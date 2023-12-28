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28 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Yardımlaşma ile cebelleşme arasında

M. Latif SALİHOĞLU
28 Aralık 2023, Perşembe
İnsanlarımızın çok garip, çok tuhaf tutum ve davranış biçimleri var.

Bu tuhaflık, trafikte daha da belirgin hale geliyor. Hatta bazen hayret ederek “Yahu, şu direksiyondaki adam az önce birlikte yol yürüdüğümüz kişi mi?” demekten alamıyorsunuz kendinizi. Bilhassa, direksiyon başında çokça değişiyor, hatta başkalaşıyor bazı ademler.

*

Trafikte seyreden kimsenin, normal trafik kaidelerine uyması icap ediyor. Ama maalesef, öyle bazı bıçkınlar, asabî mizaçlılar, ağzı bozuklar, hak-hukuk tanımaz kimseler var ki, belirlenmiş olan kural ve kaideleri çiğnemekten sadistçe bir zevk alıyor. Başkasının canını, malını tehlike atmayı adeta alışkanlık haline getirmişler. En ufak bir tartışmayı bile büyüterek işi cinayet seviyesine kadar tırmandıranlar da oluyor. Nitekim, bu tür vakalar trafikte Allah’ın her günü yaşanıyor.

*

Kural bilmezlerin, kaide tanımazların bir kısmı bilhassa sıkışık trafikte iyice asabileşerek ağzını da bozuyor. Hele ki direksiyonun başına geçince, mütemadiyen küfürlü-hakaretli konuşma moduna geçiyor. Kendince, böyle davranmakla deşarj olup sinirlerini de yatıştırmış oluyor.

Oysa bu hâl, hiç de sağlık alâmeti değildir. Kendi insanî duyguları laçkalaşmaya başlıyor. Zamanla adeta yalama oluyor. Dahası, sağ-sola küfür-hakaret savururken, gerek yaya, gerek sürücülerin içinde bazen kendi yakını da bulunabiliyor. Haliyle, o fenâ sözler onlara gittiği gibi, aslında dönüp dolaşıp kendi üzerine de yapışmış oluyor.

*

Yukarıda anlattığımız insanlarla cebelleşmenin yanı sıra, trafikte hemen herkesin dikkatini çeken “tersi yönde” bir husus daha var. O da yardımlaşma adeti ve duygusudur.

Bir kaza olduğunda, küfürbazlıkla, cebelleşmede, hak-hukuk çiğnemede sınır tanımayan tipler de dahil olmak üzere, herkes canhıraş bir şekilde yardıma koşuyor. Bir anda, o vahşî duyguların yerini bu kez insanî duygular almaya başlıyor. Hem de, imrenilecek derecede.

Oysa, o kaza belki de yardıma koşanlardan birinin, aynı o güzergahta trafik kurallarını çiğneyip paspas etmesi sebebiyle olmuştur. Kim bilir…

İşte, asıl acaiplik şu ki: Kimi sürücüler, başkasının canını-malını tehlikeye atarcasına kural ihlâli yaptığı halde, belki de onun yüzünden kaza yapan kimsenin bu kez yardımına koşuyor; bazen de adeta bir yardım meleği gibi oluveriyor.

*

Mevzuyu toparlama sadedinde şunu ifade edelim: İstisnalar, elbette kaideyi bozmaz. Trafik ihlâli yapmayan, başkasının hakkını çiğnemeyen, direksiyona geçince bir başka mizaca bürünmeyen sağlam karakterli insanlarımız da var. Bunlar, takdire şâyân müstesna insanlardır.

Ne var ki, sürücülerimizin çoğu maalesef öyle değil. Bu kısma girenler, tehlikeli trafikte bile acayip bir hırs ve hırçınlıkla gidiyorlar. Kaide, kural, nizam, intizam tanımıyorlar. Yayanın hakkını rahatlıkla çiğneyebiliyorlar. Emniyet şeridine fütursuzca dalabiliyorlar. Hiç hakkı olmadığı halde, aynı yöndeki bir başka arabanın ön tarafına geçmeyi büyük bir kâr ve marifet telâkki ediyorlar. Gayet sert ve hırçın bir şekilde gaz ile fren pedalları arasında gidip gelerek, hem arabanın canına okuyorlar, hem de yolcuların mide krampı geçirmelerine sebebiyet veriyorlar.

Bütün bunlar, normal bir gidişatın belirtileri-alâmetleri olmadığı açıktır. Medenî ülkelerin insanları, trafik nizamına alışmış olan toplumlar, başkasını hakkını-hukukunu çiğnemekten imtina ediyorlar. Yardımlaşmak ise, zaten insanlığın olduğu her yerde vardır ve olmalıdır.

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