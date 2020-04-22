Virüs salgını, ahlâkî çürümenin eseri

Besbelli ki, dünya ve insanlık âlemi son demlerini yaşıyor. Görünmez bir virüs salgınından, bazı insanlar helâk olacak derecede korkuyor.

Tabiî, yaşanan bu korku büsbütün yersiz değildir. Zira, bu salgın karşısında süper devletler bile aciz ve çaresiz bir duruma düşebiliyor. En güçlü ordular, bu pandeminin önünde diz çökmeye mecbur kalıyor. En modern, en gelişmiş ordular, bu görünmez virüsten kendi askerini koruyamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Düşünün ki, milyonlarca insanın hayatını söndürerek dünyayı sekeratın eşiğine getiren büyük savaşlar, hep ordu ve silâhların gücü ile yapılıyordu. Ama, bugün itibariyle, onlar da virüse karşı mağlûp ve yer yer çaresizlik içine düştü.

Yine düşünün ki, virüs salgınında ikinci bir dalga yaşansa, yahut daha tehlikeli bir virüs-mikrop türü dünyayı istilâ etse, her halde eski kavimlerin helâkini andıran elim haller yaşanacak demektir.

Bundan sonra tehlike saçan her türlü gelişme ihtimal dahilinde. Hiç kimse kitlelerin sağlığını garanti edemez. Ne kadar tedbir alınırsa alınsın, eğer iman ve ahlâk dairesinde kalınmazsa, hayatı zîr ü zeber eden salgınların önüne geçmek mümkün olmayacak. Nitekim, sağlık sistemleri daha şimdiden çökme ve tükenme noktasına gelen zengin ülkeler var. Varın gerisini siz hesap edin.

Demek ki, insanlığın yegâne huzur ve sağlık içinde kurtuluşu iman, ahlâk ve hidayet dairesine girmeye ve orada meşrûiyet içinde yaşamaya bağlıdır. Aksi halde, çürümüşlüğün ve kokuşmuşluğun cezasını hep birlikte çekmek durumunda kalırız.

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Evet, ülke dünya genelindeki tablo ortada: Maalesef, ahlâkî çürüme ve yozlaşmanın had safhaya vardığı bir dönemden geçiyoruz. Bilhassa fuhuş, alkol, cinayet, aile faciaları, çevre felâketi, silâhlanma, soygun, uyuşturucu, dolandırıcılık, mafyatik ilâç ve gıda dünyasıyla bağlantılı haber ve hadiselerde adeta patlama yaşanıyor. Hem öyle ki, içinden geçtiğimiz şu olağanüstü günlerde bile, bunların bir kısmı dur-durak bilmiyor.

Dahası, ihtimaldir ki bu hususlarda yaşananların çok az bir kısmı medyaya yansıyabiliyor.

Zira, ahlâksızlık çok gizli ve perde altında cereyan ediyor. Patlak verenler, mevcudun ancak aysbergin su üzerinde görünen kısmı kadardır.

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Yer, zaman ve şahıs ismi belirtmeden bir hadisenin mahiyetini anlatmanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz.

Ama ne yapalım ki, “ahlâkî çürüme”nin bir nevi göstergesi durumundaki hadiseler hakkında böyle kapalı ve usturuplu bir lisan kullanmaya mecburuz. En azından, sâfi zihinleri bulandırmamak adına…

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Öte yandan, günümüz gençliği için örnek gösterilen, hatta alabildiğine özendirilerek onlara benzetilmeye çalışılan bazı sanatçıların zaman zaman ifşâ edilen skandal halleri, bu ülkedeki seçkin bazı insanların bile nasıl feci bir ahlâkî dejenerasyona uğradığını gösteriyor.

Hiç umulmadık, hiç tahmin edilmedik bu seçkinlerin fuhuş ya da uyuşturucu bataklığına düştüğünü gören günümüz insanı ve bilhassa gençliği, dehşet verici travmalar yaşıyor.

Zira, kendi kendine söylenerek de olsa “Bu şöhretler bile böyle olduğuna ve böyle durumlara düştüğüne göre, acaba ben kendimi nasıl kurtarabilirim, nasıl muhafaza edebilirim?” telâşına düşüyor.

Evet, şöhret isimlerin “kötü örnek” olması, ne yazık ki toplumda ve bilhassa gençlik üzerinde büyük travmaları, ürkütücü sendromları tetikliyor.

Keza, mâsum kadınların, kızların ve hatta küçük yaştaki çocukların bile tacize yahut tecavüze uğraması, binlerce teessüf olsun ki, yer yer yaygınlık kazanarak adeta sıradanlaşıyor.

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Bütün bu dert ve sıkıntılara birinci derecede çare bulmak, tedbir almak mevkiinde olanlar, ne yazık ki, ya yaşanan vahâmetin farkında değiller, ya ihmâlkâr davranıyorlar, ya da gaflet içinde olup nisbeten basit, lüzumsuz işlerle meşguller.

O halde, en büyük vazife, yine cemiyetin iç hayatını, mânevî varlığını tamir ve ihyâ edecek olan Kur’ân şâkirdlerine, imân fedâilerine düşüyor demektir.