imtihanlar.Yani,artık mazlumun âhı;arşa yükselmeye başlamıştı.Öte taraftan;ahlâk çöküntüsü yaşayan bir ülkemiz var.Af buyurun;insanın evinde bile yapmayacağı hal ve hareketler,dışarıda çok rahatlıkla yapılabiliyor.Evinde bile giymeyeceği şeyleri,dışarıda utanmaksızın rahatlıkla giyebiliyor ve çevredekilere şov yapmakta ta,bir beis görmüyor insanlar.İnternet ortamından bahsetmek bile istemiyorum,orası günah yuvası gibi.

  • Abdullah Tunç

    22.4.2020 11:03:45

    Ne kadar acı ve bir o kadar düşündü rücü bir hal ki tamir işini yapacak olanlar arızalı. Dağınık vaziyetleri, itti had, uhuvvet ve muhabbetten uzak hal leri yürekleri parçalıyor, vicdanları ka natıyor. Halbuki " yüzer ayat ve ehadis-i nebeviye şiddetle uhuvvet,muhabbet ve teavünü emrediyor." Bu yüzer ayat ve hadisi şeriflere uyuluyor mu? Bu mukaddes emirler yerine getiriliyor mu? Sıkıntının odak noktası bu... Felaketin büyüyü burada. Bir tane değil,yüzer ayat ve yüzer hadis " şid detle" uhuvveti, muhabbeti ve emredi yor. Hem çok sayıda ayet ve hadis var. Ve hemde emir şiddetlidir. Peki biz bu emirlerin neresindeyiz? Ne derece ku lak asıyor ve gereklerini yapıyoruz? Ahir zamana has şu nebevi emre bütün dindarlar ekseriyet itibarı ile uyu yorlar mı? " Onun zamanına yetiştiği niz zaman siyaset canibiyle mukabele etmeyin." Halbuki dindarların çoğu bu emre muhalefet ediyor!!! İşte bu mukaddes emirleri yerine getirmeden belalarden kurtulmak mümkün mu?

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