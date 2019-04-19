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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Yalaka medyanın sonu

M. Latif SALİHOĞLU
19 Nisan 2019, Cuma
Siyasî iktidara yaranmak için yalakalık yarışına giren medya kuruluşları, sonunda baltayı dizine vurarak canına kıydı.

Maalesef, son yıllarda değerini de, güvenirliğini de büyük ölçüde kaybetti. Öyle ki, atsan atılmaz, satsan satılmaz bir hale geldiler.

Seçimden önce kâğıt baskısına son veren, digitale geçen, yahut kepenk kapatan gazete ve televizyonlar vardı; seçimden sonra, aynı minvâlde olmak üzere, kötüye gidişat daha da hızlanacak gibi görünüyor.

Çünkü, hakikaten inanırlığını da, güvenirliğini de kendi eliyle berhava etmiş oldu.

Aralarında en çok yalakalık yapan kimse, iktidara en çok alkış tutan, yağ çeken, yaranmaya çalışan hangisi ise, anlaşılan o ki, en büyük hasarı, zararı da o görecek.

Haliyle, bizim de yıllardır duyduğumuz “meslekî utanç” bu şekilde inşaallah artık sona ermiş olacak.

Havuz, yandaş, arpalık, besleme...

İsimlerini tek tek saymaya gerek yok. Arabaşlıkta gördüğünüz şu yüz kızartıcı tabirler, sözünü ettiğimiz medya kuruluşları için kullanıldı, kullanılıyor.

Bu tâbirleri, ne yazık ki “gönüllü olarak” kabul ile bir cihette haketmiş oldular.

Hatta öyle ki, sadece bazı günler değil, çoğu zamanki manşet veya sürmanşetleri dahi kelime kelime birbirinin aynısının tıpkısının tâ kendisi...

Üstelik, sayıları ve tirajları azımsanacak gibi değil bunların. Medya sektörünün neredeyse yüzde doksanı böyle.

Hem tiraj ve reytingi yüksek olup, hem de aynı tornadan çıkmış gibi hep bir ağızdan “tıpkı yayın” yapmaları, cidden hayret verici bir durum.

Ayrıca, şundan da eminiz ki, demokrasi tarihimizde böylesi bir medya kepazeliği hiç olmadı, görülmedi, duyulmadı...

Temennimiz odur ki, bundan sonra da böyle “harakiri” tarzında bir yayıncılık faaliyeti hiç olmasın, görülmesin, duyulmasın.

Harakirinin sonu

Kendi rıza ve isteğiyle, büyük çapta itibar kaybeden yerli medya, bir bakıma kendi kendine harakiri yaptı. Böylelikle sonunu hazırlamış, hatta hızlandırmış oldu.

Hiç şüphe edilmesin ki, zaten yerlerde sürünen satışları-tirajları, daha da düşecek ve bir kısmı kapanmak zorunda kalacak.

Hayat boşluk kabul etmediği gibi, yayıncılık sahası da boşluk kaldırmaz. 

Bu hayatî sebepten olacak, Türkiye’de ecnebi kaynaklı, yahut yabancı sermayeli medya kuruluşları bir biri ardı sıra devreye girmeye başladı. 

Hatta, son zamanlarda yerli yalakaları fersah fersah geride bırakacak atraksiyonlara imza attılar. Millet onlara daha çok teveccüh gösteriyor. Sebebi, yerliye nazaran daha inandırıcı, daha güvenilir kabul edildiği için.

Gerek radyo ve tv kanalları, garekse matbu gazetecilik yoluyla veya internet (sosyal medya) üzerinden yapılan yayıncılık yapan söz konusu yabancı fonlu-sermayeli kuruluşların ismini de şimdilik vermek istemiyoruz; tıpkı, yaranmacıların ismini vermek istemediğimiz gibi... Zaten, önemli olan şu veya bu isimli kuruluşlar değil, asıl mühim olan medya sektörünün genel tutumu ve genel gidişatıdır. Biz de meselenin bu yönünü nazara vermeye çalıştık.

Nihaî temennimiz şudur: İnşaallah, yerli ve millî kaynaklı medya kuruluşlarımız, yaşanan onca acı gerçeklerden iyi bir ders çıkarır da, hiç olmazsa bundan sonra sırtını siyasî iktidarlara yaslanma ihtiyacını duymaz ve böyle yüz kızartıcı yarışlara girmeye bir daha tenezzül ile teşebbüs etmez.

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  • Ali R. Yardimoglu

    19.4.2019 19:42:18

    ..asla el etek opmeyen Bz. ni unutanlar, guce boyun egen guya dindarlar, bilseki; cogu insan 1cok tekke, dergahi denedi, olmadi, riyasiz Bz.' na oyle meftun oldu.....

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