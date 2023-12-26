Yalan rüzgârı esmeye başladı yine

Mart ayı sonunda mahallî seçimler yapılacak. Radikal hazırlıklara şimdiden başlandı. Siyaset âleminde estirilen yalan rüzgârları, seçim kampanyalarının bir öncekinden çok daha sert geçeceğini haber veriyor. En sert rüzgârın İstanbul’da hissedileceğini söylemek de kehânet olmasa gerek.

Hatırlarsanız, bir önceki İstanbul seçimleri için tarihin kayıtlarına geçen şöyle bir ifade kullanılmış idi: “İstanbul’da ya Sisi kazanacak, ya da Binali Yıldırım.”

Bu sözü sarf edenlere göre, İstanbul’da “Darbeci Sisi” kazanmıştı; çünkü, “oylar çalınmış”tı. Nitekim, bu iddiayı “Mısır’daki sağır Sisi bile duymuş”tu.

Ne var ki, aradan geçen 4-5 sene boyunca köprünün altından çok sular geçti. Hatta, öyle çok sular geçti ki, muhtemelen Sisi’nin mecrâsını bile değiştirmiş oldu. Yani, bugün itibariyle “Darbeci Sisi”nin hangi tarafta olduğu, yahut olacağı belli değil. Ama, kesin sûrette belli olan bir şey varsa, o da bir önceki seçimde verilen Sisi örneği bu kez verilmeyecek. Zinhar verilmeyecek!

İşte, size üzerinde siyaset yapılan zeminin ne derece kaygan, hatta kaypak olduğunun açık bir misâli.

Zaten, Hutbe-i Şâmiye isimli eserinde “İkinci Hastalık” bahsinde öyle demiyor muydu Hz. Bediüzzaman: Sıdkın, yani doğruluğun hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi.

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Evet, yaklaşık yüz senedir uğraşıyoruz; ama, “siyaset ile yalan”ı birbirinden ayırmaya bir türlü muvaffak olamıyoruz. Bunlar o derece birbiri içine girmiş ve birbirine karışmış ki, adeta “tek yumurta ikizleri” gibi olmuşlar.

İşte bundan dolayıdır ki, hemen her seçim kampanyasında seçimi aldatmaya yönelik profesyonel yalanlar, yapılacak vaatler listesinin baş tarafına konulmaya çalışılıyor.

Bu söylediklerimizi mübalağa şeklinde görenler varsa, lütfen yapılan son genel seçimlerde en flaş, en öne çıkan şu “faiz, döviz, enflasyon, mülakat…” ile ilgili vaatleri bir hatırlasınlar; sonra da, ellerini vicdanlarına koyarak son yedi ayda olup bitenlere baksınlar.

Şayet, bu sûretle bakarlarsa, bizim şimdiki seçim vaatleri için neden “Yalan rüzgarı başladı yine” dediğimizi daha iyi anlayacaklarını tahmin ediyoruz.

Esas korkumuz ise, sırf seçimi kazanmak için şimdilerde estirilmeye başlanan “yalan rüzgârları”nın, gitgide “sosyal fırtınalar”a dönüştürülmesi ihtimalidir. Buna, lütfen kimse “Boş ve gereksiz ihtimal” diyerek meseleyi geçiştirme kolaycılığına sapmasın. 2015’te iki seçim arasında yaşanan kanlı hadiseler henüz hafızlarda tazeliğini koruyor. O kanlı fırtınaların seçimlerle bağlantılı olduğunda şüphe yok. Nitekim, uzun zamandır duyulmayan ve ülkeyi yasa boğan çok sayıdaki şehit cenazelerinin yine seçim atmosferinde görünmesi, ister istemez aynı endişeyi uyandırmaya sebebiyet veriyor.

Onun için, toplumda hasıl olan siyasî gerginliği bir taraftan yumuşatmaya çalışırken, bir taraftan da şehit cenazelerinin siyasete ve oya tahvil edilmesinden uzak durmak icap ediyor.

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Gergin havayı yumuşatmada, şüphesiz herkese düşen sorumluluk payı var. Ancak, siyasî partilerin başkanları ve yönetim kadroları, bu noktada daha ziyade sorumluluk sahibidirler.

Dolayısıyla, söz ve davranışlarına çokça dikkat etmeli ve söylediklerinin sonucunu mutlaka hesaba katarak konuşmalılar. Aksi halde, sözlerinin etkisiyle kendinden geçercesine asabileşen ve büsbütün agresif hale gelenlerin yapıp ettiklerinden birinci derecede onlar mesul olurlar.

Esasen, medenî milletlerin dünyasına baktığımızda da, hemen bütün siyasî parti kadrolarının böyle bir sorumluluk hissiyle hareket ettiğini görmekteyiz. Hatta, açıklama ve hitabetlerinde, bilâkis toplumdaki asabiliği yatıştırmaya, tansiyonu düşürmeye gayret ederler.

Medenî dünyadan medenî ve insanî örnekleri almak ve bunları ülkemizde de tatbik edebilmek temennisiyle…